Nhà ở xã hội Flora Cera Garden (Bình Tuyền, Phú Thọ) chính thức cất nóc tòa CT1, dự kiến bàn giao tháng 6/2027

Dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ cất nóc tòa CT1, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình thi công và hoàn thiện công trình. Dự kiến bàn giao căn hộ vào tháng 6/2027, dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực KCN Bá Thiện, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động.

Flora Cera Garden ghi dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng

Sau hơn 6 tháng thi công, tòa CT1 dự án NOXH Flora Cera Garden chính thức cất nóc vào sáng 04/11/2026, hoàn thành kết cấu phần mái và khép lại giai đoạn xây dựng phần thô. Từ nền tảng kết cấu đã hoàn thiện, công trình tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật và các không gian căn hộ. Tiến trình xây dựng đang đưa Flora Cera Garden từng bước đến gần hơn với mục tiêu hình thành khu nhà ở dành cho người lao động tại Bình Tuyền.

Tòa CT1 dự án NOXH Flora Cera Garden chính thức cất nóc, dự kiến bàn giao tháng 6/2027.

Ảnh: IEC Vĩnh Phúc

Flora Cera Garden góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội Phú Thọ

Flora Cera Garden ghi dấu ấn với tốc độ thi công ấn tượng, liên tiếp đạt các cột mốc xây dựng quan trọng trong quá trình triển khai. Dự kiến bàn giao vào tháng 6/2027, dự án sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại Bình Tuyền, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động và các gia đình có thu nhập phù hợp với chính sách. Qua đó, Flora Cera Garden góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Phú Thọ, từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Toàn cảnh hiện tại dự án NOXH Flora Cera Garden tại KCN Bá Thiện I, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: IEC Vĩnh Phúc

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển 64.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Flora Cera Garden là một trong những dự án góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển nhà ở, từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân, đặc biệt tại khu vực tập trung hoạt động sản xuất, công nghiệp.

Cất nóc CT1 khẳng định cam kết của chủ đầu tư

Đại diện chủ đầu tư IEC Vĩnh Phúc cho biết, việc chính thức cất nóc tòa CT1 là dấu mốc quan trọng của NOXH Flora Cera Garden, đánh dấu quá trình hiện thực hóa các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình và an toàn thi công. Cột mốc này tạo tiền đề để dự án tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện, hướng tới mục tiêu sáng đèn đón cư dân về ở vào tháng 6/2027.

Song song với hoạt động xây dựng, NOXH Flora Cera Garden định kỳ hai tuần một lần tổ chức chương trình giới thiệu dự án và tham quan căn hộ mẫu, giúp khách hàng trực tiếp tìm hiểu thiết kế, diện tích, công năng sử dụng và trải nghiệm không gian căn hộ.

Căn hộ mẫu tại Tầng 2 dự án NOXH Flora Cera Garden. Ảnh: IEC Vĩnh Phúc

Với mức giá bán chỉ từ 14 triệu đồng/m2, nhà ở xã hội Flora Cera Garden mang đến thêm lựa chọn an cư phù hợp với khả năng tài chính của người lao động và các gia đình có nhu cầu sở hữu nhà tại Phú Thọ. Khách hàng quan tâm có thể đến văn phòng bán hàng tại KCN Bá Thiện I, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu thông tin và tham quan căn hộ mẫu. Mọi thông tin về dự án, chính sách bán hàng và hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được tư vấn trực tiếp qua hotline 086 862 3388.