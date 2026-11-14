Thu mua phế liệu đồng giá cao: Đồng đỏ, đồng vàng, đồng cáp được định giá ra sao?

Thu mua phế liệu đồng giá cao là nhu cầu phổ biến khi công trình tháo dỡ dây cáp điện, nhà xưởng thay thế motor hoặc doanh nghiệp thanh lý vật tư kim loại cũ. Tuy nhiên, đồng đỏ, đồng vàng và đồng cáp không được định giá giống nhau do khác biệt về thành phần, chất lượng và tỷ lệ đồng thu hồi. Hiểu rõ đặc điểm từng loại đồng giúp người bán chủ động hơn khi thanh lý. Vua Phế Liệu nhận thu mua đồng phế liệu giá cao tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, hỗ trợ kiểm tra, tư vấn báo giá và trao đổi phương án thu gom tận nơi theo từng lô hàng.

Đồng đỏ, đồng vàng và đồng cáp là những nhóm phế liệu có đặc điểm, chất lượng và giá trị thu hồi khác nhau.

Nhu cầu thu mua phế liệu đồng từ công trình, nhà xưởng và thiết bị điện

Đồng hiện nay là kim loại được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện, thiết bị cơ khí, sản xuất công nghiệp và nhiều sản phẩm dân dụng. Nhờ khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có thể tái chế, đồng đã qua sử dụng vẫn mang giá trị thu hồi trong ngành phế liệu giá cao đáng kể.

Trong quá trình sửa chữa nhà ở, nâng cấp hệ thống điện hoặc cải tạo công trình, các vật tư như dây điện, cáp đồng, thanh cái đồng và phụ kiện bằng đồng có thể không còn nhu cầu sử dụng.

Tại các khu công nghiệp, nhà xưởng, phế liệu đồng còn phát sinh từ motor, máy bơm, thiết bị điện công nghiệp, dây chuyền sản xuất và vật tư tồn kho, sản phẩm lỗi...

Với những lô hàng này, việc phân loại trước khi bán giúp người sở hữu dễ xác định thành phần vật liệu, hạn chế nhầm lẫn giữa đồng sạch, đồng hợp kim và thiết bị chứa nhiều loại kim loại.

Đồng đỏ, đồng vàng và đồng cáp được định giá khác nhau như thế nào?

Mặc dù đều được gọi chung là phế liệu đồng, mỗi nhóm vật liệu có thành phần và đặc điểm khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng để xác định đơn giá thu mua.

Đồng đỏ thường là nhóm đồng có hàm lượng đồng cao, xuất hiện dưới dạng dây đồng đã bóc vỏ, thanh đồng, tấm đồng hoặc vật tư điện. Giá trị thu hồi phụ thuộc vào độ tinh khiết, chất lượng và mức độ lẫn tạp chất.

Đồng vàng, còn gọi là đồng thau, là hợp kim có thành phần chính gồm đồng và kẽm. Loại này thường xuất hiện trong van, phụ kiện đường ống, chi tiết cơ khí và đồ dùng bằng kim loại. Do thành phần khác đồng đỏ, đồng thau không được định giá theo cùng một đơn giá.

Đồng cáp gồm dây cáp đồng đã tách vỏ và dây cáp điện còn lớp cách điện. Với cáp còn vỏ nhựa, cần xem xét tỷ lệ lõi đồng so với tổng trọng lượng để định giá phù hợp.

Đồng mô tơ có thể được thu hồi từ dây quấn của động cơ điện. Khi thanh lý motor nguyên chiếc, người mua cần kiểm tra cả lõi sắt, vỏ thiết bị và thành phần dây quấn, bởi không phải mọi động cơ đều sử dụng dây đồng.

Loại phế liệu Yếu tố định giá chính Đồng đỏ Hàm lượng đồng, độ sạch, tạp chất Đồng vàng Thành phần hợp kim, chất lượng vật liệu Đồng cáp Tỷ lệ lõi đồng, lớp vỏ cách điện Đồng mô tơ Thành phần dây quấn, tình trạng thiết bị

Đồng đỏ, đồng vàng, đồng cáp và đồng mô tơ cần được kiểm tra theo thành phần, độ sạch và tỷ lệ kim loại thu hồi trước khi định giá.

Khách hàng có thể tham khảo dịch vụthu mua phế liệu đồng của Vua Phế Liệu để tìm hiểu các mặt hàng bạn đang có và báo giá theo thị trường.

Vì sao dây cáp điện còn vỏ không được tính giá như đồng đỏ sạch?

Một lô dây điện nặng 10kg có thể bao gồm cả lõi đồng, lớp nhựa cách điện và những thành phần khác. Vì vậy, không thể mặc nhiên xem toàn bộ 10kg là đồng đỏ nguyên chất.

