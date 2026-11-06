Công ty Cổ phần GPH Việt Nam khuyến cáo về việc đăng ký mua nhà ở xã hội FAMIA Việt Trì (Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ)

Công ty Cổ phần GPH Việt Nam (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của người dân và khách hàng đối với Dự án Nhà ở xã hội FAMIA Việt Trì.

Hiện nay, Chủ đầu tư đã khởi công xây dựng tòa Nhà ở xã hội 1 (NOXH-01) theo Giấy phép xây dựng số 12950/GPXD ngày 16/10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Theo Văn bản số 12798/SXD-QLN&TTBĐS ngày 13/10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công khai thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp nhận, kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ để bán, diện tích căn hộ, giá bán nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu (đợt 2), Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 (328 căn hộ: 325 căn tòa XH1 và 03 căn tòa XH2) từ ngày 13/11/2026 đến hết ngày 13/12/2026.

Do nhu cầu về nhà ở và số lượng người dân quan tâm đối với Dự án FAMIA Việt Trì là rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các cá nhân, tổ chức trục lợi thông qua việc nhận tiền đặt chỗ, suất ngoại giao, thu phí đăng ký căn hộ, phí hướng dẫn hồ sơ và các khoản thu trái quy định khác. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân/khách hàng cũng như phòng tránh từ sớm, từ xa những tiêu cực có thể phát sinh, Chủ đầu tư thông báo khuyến cáo như sau:

1. Người dân cần chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định của Nhà nước về chính sách nhà ở xã hội;

2. Người dân/khách hàng chỉ giao dịch trực tiếp với Chủ đầu tư tại Văn phòng bán hàng – địa chỉ duy nhất: Số 254 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, hoặc qua Hotline FAMIA Việt Trì: 0917.365.268. Chủ đầu tư không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác tiếp nhận hồ sơ hoặc thu tiền của khách hàng;

3. Chủ đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng bán hàng nêu trên từ ngày 13/11/2026 đến ngày 13/12/2026, theo đúng nội dung Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã công khai; không thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội;

4. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng hoặc giao dịch với các cá nhân, tổ chức có biểu hiện nhận tiền đặt chỗ, cam kết suất ngoại giao, quyền mua nhà, thu phí đăng ký căn hộ, phí hướng dẫn hồ sơ hoặc phí dịch vụ trái quy định;

5. Giá bán nhà ở xã hội được công khai theo đúng quy định; Chủ đầu tư thực hiện bán đúng giá, tuyệt đối không thu tiền chênh lệch hoặc các khoản thu ngoài quy định;

6. Công tác xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội được thực hiện theo đúng trình tự, điều kiện và quy định hiện hành trên cơ sở đáp ứng tối đa nguyện vọng căn hộ của khách hàng; việc đăng ký nguyện vọng căn hộ chỉ nhằm ghi nhận nhu cầu, không đồng nghĩa với việc đã được xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Dự án;

7. Khách hàng có trách nhiệm kê khai hồ sơ đăng ký mua nhà trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các hồ sơ, giấy tờ đã kê khai, xác nhận; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả khi phát hiện trong quá trình hậu kiểm của cơ quan có thẩm quyền.

8. Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định); buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Trường hợp phát hiện các hành vi nhận tiền đặt chỗ, thu phí trái phép liên quan đến Dự án, người dân vui lòng thông tin cho Chủ đầu tư qua Hotline 0917.365.268 để Chủ đầu tư kịp thời tiếp nhận, xử lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư rất mong nhận được sự đồng hành, hợp tác của người dân/khách hàng để Dự án được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định. Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và sớm lựa chọn được tổ ấm phù hợp.