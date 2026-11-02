Xưởng In Thành Tiến - chuyên xản xuất bao bì màng ghép đóng gói chuyên nghiệp, in ấn đẹp TPHCM

Công ty In Thành Tiến cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, in ấn và sản xuất bao bì màng ghép theo yêu cầu tại TPHCM. Với định hướng chú trọng chất lượng vật liệu, tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tế, chúng tôi mang đến nhiều giải pháp đóng gói phù hợp với đặc điểm từng sản phẩm.

Từ túi ép 3 biên, túi 4 biên, túi zipper, túi đáy đứng 8 cạnh đến cuộn màng ghép đóng gói tự động, In Thành Tiến hỗ trợ khách hàng lựa chọn cấu trúc màng, kích thước, kiểu dáng và phương án in phù hợp. Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng bảo quản, tối ưu quy cách đóng gói và gia tăng giá trị nhận diện thương hiệu.

I. Giới thiệu về In Thành Tiến

In Thành Tiến là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng ghép và in ấn bao bì tại TPHCM. Với định hướng phát triển bền vững, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp giải pháp đóng gói chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm tốt đồng thời nâng tầm hình ảnh thương hiệu.

Xưởng sản xuất của In Thành Tiến được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, từ máy in flexo, máy ghép màng đến dây chuyền cắt tạo hình túi. Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm luôn đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn cấu trúc màng, thiết kế mẫu đến kiểm soát chất lượng thành phẩm. Chúng tôi phục vụ không chỉ thị trường TPHCM mà còn giao hàng đến Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

Cam kết của In Thành Tiến luôn xoay quanh ba yếu tố: chất lượng ổn định - in ấn đẹp - giá cả cạnh tranh. Đây cũng chính là lý do chúng tôi trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, nông sản và hàng tiêu dùng.

II. Bao bì màng ghép là gì? Vì sao ngày càng được ưa chuộng?

Bao bì màng ghép là loại bao bì được tạo thành từ việc ghép nhiều lớp màng nhựa hoặc màng nhôm lại với nhau thông qua keo chuyên dụng. Các cấu trúc phổ biến gồm PET/PE, PET/AL/PE, BOPP/PE, NY/PE, BOPP/CPP...

So với bao bì một lớp thông thường, bao bì màng ghép sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:

Chống ẩm, chống oxy và chống tia UV hiệu quả, giúp kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm.

Độ bền cơ học cao , chịu lực tốt khi vận chuyển và xếp chồng.

Bề mặt in ấn đẹp , màu sắc sắc nét, có thể tạo hiệu ứng bóng hoặc mờ theo yêu cầu.

Khả năng hàn nhiệt tốt , phù hợp với cả máy đóng gói thủ công lẫn tự động.

An toàn thực phẩm khi sử dụng nguyên liệu đạt chuẩn.

Nhờ những ưu điểm này, bao bì màng ghép đang được sử dụng rộng rãi trong đóng gói thực phẩm khô, hạt, snack, cà phê, trà, mỹ phẩm, dược phẩm và nhiều ngành hàng khác.

III. Các loại bao bì màng ghép In Thành Tiến sản xuất

In Thành Tiến cung cấp đa dạng các dạng bao bì màng ghép để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng:

Túi ép 3 biên : Phổ biến nhất, chi phí hợp lý, phù hợp đóng gói số lượng lớn.

Túi đứng : Có đáy, đứng vững trên kệ, tăng tính thẩm mỹ và diện tích trưng bày.

Túi zipper màng ghép : Có khóa kéo, tiện lợi cho người dùng mở – đóng nhiều lần.

Túi 8 cạnh / túi đựng hạt : Thiết kế chắc chắn, thường dùng cho hạt điều, macca, đậu...

Màng ghép cuộn : Dùng cho máy đóng gói tự động, tối ưu tốc độ sản xuất.

Túi màng ghép có cửa sổ : Tạo sự trong suốt một phần, giúp khách hàng nhìn thấy sản phẩm bên trong.

Bao bì màng nhôm : Chống oxy và ánh sáng cực tốt, thích hợp sản phẩm cần bảo quản lâu dài.

IV. Quy trình sản xuất và in bao bì màng ghép phức hợp

Để đảm bảo chất lượng bao bì đóng gói ổn định, In Thành Tiến áp dụng quy trình sản xuất khép kín:

Tư vấn & thiết kế mẫu: Nhân viên kỹ thuật lắng nghe nhu cầu, tư vấn cấu trúc màng phù hợp với sản phẩm và ngân sách. Chọn nguyên liệu: Sử dụng màng và mực in đạt chuẩn an toàn thực phẩm. In ấn: In flexo hoặc offset tùy số lượng và yêu cầu màu sắc. Kiểm soát màu theo hệ Pantone. Ghép màng: Ghép các lớp màng bằng keo chuyên dụng, đảm bảo độ bám dính và độ bền. Cắt tạo hình & hoàn thiện: Cắt túi theo kích thước, tạo khóa kéo, đục lỗ treo nếu có yêu cầu. Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra độ kín khí, độ bền hàn, độ bám mực và ngoại quan. Đóng gói & giao hàng: Đóng thùng cẩn thận, giao đúng tiến độ.

Khách hàng có thể yêu cầu làm mẫu thử trước khi sản xuất số lượng lớn, giúp hạn chế rủi ro và điều chỉnh kịp thời.

V. Tại sao nên đặt in bao bì màng ghép đóng gói tại In Thành Tiến?

In Thành Tiến là lựa chọn đáng tin cậy cho doanh nghiệp khi cần bao bì màng ghép chất lượng cao nhờ những ưu điểm vượt trội sau:

In ấn đẹp, sắc nét : Màu sắc sống động, logo và thông tin sản phẩm rõ nét, giúp bao bì vừa bảo vệ vừa nâng tầm hình ảnh thương hiệu.

Chất lượng ổn định : Nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, quy trình sản xuất chuyên nghiệp giúp sản phẩm ít lỗi kỹ thuật, độ bền và khả năng bảo quản tốt.

Giá cả cạnh tranh : Sản xuất trực tiếp tại xưởng TPHCM, không qua nhiều trung gian, mang lại mức giá hợp lý cho cả đơn hàng nhỏ và lớn.

Linh hoạt về số lượng : Nhận sản xuất từ số lượng nhỏ đến hàng loạt, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp.

Giao hàng nhanh chóng : Hỗ trợ giao hàng nội thành TPHCM và các tỉnh đúng tiến độ, giúp khách hàng chủ động kế hoạch kinh doanh.

Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu : Đội ngũ hỗ trợ chọn cấu trúc màng, kích thước và thiết kế tối ưu chi phí cũng như công năng sử dụng.

An toàn thực phẩm: Nguyên liệu và quy trình sản xuất phù hợp tiêu chuẩn đóng gói thực phẩm, nông sản và hàng tiêu dùng.

Những yếu tố trên giúp doanh nghiệp không chỉ có bao bì đẹp, bền mà còn tối ưu chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

Thông Tin Liên Hệ

Công ty In Thành Tiến

Địa chỉ VP tại Hà Nội: 75a đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Địa chỉ VP tại TPHCM: 77 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 092 982 3868 hoặc 0909 906 012

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Email: info@inthanhtien.com