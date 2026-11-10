Thông báo đ ấu giá quyền sử dụng 94 thửa đất ở đô thị (lần 3) tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.

5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 94 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1). Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:

STT Lô đất số Diện tích Giá khởi điểm Tiền hồ sơ Tiền đặt trước Bước giá tối thiểu (m2) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) 1 2 3 4 5 6 7 1 351 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 2 352 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 3 353 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 4 354 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 5 355 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 6 356 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 7 357 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 8 358 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 9 359 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 10 360 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 11 361 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 12 362 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 13 363 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 14 364 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 15 365 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 16 366 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 17 367 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 18 368 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 19 369 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 20 370 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 21 371 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 22 372 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 23 373 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 24 374 102 1.071.000.000 200.000 321,300,000 10.000.000 25 375 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 26 376 111,7 1.172.850.000 200.000 351,855,000 10.000.000 27 378 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 28 380 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 29 382 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 30 383 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 31 384 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 32 385 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 33 386 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 34 387 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 35 388 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 36 391 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 37 392 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 38 393 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 39 394 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 40 395 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 41 396 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 42 397 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 43 398 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 44 399 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 45 400 80 840.000.000 100.000 252,000,000 10.000.000 46 401 80 1.000.000.000 200.000 300,000,000 10.000.000 47 403 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 48 404 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 49 405 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 50 406 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 51 407 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 52 408 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 53 409 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 54 410 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 55 411 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 56 412 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 57 413 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 58 414 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 59 415 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 60 416 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 61 417 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 62 418 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 63 419 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 64 420 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 65 421 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 66 422 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 67 423 96 1.200.000.000 200.000 360,000,000 10.000.000 68 424 96 1.008.000.000 200.000 302,400,000 10.000.000 69 425 104,2 1.094.100.000 200.000 328,230,000 10.000.000 70 426 104,2 1.302.500.000 200.000 390,750,000 10.000.000 71 613 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000 72 614 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 73 615 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 74 616 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 75 619 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 76 620 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 77 427 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 78 428 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 79 429 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 80 430 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 81 431 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 82 432 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 83 433 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 84 434 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 85 435 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 86 436 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 87 437 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 88 438 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 89 439 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 90 440 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 91 441 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 92 442 90 945.000.000 100.000 283,500,000 10.000.000 93 443 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000 94 444 97,2 1.020.600.000 200.000 306,180,000 10.000.000

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 94 thửa đất: 99.172.800.000 đồng (chín mươi chín tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 16/11/2026 đến ngày 30/11/2026, tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 16/11/2026 đến 17h00’ ngày 30/11/2026.

8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 16/11/2026 đến 17h00’ ngày 30/11/2026.

9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số ... tại xã Tân Lạc.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 08h30’ phút ngày 03/12/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ:thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).

Thông báo 656 của Công ty Thành Phát_1794285153.pdf