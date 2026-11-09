Từ những trận đấu trí đầu tiên, học sinh Phú Thọ khám phá niềm vui học Toán

Những tiếng reo hò và cánh tay giơ cao cổ vũ của hơn 1.000 học sinh đã tạo nên không khí sôi động tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ). Qua những trận đấu đầu tiên trên sân chơi Đấu Trí Toán Học, học sinh được trải nghiệm hình thức đối kháng trí tuệ trực tuyến mới mẻ, nơi các em vừa vận dụng kiến thức Toán học, vừa thử sức cùng bạn bè.

Những trận đấu trí đầu tiên trong tiếng reo hò cổ vũ

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi truyền thống hiếu học được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Trên hành trình đưa sân chơi Đấu Trí Toán Học đến với học sinh, Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, xã Sơn Đông đã được lựa chọn là ngôi trường đầu tiên tham gia giai đoạn trải nghiệm. Đây là dịp để học sinh địa phương tiếp cận hình thức học Toán kết hợp tranh tài trí tuệ trước khi sân chơi chính thức ra mắt trên toàn quốc.

Ngày 6/11/2026, Công ty VTC Online tổ chức Lễ phát động chương trình trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học, phối hợp với Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung. Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền xã Sơn Đông, Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh, đánh dấu hoạt động trải nghiệm đầu tiên tại nhà trường.

Trong năm hiệp đấu, các thành viên hai đội lần lượt tham gia những thử thách Toán học trên nền tảng trực tuyến. Mỗi đội có năm học sinh thi đấu chính thức, hai học sinh dự bị và giáo viên đồng hành trong vai trò huấn luyện viên.

Khác với hình thức cùng giải một đề Toán chung, sân chơi Đấu Trí Toán Học được thiết kế theo cơ chế đối kháng giữa hai người chơi. Một bên lựa chọn chủ đề, câu hỏi để đưa ra thử thách; bên còn lại vận dụng kiến thức tìm lời giải và có cơ hội giành quyền tấn công ở lượt tiếp theo.

Điều này khiến mỗi trận đấu có những diễn biến khác nhau, phụ thuộc vào cách lựa chọn và xử lý câu hỏi của hai bên. Học sinh không chỉ cần tìm đáp án đúng mà còn phải suy nghĩ, đưa ra quyết định và thích ứng với bạn đấu.

Qua những hiệp thi đấu biểu diễn, các em bước đầu làm quen với hình thức giải Toán kết hợp chiến thuật, trong đó mỗi câu hỏi đều có thể tạo nên một tình huống mới.

Hai đội Tia Chớp và Trí Tuệ tham gia thi đấu biểu diễn trên sân chơi Đấu Trí Toán Học tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung.

Niềm vui học Toán lan tỏa qua những tiếng reo hò

Không khí sân trường trở nên sôi động với những tiếng reo hò và cánh tay giơ cao cổ vũ hai đội. Trong khi các thành viên tập trung giải quyết thử thách, học sinh phía dưới chăm chú theo dõi diễn biến trên màn hình LED. Phần bình luận trực tiếp giúp các em hiểu rõ hơn những tình huống trong trận đấu và cách người chơi xử lý câu hỏi.

Sự hào hứng không chỉ thể hiện ở những màn so tài trên sân khấu mà còn lan tỏa đến các bạn học sinh đang theo dõi, cổ vũ. Qua đó, hoạt động đấu trí trở thành trải nghiệm chung, nơi các em có thể cùng suy nghĩ trước những câu hỏi Toán học và chia sẻ niềm vui với bạn bè.

Học sinh Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung hào hứng cổ vũ hai đội thi đấu.

Bên cạnh niềm vui khi tham gia và theo dõi trận đấu, sân chơi Đấu Trí Toán Học còn đề cao tinh thần học hỏi giữa những người chơi. Mỗi bạn đấu mang đến những câu hỏi và thử thách khác nhau, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức, suy nghĩ và tìm cách giải quyết.

Tinh thần này cũng được thầy Nguyễn Hắc Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, nhấn mạnh khi động viên học sinh mạnh dạn thử sức, không đặt nặng thắng thua mà chú trọng việc học hỏi và tìm thấy niềm vui trong mỗi bài Toán.

Từ sự hào hứng trong những trận đấu đầu tiên đến tinh thần học hỏi cùng bạn bè, hoạt động trải nghiệm đã bước đầu thể hiện định hướng của sân chơi Đấu Trí Toán Học: Khơi dậy niềm yêu thích Toán học thông qua những thử thách trí tuệ, đúng với thông điệp “Càng đấu trí, càng say mê!”.

Tiếp nối hành trình trải nghiệm trước ngày ra mắt

Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung là ngôi trường đầu tiên được lựa chọn tham gia giai đoạn trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học trước khi chính thức ra mắt trên toàn quốc. Ngay sau Lễ phát động ngày 6/11, học sinh khối 3, 4 của nhà trường bắt đầu hành trình kéo dài 14 ngày, đến hết ngày 19/11/2026.

Trong thời gian này, các em thực hiện ba nhóm mục tiêu mỗi ngày: Thi đấu, Thử thách và Khám phá. Các hoạt động được xây dựng theo tiến trình từ làm quen với những trận đấu cùng máy đến thử sức với bạn bè, huấn luyện viên và phụ huynh. Hành trình này tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp tục tìm hiểu sân chơi, đồng thời giúp VTC Online ghi nhận phản hồi thực tế của học sinh và giáo viên, phục vụ quá trình đánh giá và hoàn thiện trước khi giới thiệu rộng rãi.

Đại biểu, giáo viên nhà trường và hai đội Tia Chớp, Trí Tuệ chụp ảnh lưu niệm sau chương trình trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học.

Những hình ảnh sôi động tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung là dấu ấn khởi đầu cho hành trình trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học. Với định hướng kết hợp niềm vui chơi cùng cơ hội vận dụng kiến thức, sân chơi được kỳ vọng mang đến thêm một hình thức giao lưu, học hỏi và thử sức hấp dẫn cho học sinh khi chính thức ra mắt trên toàn quốc.