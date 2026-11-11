Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương: Hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, hiện đại tại Phú Thọ

Lấy tiêu chí “xanh, hiện đại, hài hòa giữa giá trị kinh tế và môi trường” làm kim chỉ nam, Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương do Tập đoàn Sơn Hà phát triển đang từng bước định hình chuẩn mực mới về khu công nghiệp kiểu mẫu tại Phú Thọ: Nơi hiệu quả sản xuất song hành cùng chất lượng môi trường, đời sống người lao động.

Chọn lọc nhà đầu tư, ưu tiên ngành công nghệ cao

Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương ưu tiên thu hút bốn nhóm ngành: Điện tử, viễn thông công nghệ cao; công nghiệp ô tô, linh kiện phụ trợ; chế biến, chế tạo thông minh; vận tải kho bãi, logistics. Ngoài ra, khu công nghiệp luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiều ngành nghề phù hợp với định hướng chung.

Tiêu chí chọn ngành của dự án bám sát định hướng thu hút đầu tư của tỉnh - ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh đặt mục tiêu 60 - 70% vốn FDI mới giai đoạn 2026 - 2030 đến từ nhóm FDI thế hệ mới.

Ở tầm dài hạn, Tập đoàn Sơn Hà hướng đến xây dựng mô hình cộng sinh công nghiệp tại Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương. Theo mô hình này, các doanh nghiệp trong khu kết nối thành chuỗi cung ứng nội khu, nhà máy này trở thành nhà cung cấp linh kiện, bán thành phẩm, vật liệu cho nhà máy khác ngay trong cùng khu công nghiệp. Một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử có thể cung ứng trực tiếp cho nhà máy lắp ráp thiết bị, hay một xưởng cơ khí chính xác có thể làm vendor cho doanh nghiệp phụ tùng ô tô ở lô đất bên cạnh.

Với cách làm này, doanh nghiệp rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm chi phí logistics cùng lượng hàng tồn kho, chủ động hơn về nguồn cung đầu vào. Khoảng cách gần cũng giúp hai bên phối hợp nhanh khi thay đổi thiết kế hoặc tăng sản lượng. Các nhóm ngành ưu tiên của khu công nghiệp như điện tử, ô tô, chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ vốn có mức độ liên kết chuỗi cao, tạo nền tảng thuận lợi để mô hình này phát triển.

Hệ thống điện, cấp nước và xử lý nước thải là những hạng mục hạ tầng cần được xem xét khi đánh giá khả năng vận hành của một khu công nghiệp.Với doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội cho thuê đất KCN Tam Dương , việc kiểm tra công suất cấp điện, nguồn nước và năng lực xử lý nước thải sẽ giúp xác định mức độ phù hợp của hạ tầng với nhu cầu sản xuất, đặc biệt đối với các ngành chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương thu hút ngành công nghệ cao

Hạ tầng xanh được đầu tư bài bản

Hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương được đầu tư hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp. Dự án có trục đường chính rộng tới 36m, đường nhánh rộng 18 - 24m và trạm biến áp 110kV công suất 2 x 63 MVA.

Về môi trường, hệ thống cấp nước công suất 10.000 m3/ngày đêm ứng dụng công nghệ BIOFILL của Nhật Bản, xử lý nước ngầm không dùng hóa chất. Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày đêm sử dụng công nghệ GS-SBR của Hàn Quốc, đã được nghiệm thu và cấp giấy phép môi trường.

Từ năm 2023, Tập đoàn Sơn Hà đã hợp tác với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về cung cấp điện, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với Công ty GM Hitech (Hàn Quốc) về giải pháp xử lý nước thải. Thỏa thuận với ngành điện cũng đề cập định hướng hỗ trợ doanh nghiệp thứ cấp lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, dự án quy hoạch cây xanh, hồ cảnh quan, khu dạo bộ, công viên tập trung và các tiện ích xã hội phục vụ người lao động, bố trí xen kẽ với khu sản xuất.

Hạ tầng của SHI IP Tam Dương đã hoàn thiện và đi vào vận hành.

Tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế địa phương

Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh có khoảng 1,86 triệu người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,3%. Tính đến tháng 5/2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tạo việc làm cho 233.662 lao động. Đây là nguồn nhân lực để các khu công nghiệp mới tiếp tục thu hút lao động, tùy theo nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu chuyên môn của doanh nghiệp.

Tọa lạc tại xã Tam Dương, Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương định hướng tạo thêm hàng nghìn việc làm tại chỗ khi các nhà máy đi vào hoạt động. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Tập đoàn Sơn Hà còn chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với nguồn lao động địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuyển dụng và bổ sung nhân sự khi triển khai sản xuất.

Hoạt động của khu công nghiệp cũng có thể thúc đẩy chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, đồng thời gia tăng nhu cầu về nhà ở, ăn uống, vận tải và thương mại tại khu vực lân cận. Qua đó, dự án góp phần mở rộng cơ hội việc làm và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Khu công nghiệp SHI-IP Tam Dương

- Website chính thức: https://tamduongip.com/vi/

- Hotline : 0949 888 666

- Email : Info.batdongsan@sonha.com.vn