Cân đối chi phí ăn uống và đi lại cho người đi làm xa nhà thuê trọ

Người rời quê lên thành phố làm việc thường phải tự lo cùng lúc tiền phòng trọ, tiền ăn và tiền đi lại từ một khoản lương. Bài viết trình bày cách chia ngân sách tháng, tính chi phí nấu ăn tại phòng và dự trù tiền xăng cho cả quãng đường đi làm lẫn những chuyến về quê.

1. Chia khoản lương tháng thành phần cố định và phần linh hoạt

Một công nhân trẻ thuê phòng gần khu công nghiệp, mỗi tháng nhận lương một lần và gửi một phần về cho gia đình. Ngay khi nhận lương, các khoản như tiền phòng, tiền điện nước và tiền gửi về quê đã gần như cố định, phần còn lại mới dành cho ăn uống, đi lại và các nhu cầu cá nhân.

Cách sắp xếp hợp lý là tách ngay phần cố định sang một chỗ riêng, chẳng hạn một tài khoản phụ hoặc một mục trong ứng dụng ghi chép chi tiêu. Phần linh hoạt được chia tiếp thành ba nhóm: ăn uống, đi lại và chi tiêu cá nhân, mỗi nhóm có một hạn mức tính cho cả tháng.

Hạn mức của từng nhóm nên dựa trên số liệu thực tế thay vì ước đoán. Tháng đầu tiên, người thuê trọ có thể ghi lại mọi khoản chi, dù nhỏ, rồi cộng theo nhóm vào cuối tháng. Con số này cho biết tiền ăn chiếm bao nhiêu phần, tiền đi lại chiếm bao nhiêu phần trong tổng thu nhập, từ đó đặt hạn mức cho các tháng tiếp theo.

Khi ba nhóm đã có hạn mức, phần dư cuối tháng của nhóm nào được chuyển vào một khoản tích lũy nhỏ. Khoản này dần trở thành lớp đệm cho những tháng có việc đột xuất như ốm đau, sửa xe hay về quê dự đám cưới người thân.

2. Tính chi phí nấu ăn tại phòng trọ theo từng bữa

Nấu ăn tại phòng giúp người đi làm xa nhà chủ động bữa ăn và thường tiết kiệm hơn ăn ngoài, với điều kiện việc mua sắm được lên kế hoạch. Nhiều người chọn đi chợ hai lần mỗi tuần, mua thực phẩm đủ cho số bữa định nấu và nấu cơm mang theo cho bữa trưa tại xưởng.

Để biết một bữa tự nấu tốn bao nhiêu, người thuê trọ cộng tiền thực phẩm của một tuần rồi chia cho số bữa đã nấu. Kết quả này đặt cạnh giá một suất cơm bình dân gần chỗ làm sẽ cho thấy mỗi tháng nấu ăn tại phòng giúp giữ lại được bao nhiêu, và nên duy trì nấu mấy bữa mỗi ngày.

Chất đốt là phần chi phí nhỏ nhưng không nên bỏ qua. Phòng trọ thường dùng bếp gas mini hoặc bình gas nhỏ, mỗi lần thay có thể cách nhau vài tuần. Theo dõi giá gas khi mua bình hoặc lon gas mới, kết hợp ghi lại số ngày dùng được, giúp người thuê trọ đưa khoản chất đốt vào chi phí mỗi bữa thay vì coi đó là khoản phát sinh.

Một số cách giảm chi phí bếp núc khá đơn giản: nấu cơm bằng nồi cơm điện để dành bếp gas cho món xào và món canh, nấu một lần cho hai bữa, chọn món chín nhanh vào ngày đi làm ca dài. Những điều chỉnh này không làm bữa ăn kém đi mà chỉ giúp mỗi đồng chi cho ăn uống được sử dụng hiệu quả hơn.

Cộng tiền chợ của một tuần rồi chia cho số bữa đã nấu cho biết chi phí thực của mỗi bữa ăn tại phòng trọ.

3. Dự trù tiền xăng cho đi làm hằng ngày và những chuyến về quê

Với người đi xe máy, tiền xăng gồm hai phần khác nhau: quãng đường đi làm hằng ngày và những chuyến về quê theo dịp. Phần thứ nhất đều đặn, có thể tính theo số ki-lô-mét mỗi ngày nhân với số ngày công. Phần thứ hai thưa hơn nhưng mỗi lần đi có quãng đường dài, nên dễ làm ngân sách tháng đó bị lệch.

Khi lập hạn mức đi lại, người thuê trọ có thể cập nhật giá xăng hôm nay rồi nhân với số lít ước tính cho quãng đường đi làm trong tháng. Riêng chuyến về quê, nên tính trước số lít cho cả lượt đi và về, sau đó chia đều số tiền này cho các tháng trước dịp về, chẳng hạn trích dần từ ba tháng trước kỳ nghỉ lễ.

Bảo dưỡng xe định kỳ cũng thuộc nhóm chi phí đi lại. Thay dầu máy đúng hạn, giữ lốp đủ hơi và kiểm tra xích, phanh giúp xe vận hành ổn định và tiêu hao nhiên liệu ở mức hợp lý. Khoản bảo dưỡng có thể được trích một phần nhỏ mỗi tháng để khi đến kỳ thay thế không phải lấy từ tiền ăn.

Nếu chỗ làm có xe đưa đón hoặc có đồng nghiệp ở cùng khu trọ, đi chung xe theo ca là một cách chia sẻ chi phí. Khi chi phí đi lại giảm, phần tiết kiệm được nên được chuyển ngay vào khoản tích lũy để không bị tiêu lẫn vào nhóm khác.

Trích dần một khoản mỗi tháng cho chuyến về quê giúp ngân sách tháng nghỉ lễ không bị lệch.

Cân đối chi phí ăn uống và đi lại khi sống xa nhà bắt đầu từ việc tách phần cố định ngay khi nhận lương và đặt hạn mức cho từng nhóm dựa trên số liệu thật. Tính chi phí theo từng bữa tự nấu và theo từng chuyến xe giúp người thuê trọ hiểu rõ đồng tiền của mình đi đâu, đồng thời dành ra được một khoản tích lũy đều đặn sau mỗi tháng.