Lắp mạng FPT tại tỉnh Phú Thọ mới: Gói cước, thủ tục ở các khu vực

Bạn đang sống ở tỉnh Phú Thọ mới và muốn lắp Internet nhưng chưa rõ gói cước cùng thủ tục ra sao sau khi địa giới thay đổi? Lắp mạng FPT tại Phú Thọ mới hiện khá thuận tiện, chỉ cần bạn nắm đúng bảng giá, giấy tờ và điểm hỗ trợ gần nhà. Bài viết tổng hợp nhanh những gì cần biết để bạn kết nối sớm mà vẫn tiết kiệm.

Tỉnh Phú Thọ mới gồm những khu vực nào?

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, với trung tâm hành chính đặt tại phường Việt Trì. Đây là một tỉnh có quy mô lớn, diện tích tự nhiên hơn 9.361km2 và dân số khoảng 3,66 triệu người. Như vậy, địa bàn phục vụ hiện trải rộng trên ba khu vực:

- Khu vực Phú Thọ cũ, trung tâm là thành phố Việt Trì cũ.

- Khu vực Vĩnh Phúc cũ, trung tâm là thành phố Vĩnh Yên cũ.

- Khu vực Hòa Bình cũ, trung tâm là thành phố Hòa Bình cũ.

Nếu bạn đang dùng dịch vụ FPT ở một trong ba tỉnh cũ, việc sáp nhập không làm gián đoạn đường truyền. Hợp đồng và hóa đơn hiện tại vẫn giữ nguyên hiệu lực, chỉ cập nhật phần tên địa chỉ theo đơn vị hành chính mới khi cần.

Với khách hàng mới, dù ở Việt Trì hay các khu vực xa, bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ để được khảo sát hạ tầng. Trường hợp người thân của bạn đang sinh sống tại thủ đô, hãy tham khảo thêm lắp WiFi FPT Hà Nội để được hỗ trợ tương tự.

Bảng giá gói cước mạng FPT tại tỉnh Phú Thọ mới

Với căn hộ hay nhà phố, bạn nên chọn gói theo số người dùng và nhu cầu giải trí thay vì chọn gói mạnh nhất.

Gói cước Tốc độ Thiết bị đi kèm Giá chỉ từ Giga 300 Mbps / 300 Mbps Modem Wifi 6 195.000đ Sky 1 Gbps / 300 Mbps Modem Wifi 6 195.000đ Combo Giải trí 300 Mbps / 300 Mbps Modem Wifi 6, FPT Play Box 200.000đ Combo Sky F1 1 Gbps / 300 Mbps Modem Wifi 6, FPT Play Box 239.000đ

Nếu gia đình ít người và nhu cầu phổ thông, gói Giga 300 Mbps đối xứng đã đủ dùng và tiết kiệm. Nhà đông thiết bị, nhiều tầng hoặc hay xem phim độ phân giải cao nên cân nhắc Sky với tốc độ tải tới 1 Gbps, kết hợp thêm bộ phát phụ nếu cần phủ sóng rộng.

Thủ tục và quy trình lắp mạng FPT tại tỉnh Phú Thọ mới

Thủ tục đăng ký gói cước Internet FPT khá nhanh gọn, bạn chỉ cần chuẩn bị giấy tờ cơ bản và làm theo vài bước.

Về giấy tờ, cá nhân và hộ gia đình chỉ cần một bản chứng minh thư hoặc căn cước công dân, còn doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh; người đứng tên đăng ký phải đủ 16 tuổi trở lên. Sau khi chuẩn bị xong, quy trình diễn ra như sau:

- Để lại địa chỉ và số điện thoại qua website hoặc tổng đài để được tư vấn gói. - Nhân viên gọi xác nhận, khảo sát hạ tầng tại khu vực và hẹn lịch. - Kỹ thuật viên tới lắp đặt, kích hoạt dịch vụ và hướng dẫn sử dụng.

Thời gian triển khai thường trong khoảng 24 đến 48 giờ sau khi ký hợp đồng, có hỗ trợ cả ngoài giờ hành chính. Về ưu đãi, khách đăng ký trả trước thường được tặng thêm tháng cước, chẳng hạn gói 6 tháng tặng 1 tháng và gói 12 tháng tặng 2 tháng; một số đợt còn tặng camera an ninh kèm lưu trữ Cloud 12 tháng khi trả trước từ 3 tháng.

Khi cần hỗ trợ trực tiếp, bạn có thể tới các địa chỉ văn phòng giao dịch FPT Phú Thọ theo từng khu vực:

VPGD khu vực Phú Thọ: Tổ 18A, phố Minh Hà, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

VPGD khu vực Vĩnh Phúc cũ: Đường Hùng Vương, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ

VPGD khu vực Hòa Bình cũ: 313 Trần Hưng Đạo, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ

Nhìn chung, việc lắp mạng FPT Phú Thọ mới không hề phức tạp dù địa giới vừa thay đổi. Bạn chỉ cần chọn gói hợp nhu cầu, chuẩn bị giấy tờ cơ bản và cung cấp đúng địa chỉ, phần còn lại sẽ có đội ngũ kỹ thuật lo. Dù ở Việt Trì, Vĩnh Yên hay khu vực Hòa Bình, bạn đều có thể sớm kết nối một đường truyền ổn định cho cả nhà.