Thuê xe 16 chỗ Kim Khôi: Giải pháp di chuyển linh hoạt cho đoàn khách và doanh nghiệp

Kim Khôi cho thuê xe 16 chỗ có tài xế tại TP.HCM, phục vụ du lịch, công tác, đưa đón sân bay, đi tỉnh, cưới hỏi, sự kiện và hợp đồng doanh nghiệp. Đơn vị sở hữu đội xe 16 chỗ đời mới, nội thất sạch sẽ, máy lạnh đầy đủ, được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

Tài xế giàu kinh nghiệm, am hiểu tuyến đường nội thành và liên tỉnh, hỗ trợ đón khách theo đúng lịch trình đã thống nhất. Giá thuê được báo theo từng hành trình, số km, thời gian sử dụng và nhu cầu thực tế. Khách hàng liên hệ 081 8888 048 để kiểm tra lịch xe và nhận báo giá.

06 trường hợp nên đặt thuê xe 16 chỗ tại Kim Khôi

Xe 16 chỗ phù hợp với đoàn muốn cùng di chuyển trên một phương tiện, thống nhất giờ đón và lịch trình. Dịch vụ thuê xe 16 chỗ thường được lựa chọn bởi:

Gia đình, nhóm bạn đi du lịch: Cả đoàn đi cùng xe, thuận tiện quản lý thành viên, hành lý và các điểm dừng trong hành trình.

Doanh nghiệp, đoàn công tác: Phục vụ đưa đón nhân viên, chuyên gia, khách hàng hoặc đối tác đến văn phòng, nhà máy, khách sạn và địa điểm làm việc.

Đón tiễn sân bay: Phù hợp đoàn đông người, có nhiều vali và cần xác nhận trước thời gian, nhà ga, điểm đón.

Đi tỉnh hoặc du lịch nhiều điểm: Bố trí xe từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ và nhiều địa phương khác.

Cưới hỏi, sự kiện: Đưa đón người thân, khách mời theo giờ và các điểm tập trung đã thống nhất.

Thuê xe dài hạn: Đáp ứng doanh nghiệp hoặc đơn vị có nhu cầu đưa đón thường xuyên theo lịch cố định.

Xe 16 chỗ Kim Khôi đáp ứng nhu cầu du lịch, công tác, sân bay và sự kiện

Kim Khôi - Dịch vụ đặt thuê xe 16 chỗ trọn gói, giá tốt tại TP. HCM

Kim Khôi chuyên cho thuê xe 16 chỗ có tài xế tại TP.HCM, phục vụ đa dạng nhu cầu như đưa đón sân bay, du lịch, công tác, đi tỉnh, cưới hỏi, sự kiện, đưa đón nhân viên và hợp đồng dài hạn. Tùy lịch trình, số lượng khách và hành lý, đội ngũ Kim Khôi sẽ tư vấn loại xe, thống nhất điểm đón, thời gian di chuyển và báo giá rõ ràng, minh bạch.

Đội xe đời mới, nội thất sạch sẽ, máy lạnh hoạt động tốt và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trước khi phục vụ. Đội ngũ tài xế của Kim Khôi có kinh nghiệm chạy nội thành và đường dài, nắm rõ nhiều tuyến liên tỉnh, hỗ trợ đón khách đúng lịch trình đã thống nhất.

Kim Khôi tiếp nhận yêu cầu 24/24 qua Hotline/Zalo 081 8888 048, hỗ trợ điều phối xe, tài xế và xử lý các thay đổi về thời gian hoặc điểm đón trong quá trình đặt xe. Đối với nhu cầu doanh nghiệp, Kim Khôi cũng triển khai phương án một đầu mối điều phối xe, tài xế và lịch đón cho nhân sự, chuyên gia, khách hàng hoặc đoàn công tác.

Kim Khôi chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe 16 chỗ có tài xế tại TP.HCM

Giá thuê xe 16 chỗ Kim Khôi được tính như thế nào?

Giá thuê xe 16 chỗ không có một mức cố định cho tất cả hành trình. Cùng một dòng xe nhưng chuyến đi nội thành trong vài giờ, đón sân bay một chiều và hành trình liên tỉnh cả ngày sẽ có phạm vi phục vụ khác nhau.

Dưới đây là bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Kim Khôi tham khảo:

Hành trình Giá tham khảo Đón/tiễn sân bay Tân Sơn Nhất, 1 chiều 5 - 20 km Từ 880.000đ Nội thành TP.HCM, 8 - 10 giờ/100 km Từ 1.480.000đ TP.HCM - Biên Hòa, 1 ngày/60 km Từ 1.550.000đ TP.HCM - Bà Rịa, 1 ngày/150 - 160km Từ 1.990.000đ TP.HCM - Cần Thơ, 1 ngày/340 - 350km Từ 2.910.000đ

Các mức trên áp dụng cho Ford Transit 16 chỗ tiêu chuẩn theo đúng phạm vi được niêm yết. Nếu thay đổi điểm đón trả, tổng số km, thời gian chờ, số điểm dừng hoặc ngày đi thì Kim Khôi sẽ xác nhận lại giá chính xác trước khi đặt xe.

Giá thuê xe 16 chỗ tại Kim Khôi sẽ được tính theo hành trình, thời gian và số km

Quy trình đặt thuê xe 16 chỗ Kim Khôi đơn giản, nhanh chóng

Bạn có thể đặt thuê xe 16 chỗ theo 3 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Cung cấp điểm đón, điểm đến, ngày giờ khởi hành, số người, số ngày sử dụng và các yêu cầu về hành lý hoặc điểm dừng.

Bước 2: Kim Khôi kiểm tra lịch xe, tư vấn phương án phù hợp, xác nhận phương tiện, điểm đón và mức giá cho chuyến đi.

Bước 3: Tài xế đến đón theo thời gian và địa điểm đã thống nhất để phục vụ chuyến đi.

Đặt thuê xe 16 chỗ Kim Khôi đơn giản và nhanh chóng

Dịch vụ thuê xe 16 chỗ Kim Khôi sẽ là giải pháp di chuyển phù hợp cho gia đình, nhóm du lịch, doanh nghiệp và đoàn công tác. Với đội xe đời mới, tài xế giàu kinh nghiệp và dịch vụ hỗ trợ 24/24, thuê xe 16 chỗ Kim Khôi giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sắp xếp phương tiện cho từng hành trình. Bạn liên hệ 081 8888 048 cung cấp điểm đón, điểm đến và thời gian dự kiến để được tư vấn và báo giá.