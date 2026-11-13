Xi mạ nhựa là gì? 3 công nghệ phổ biến và cách chọn

Xi mạ nhựa: 3 công nghệ phổ biến và cách doanh nghiệp chọn phương án phù hợp

Nhiều chi tiết như nắp hũ mỹ phẩm, gót giày hay logo xe máy có vẻ ngoài giống kim loại nhưng thực chất được làm từ nhựa và phủ một lớp kim loại mỏng.

Xi mạ nhựa là quá trình phủ kim loại như crom, niken, đồng, vàng hoặc bạc lên bề mặt nhựa để tăng thẩm mỹ, độ cứng và khả năng chống trầy xước, oxy hóa. Hiện có ba công nghệ chính: mạ điện, mạ hóa học và mạ chân không.

Vì sao doanh nghiệp chọn xi mạ nhựa thay cho kim loại?

Nhựa dễ ép thành hình phức tạp, nhẹ và có giá vật liệu thấp hơn kim loại. Sau khi xi mạ, chi tiết nhựa có vẻ ngoài giống kim loại nhưng vẫn giữ được ưu điểm nhẹ của vật liệu nhựa.

Thẩm mỹ: Lớp phủ có thể tạo hiệu ứng ánh kim với nhiều màu sắc như bạc, vàng hoặc crom sáng bóng.

Độ bền bề mặt: Lớp mạ giúp hạn chế trầy xước, oxy hóa và ẩm mốc.

Tiết kiệm: Giảm chi phí vật liệu và trọng lượng so với chi tiết kim loại đúc.

Xi mạ nhựa được dùng nhiều cho chi tiết xe máy, ô tô, vỏ thiết bị điện tử, tay nắm cửa, bao bì mỹ phẩm và đồ trang trí.

Nhiều chi tiết xe máy, bao bì mỹ phẩm và đồ trang trí được làm từ nhựa xi mạ.

Ba công nghệ xi mạ nhựa phổ biến hiện nay

Mạ điện, mạ hóa học và mạ chân không là ba công nghệ xi mạ nhựa phổ biến. Điểm khác nhau nằm ở cách kim loại bám lên bề mặt nhựa, độ dày lớp mạ và mức tác động đến môi trường.

Mạ điện: Nhựa được phủ lớp dẫn điện rồi nhúng vào dung dịch kim loại có dòng điện chạy qua. Phương pháp này có thể tạo lớp phủ tương đối dày và bền, nhưng đòi hỏi kiểm soát dung dịch mạ và xử lý nước thải đúng quy định.

Mạ hóa học: Kim loại bám lên bề mặt nhờ phản ứng hóa học, không cần dòng điện. Lớp mạ đều cả ở góc khuất nhưng chi phí cao hơn.

Mạ chân không (PVD): Kim loại được làm bay hơi trong buồng chân không rồi bám thành lớp rất mỏng lên bề mặt. Công nghệ này ít dùng hóa chất, cho nhiều màu, hợp với bao bì mỹ phẩm, gót giày và đồ trang trí.

Ba công nghệ xi mạ nhựa có nguyên lý khác nhau.

Chọn công nghệ xi mạ nhựa dựa trên yếu tố nào?

Doanh nghiệp nên chọn công nghệ theo loại nhựa, môi trường sử dụng và số lượng sản phẩm, sau đó mới so sánh giá.

Xác định loại nhựa: ABS dễ xi mạ, chi phí thấp; PP, PE, PVC có bề mặt trơ, cần xử lý thêm để lớp mạ bám chắc.

Xét môi trường sử dụng: Chi tiết ngoài trời, hay va chạm cần lớp mạ chắc; bao bì, đồ trang trí ưu tiên màu sắc và độ bóng.

Ước tính số lượng: Đơn hàng lớn giúp giảm chi phí trên mỗi sản phẩm.

Làm mẫu thử: Kiểm tra độ bám, độ bóng và màu sắc trước khi sản xuất hàng loạt.

Chi phí xi mạ phụ thuộc loại nhựa, kim loại, màu sắc, độ dày lớp mạ, kích thước và khâu hoàn thiện. Một số đơn vị niêm yết giá mạ crom trên nhựa khoảng 100.000–300.000 đồng mỗi sản phẩm.

Mẫu thử giúp đánh giá màu sắc và độ bám trước khi sản xuất hàng loạt.

Khải Hoàn và dịch vụ xi mạ chân không cho sản phẩm nhựa

Công ty TNHH Chân Không Khải Hoàn (Khaho) tại TP.HCM có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực xi mạ chân không trên nhựa và thủy tinh. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xi mạ Đài Loan.

Dịch vụ xi mạ chân không nhựa của Khải Hoàn áp dụng cho hầu hết nền nhựa phổ biến như ABS, PC, PP, PE, trừ nhựa PTU. Các sản phẩm thường gia công gồm nắp hũ mỹ phẩm, gót giày cao gót, chóa đèn pha, tay nắm cửa, gạt bồn cầu và tượng trang trí. Ngoài nhựa, doanh nghiệp còn nhận xi mạ thủy tinh và sơn màu chai lọ.

Mỗi đơn hàng bắt đầu bằng việc đánh giá vật liệu, kích thước và số lượng để lên kế hoạch gia công. Sau khi mạ, sản phẩm được kiểm tra độ dày, độ mịn rồi mới sơn phủ hoặc đánh bóng theo yêu cầu.

Các mẫu nắp hũ mỹ phẩm sau khi xi mạ chân không.

Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất số lượng lớn

Với doanh nghiệp bao bì, giày dép hay đồ trang trí, nhà cung cấp xi mạ cần giữ màu sắc và chất lượng đồng nhất qua nhiều lô hàng. Khải Hoàn tập trung vào gia công số lượng lớn, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo cam kết. Xưởng vận hành theo tiêu chuẩn 5S.

Khi làm việc với đơn vị gia công, doanh nghiệp nên gửi mẫu thực tế, thống nhất màu, độ bóng và số lượng trước khi chốt đơn. Thông tin về các dịch vụ có thể tìm hiểu tại website Khải Hoàn hoặc qua hotline (028) 2253 7138.

Kiểm soát chất lượng xi mạ giữa các lô sản xuất.

Kết luận

Lựa chọn công nghệ xi mạ nhựa phù hợp giúp sản phẩm vừa giữ ưu điểm nhẹ, dễ tạo hình của nhựa, vừa có vẻ ngoài sang trọng như kim loại. Bên cạnh công nghệ, loại nhựa, số lượng và yêu cầu hoàn thiện cũng cần được cân nhắc ngay từ đầu. Với các sản phẩm như bao bì mỹ phẩm, gót giày hay đồ trang trí cần màu sắc đa dạng và sản xuất số lượng lớn, doanh nghiệp có thể tham khảo giải pháp xi mạ chân không của Khải Hoàn.