Thông báo đ ấu giá quyền sử dụng 94 thửa đất ở đô thị (lần 3) tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

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1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.
5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 94 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1). Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:
STT
Lô đất số
Diện tích
Giá khởi điểm
Tiền hồ sơ
Tiền đặt trước
Bước giá
tối thiểu
(m2)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
1
2
3
4
5
6
7
1
351
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
2
352
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
3
353
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
4
354
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
5
355
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
6
356
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
7
357
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
8
358
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
9
359
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
10
360
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
11
361
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
12
362
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
13
363
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
14
364
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
15
365
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
16
366
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
17
367
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
18
368
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
19
369
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
20
370
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
21
371
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
22
372
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
23
373
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
24
374
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
25
375
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
26
376
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
27
378
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
28
380
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
29
382
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
30
383
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
31
384
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
32
385
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
33
386
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
34
387
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
35
388
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
36
391
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
37
392
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
38
393
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
39
394
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
40
395
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
41
396
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
42
397
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
43
398
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
44
399
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
45
400
80
840.000.000
100.000
252,000,000
10.000.000
46
401
80
1.000.000.000
200.000
300,000,000
10.000.000
47
403
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
48
404
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
49
405
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
50
406
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
51
407
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
52
408
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
53
409
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
54
410
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
55
411
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
56
412
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
57
413
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
58
414
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
59
415
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
60
416
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
61
417
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
62
418
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
63
419
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
64
420
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
65
421
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
66
422
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
67
423
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
68
424
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
69
425
104,2
1.094.100.000
200.000
328,230,000
10.000.000
70
426
104,2
1.302.500.000
200.000
390,750,000
10.000.000
71
613
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
72
614
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
73
615
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
74
616
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
75
619
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
76
620
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
77
427
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
78
428
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
79
429
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
80
430
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
81
431
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
82
432
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
83
433
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
84
434
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
85
435
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
86
436
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
87
437
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
88
438
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
89
439
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
90
440
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
91
441
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
92
442
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
93
443
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
94
444
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).
6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 94 thửa đất: 99.172.800.000 đồng (chín mươi chín tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 16/11/2026 đến ngày 30/11/2026, tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá
8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 16/11/2026 đến 17h00’ ngày 30/11/2026.
8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước
9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 16/11/2026 đến 17h00’ ngày 30/11/2026.
9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.
9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số ... tại xã Tân Lạc.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 08h30’ phút ngày 03/12/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ:thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).
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