Đối với dây cáp chưa bóc vỏ, đơn vị thu mua cần đánh giá cấu tạo và tỷ lệ kim loại có thể thu hồi trước khi đưa ra giá.

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá thu mua phế liệu đồng

Giá thu mua đồng phế liệu không cố định cho mọi loại hàng và mọi thời điểm. Ngoài chủng loại, mức giá còn chịu tác động từ chất lượng vật liệu, thị trường và điều kiện giao nhận.

Thứ nhất, độ sạch và thành phần kim loại. Đồng đã được phân loại, ít lẫn nhựa, sắt hoặc vật liệu khác thường thuận tiện hơn khi kiểm tra. Hàng hỗn hợp cần xác định tỷ lệ từng thành phần trước khi tính giá.

Thứ hai, khối lượng phế liệu. Một lô đồng lớn từ công trình hoặc nhà xưởng có thể được xem xét phương án thu mua riêng, nhưng đơn giá vẫn phụ thuộc chất lượng và chi phí thực hiện.

Thứ ba, biến động thị trường. Giá đồng chịu ảnh hưởng từ cung cầu kim loại và diễn biến thị trường tại thời điểm giao dịch. Do đó, bảng giá tham khảo không thay thế mức giá được xác nhận cho từng lô hàng.

Thứ tư, vị trí và điều kiện thu gom. Phế liệu đã tập kết thuận tiện có điều kiện vận chuyển khác với dây cáp, thiết bị còn lắp đặt hoặc vật tư cần bốc xếp chuyên dụng.

Để nhận báo giá sát thực tế, người bán nên tách riêng từng nhóm đồng nếu có thể thực hiện an toàn, chụp ảnh tổng thể và cận cảnh, đồng thời cung cấp khối lượng ước tính cùng địa chỉ tập kết.

Với dây điện cũ, không nên đốt lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng vì có thể phát sinh khí thải độc hại và nguy cơ cháy.

Vua Phế Liệu hỗ trợ báo giá và thu mua đồng phế liệu tận nơi ra sao?

Đối với khách hàng cần thanh lý đồng đỏ, đồng vàng, đồng cáp hoặc vật tư điện cũ, Vua Phế Liệu hỗ trợ tiếp nhận thông tin và tư vấn phương án thu mua theo từng trường hợp.

Vua Phế Liệu tiếp nhận thông tin lô đồng phế liệu, tư vấn báo giá theo hiện trạng và thống nhất phương án giao nhận với khách hàng.

Cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi tại Hà Nội và Toàn Quốc trong nhiều năm qua Vua Phế Liệu đã rút ra một quy trình nhanh gọn, chuyên nghiệp gồm các bước sau.

Bước 1 - Gửi thông tin lô hàng: Khách hàng cung cấp hình ảnh, video, loại đồng, khối lượng dự kiến và địa chỉ tập kết qua điện thoại hoặc Zalo.

Bước 2 - Kiểm tra, tư vấn báo giá: Đơn vị xem xét chủng loại, độ sạch và hiện trạng vật liệu. Những lô hàng lớn hoặc hỗn hợp có thể cần khảo sát trực tiếp.

Bước 3 - Thống nhất giao nhận: Hai bên xác nhận đơn giá, phương pháp cân đếm, trách nhiệm bốc xếp, chi phí vận chuyển và lịch thu gom.

Bước 4 - Kiểm đếm, bàn giao và thanh toán: Khối lượng hoặc giá trị lô hàng được xác nhận trước khi hoàn tất giao dịch theo thỏa thuận.

Vua Phế Liệu tiếp nhận yêu cầu tư vấn 24/7. Với khách hàng ngoài Hà Nội, khả năng thu gom tận nơi phụ thuộc vào loại hàng, khối lượng, vị trí và điều kiện vận chuyển thực tế.

Liên hệ thu mua phế liệu đồng - Báo giá theo từng lô hàng

Khi cần thanh lý đồng đỏ, đồng vàng, đồng cáp, đồng mô tơ hoặc vật tư điện cũ, người bán nên chuẩn bị thông tin cụ thể để việc báo giá thuận tiện hơn.

Đặc biệt, với phế liệu số lượng lớn từ công trình, kho xưởng hoặc doanh nghiệp, cần cung cấp thêm hiện trạng tháo dỡ, điều kiện bốc xếp và thời gian dự kiến bàn giao.

Thông tin liên hệ Vua Phế Liệu:

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- Website: vuaphelieu.com.vn

Việc phân loại vật liệu và thống nhất cách cân đếm, đơn giá trước khi giao nhận giúp khách hàng chủ động hơn khi bán đồng phế liệu, đồng thời hỗ trợ quá trình thu hồi và tái chế kim loại hiệu quả.