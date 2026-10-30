Mường Central: Kiến tạo không gian sống chuẩn mực tại Phú Thọ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chuyển dịch theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp, phát triển bền vững đã trở thành thước đo cốt lõi khẳng định năng lực và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Hòa nhịp khí thế “Doanh nghiệp đồng hành, Phú Thọ vươn mình”, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, tiến độ thực chất đang trở thành điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư.

Không chỉ phát triển dự án, mà kiến tạo giá trị bền vững

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với sự sàng lọc tự nhiên đầy khắt khe: chuyển dịch từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, từ chạy theo số lượng sang chú trọng chất lượng và từ kỳ vọng ngắn hạn sang tạo lập những giá trị sử dụng thực.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Quý III/2026 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giữa nguồn cung hơn 31.800 sản phẩm mở bán mới cùng hơn 12.500 giao dịch thành công, dòng tiền đang phân hóa rõ nét và ưu tiên chảy về các địa phương có động lực công nghiệp mạnh mẽ cùng những dự án sở hữu pháp lý minh bạch, khả năng khai thác hiệu quả.

Một góc dự án Mường Central - điểm sáng kiến tạo chuẩn mực sống mới cho diện mạo đô thị Phú Thọ.

Sự dịch chuyển dòng vốn phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy của thị trường. Nếu ở giai đoạn trước, bất động sản thường được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ tích lũy tài sản thuần túy, thì ngày nay người mua nhà không chỉ tìm kiếm một chốn an cư mà đòi hỏi một môi trường sống văn minh, đồng bộ; trong khi đó, nhà đầu tư không chỉ nhìn vào biên độ lợi nhuận trước mắt mà đặt niềm tin vào sức sống nội tại và khả năng vận hành dài hạn của đô thị.

Tại Phú Thọ, địa phương đang bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới với phương châm hành động “Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá”, Dự án Khu Nhà ở Công nhân và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến (Tên thương mại: Mường Central) do Công ty TNHH Dự án Nhà ở Công nhân và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến (Công ty thành viên thuộc hệ thống Dạ Hợp) làm chủ đầu tư đã ra đời từ chính tầm nhìn chiến lược đó. Thay vì theo đuổi những cơ hội ngắn hạn, chủ đầu tư Quang Tiến kiên định trên hành trình kiến tạo một chỉnh thể đô thị đồng bộ - nơi bản sắc văn hóa bản địa được gìn giữ và nâng tầm trong cấu trúc không gian hiện đại, giải quyết trọn vẹn bài toán an cư gắn liền với sinh kế bền lâu cho cộng đồng.

Sự nhất quán giữa tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh thực thi

Để kiến tạo những giá trị bền vững như kỳ vọng của thị trường, doanh nghiệp phát triển bất động sản buộc phải sở hữu nền tảng tài chính vững vàng, năng lực quản trị chuyên nghiệp và uy tín được kiểm chứng qua thời gian. Thừa hưởng nội lực hơn hai thập kỷ phát triển của hệ thống Dạ Hợp với quỹ đất quy mô gần 750 ha cùng hơn 30 giải thưởng uy tín, chủ đầu tư dự án đã khẳng định vị thế của một nhà phát triển đô thị luôn đồng hành chặt chẽ cùng nhịp tăng trưởng của địa phương.

Sự nhất quán giữa tầm nhìn và hành động ấy vừa tiếp tục được ghi nhận khi doanh nghiệp vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 2026. Cùng thời điểm, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Thị Hợp được xướng tên với danh hiệu quốc tế “Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026” tại Viêng Chăn (Lào), nối dài chuỗi thành tựu đáng tự hào bên cạnh Cúp và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Top 10 Doanh nghiệp Xanh - NetZero Tương lai cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bà Vũ Thị Hợp - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đón nhận danh hiệu “Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026”

Với toàn hệ thống Dạ Hợp, phát triển bền vững còn là cam kết hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh với giá trị con người, giữa đà tăng trưởng của doanh nghiệp với sự thịnh vượng chung của xã hội. Tinh thần nhân văn đó tiếp tục được lan tỏa vào ngày 21/10/2026, khi doanh nghiệp trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ năm 2026 cùng một ngày lương quyên góp của tập thể cán bộ, nhân viên, nâng tổng nguồn lực dành cho công tác an sinh xã hội từ đầu năm 2026 lên gần 1,6 tỷ đồng. Việc đồng thời khẳng định năng lực lãnh đạo, uy tín thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng chính là bảo chứng vững chắc cho chất lượng triển khai thực tế tại Mường Central.

Mường Central: Dấu ấn đô thị chuẩn mực giữa tâm điểm công nghiệp - dịch vụ

Đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư công nghiệp và sự bứt phá của hạ tầng liên vùng tại Phú Thọ, Mường Central được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội. Trên nền tảng quy hoạch tổng thể khoa học, không gian dự án được tổ chức theo hướng mở, kết nối nhịp nhàng giữa phân khu nhà ở thấp tầng yên tĩnh, trục phố thương mại sầm uất và hệ thống tiện ích công cộng đa dạng.

Không gian xanh cùng hệ thống tiện ích đồng bộ tại Mường Central mang đến môi trường sống cân bằng, chất lượng.

Tại công trường dự án, nhịp độ thi công luôn được duy trì khẩn trương dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chủ đầu tư. Hệ thống giao thông nội khu liên hoàn, hạ tầng điện - nước ngầm hóa hiện đại cùng các khoảng xanh cảnh quan đang dần hiện hữu rõ nét trên thực địa. Giữa bối cảnh thị trường đề cao tính chọn lọc, việc bảo đảm tiến độ thi công thực chất song hành cùng nền tảng pháp lý minh bạch không chỉ minh chứng cho bản lĩnh “nói thật, làm thật” của chủ đầu tư, mà còn tạo dựng dư địa gia tăng giá trị ổn định, lâu dài cho các nhà đầu tư tiên phong.

Hơn cả một dự án bất động sản, Mường Central đang định hình một chuẩn mực sống mới tại vùng đất cội nguồn nhờ mật độ cây xanh và mặt nước rộng lớn. Đây là không gian nơi các gia đình đa thế hệ cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao làm việc tại những khu công nghiệp lân cận có thể tìm thấy sự cân bằng trọn vẹn giữa nhịp giao thương năng động và những khoảng lặng tái tạo năng lượng, giữa giá trị tài sản hữu hình và giá trị tinh thần bền vững.

Song hành cùng bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ, mỗi hạng mục hoàn thiện tại Mường Central đang góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh - nơi hội tụ niềm tin của nhà đầu tư, chất lượng sống chuẩn mực của cư dân và sự thịnh vượng dài lâu cho cộng đồng.