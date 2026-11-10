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Thông báo đ ấu giá quyền sử dụng 94 thửa đất ở đô thị (lần 3) tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.

5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 94 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1). Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:

STT

Lô đất số

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

Bước giá

tối thiểu

(m2)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

1

2

3

4

5

6

7

1

351

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

2

352

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

3

353

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

4

354

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

5

355

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

6

356

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

7

357

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

8

358

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

9

359

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

10

360

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

11

361

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

12

362

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

13

363

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

14

364

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

15

365

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

16

366

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

17

367

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

18

368

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

19

369

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

20

370

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

21

371

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

22

372

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

23

373

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

24

374

102

1.071.000.000

200.000

321,300,000

10.000.000

25

375

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

26

376

111,7

1.172.850.000

200.000

351,855,000

10.000.000

27

378

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

28

380

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

29

382

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

30

383

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

31

384

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

32

385

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

33

386

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

34

387

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

35

388

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

36

391

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

37

392

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

38

393

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

39

394

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

40

395

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

41

396

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

42

397

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

43

398

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

44

399

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

45

400

80

840.000.000

100.000

252,000,000

10.000.000

46

401

80

1.000.000.000

200.000

300,000,000

10.000.000

47

403

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

48

404

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

49

405

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

50

406

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

51

407

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

52

408

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

53

409

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

54

410

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

55

411

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

56

412

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

57

413

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

58

414

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

59

415

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

60

416

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

61

417

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

62

418

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

63

419

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

64

420

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

65

421

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

66

422

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

67

423

96

1.200.000.000

200.000

360,000,000

10.000.000

68

424

96

1.008.000.000

200.000

302,400,000

10.000.000

69

425

104,2

1.094.100.000

200.000

328,230,000

10.000.000

70

426

104,2

1.302.500.000

200.000

390,750,000

10.000.000

71

613

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

72

614

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

73

615

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

74

616

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

75

619

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

76

620

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

77

427

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

78

428

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

79

429

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

80

430

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

81

431

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

82

432

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

83

433

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

84

434

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

85

435

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

86

436

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

87

437

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

88

438

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

89

439

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

90

440

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

91

441

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

92

442

90

945.000.000

100.000

283,500,000

10.000.000

93

443

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

94

444

97,2

1.020.600.000

200.000

306,180,000

10.000.000

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 94 thửa đất: 99.172.800.000 đồng (chín mươi chín tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 16/11/2026 đến ngày 30/11/2026, tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 16/11/2026 đến 17h00’ ngày 30/11/2026.

8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 16/11/2026 đến 17h00’ ngày 30/11/2026.

9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số ... tại xã Tân Lạc.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 08h30’ phút ngày 03/12/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ:thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).

Thông báo 656 của Công ty Thành Phát_1794285153.pdf



 Từ khóa: lạc tỉnh Phú Thọ Phường Hoà Bình Lê Thánh Tông CCCD Công ty Khu dân cư Thị trấn Ngân hàng Agribank Hồ sơ
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