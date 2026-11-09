4 mẫu dừa tươi bán chạy cho nhà hàng, khách sạn và chuỗi cà phê tại Cocovietnam.vn

Dừa tươi không chỉ là thức uống giải khát mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho cách trình bày và phục vụ. Nắm bắt nhu cầu này, Cocovietnam.vn cung ứng nhiều mẫu dừa tươi được gia công trực tiếp từ nguồn dừa Bến Tre, nổi bật với dừa trọc, dừa nắp khoen, dừa kim cương và dừa nón lá. Mỗi mẫu có thiết kế riêng, phù hợp với nhà hàng, khách sạn, resort và chuỗi cà phê.

4 mẫu dừa tươi Cocovietnam.vn cung ứng cho ngành F&B

Cocovietnam.vn hiện đang cung ứng 4 loại dừa tươi gồm dừa trọc, dừa nắp khoen, dừa kim cương và nón lá. Tùy phong cách phục vụ, không gian kinh doanh và trải nghiệm muốn mang đến cho khách hàng, các đơn vị nhà hàng, khách sạn, chuỗi coffee có thể lựa chọn:

Dừa gọt trọc

Dừa trọc là dừa xiêm đã được gọt bỏ lớp xơ xanh bên ngoài, để lộ phần sọ dừa trắng với hình dáng gọn gàng. Sản phẩm phù hợp để phục vụ trực tiếp tại bàn, quầy nước, buffet hoặc khu vực hồ bơi của khách sạn, resort. Ngoài ra, bề mặt dừa có thể khắc logo, tên thương hiệu theo yêu cầu.

Dừa gọt trọc khắc logo giúp doanh nghiệp tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu tại sự kiện, nhà hàng, khách sạn.

Dừa nắp khoen

Điểm khác biệt của dừa nắp khoen nằm ở thiết kế phần nắp hỗ trợ mở và thưởng thức nước dừa thuận tiện hơn. Loại dừa tươi này thích hợp với chuỗi cà phê, cửa hàng đồ uống, nhà hàng hoặc mô hình kinh doanh hướng đến trải nghiệm nhanh gọn, hiện đại.

Mẫu dừa nắp khoen khắc logo Cocovietnam.vn

Dừa kim cương

Khác với kiểu gọt truyền thống, dừa kim cương được tạo hình với nhiều mặt cắt góc cạnh, mô phỏng dáng vẻ của viên kim cương. Thiết kế độc đáo giúp sản phẩm nổi bật khi trưng bày trên bàn tiệc, quầy đồ uống hoặc phục vụ trong nhà hàng, khách sạn cao cấp và sự kiện chú trọng tính thẩm mỹ.

Dừa nón lá

Dừa nón lá gây ấn tượng với phần đỉnh được tạo hình tựa chiếc nón lá, kết hợp màu xanh tự nhiên của vỏ dừa. Thiết kế gợi liên tưởng đến văn hóa Việt, phù hợp với khu nghỉ dưỡng, nhà hàng phục vụ khách quốc tế, sự kiện du lịch hoặc không giũa muốn tạo dấu ấn bản địa.

Không chỉ khác biệt về hình thức, các mẫu dừa tươi Cocovietnam.vn đều có thể khắc tên, khắc logo thương hiệu để phục vụ nhu cầu nhận diện riêng của nhà hàng, khách sạn, chuỗi cà phê.

Vì sao nhà hàng, khách sạn và chuỗi cà phê chuộng dừa tươi gia công sẵn?

Nhà hàng, khách sạn và chuỗi cà phê sử dụng dừa tươi gia công sẵn giúp tối ưu khâu chuẩn bị, nâng cao tính thẩm mỹ và sự đồng nhất trong cách phục vụ. Một số lợi ích nổi bật gồm:

Tiết kiệm thời gian, nhân công: Dừa được sơ chế và tạo hình sẵn, giúp giảm công đoạn gọt, bổ dừa tại quầy, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Hình thức đẹp, đồng đều: Các mẫu dừa tươi được tạo hình chỉn chu, thuận tiện khi trưng bày tại quầy nước, bàn tiệc, buffet hoặc khu vực hồ bơi.

Đa dạng phong cách phục vụ: Từ dừa trọc đơn giản đến dừa kim cương, dừa nón lá độc đáo, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Tăng nhận diện thương hiệu: Dễ dàng khắc tên, logo hoặc thông điệp, tạo điểm nhấn riêng cho nhà hàng, khách sạn và chuỗi cà phê.

Thuận tiện khi nhập số lượng lớn: Nguồn cung được chuẩn bị theo quy cách, hỗ trợ nhà hàng, khách sạn và chuỗi coffee chủ động kế hoạch phục vụ và hạn chế áp lực sơ chế tại chỗ.

Dừa tươi Cocovietnam.vn phù hợp với hội nghị, khách sạn, sự kiện doanh nghiệp và đơn hàng phục vụ đại lý, xuất khẩu.

Cocovietnam.vn cung ứng dừa tươi cho nhà hàng, khách sạn và sự kiện số lượng lớn

Cocovietnam.vn là nhà máy cung ứng dừa tươi, dừa khắc logo theo yêu cầu, với nguồn nguyên liệu được thu mua, xử lý trực tiếp tại xưởng ở Giồng Trôm, Bến Tre. Nhờ chủ động nguồn dừa và quy trình sản xuất, Cocovietnam.vn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên cho nhà hàng, khách sạn, resort, chuỗi cà phê, đại lý và doanh nghiệp tổ chức sự kiện

Một số lợi thế nổi bật của Cocovietnam.vn gồm:

Xưởng gia công trực tiếp tại Bến Tre: Chủ động tuyển chọn, sơ chế, tạo hình và đóng gói, giúp kiểm soát chất lượng, số lượng và tiến độ đơn hàng.

Nguồn dừa tươi được tuyển chọn: Ưu tiên dừa xiêm xanh nhiều nước, vị ngọt tự nhiên, kích thước đồng đều, được chọn lọc theo độ tuổi, trọng lượng và độ ngọt.

Chú trọng độ tươi và an toàn khi sử dụng: Quy trình xử lý hướng đến việc giữ hương vị tự nhiên, đảm bảo vệ sinh trong khâu sơ chế và hoàn thiện sản phẩm.

Gia công đa dạng mẫu mã: Trang bị máy móc tạo hình và khắc laser, hỗ trợ thiết kế, khắc tên, logo hoặc thông điệp theo bộ nhận diện của từng thương hiệu.

Cung ứng số lượng linh hoạt: Đáp ứng đơn hàng nhỏ đến số lượng lớn, phục vụ nhu cầu nhập sỉ định kỳ, sự kiện và xuất khẩu.

Đóng gói và hỗ trợ đối tác: Tùy đơn hàng, sản phẩm có thể đi kèm đế dừa, ống hút hoặc phụ kiện, hỗ trợ chính sách công nợ theo tháng tùy thỏa thuận hợp tác.

Cocovietnam.vn chuyên gia công dừa khắc tươi theo yêu cầu từ nguồn dừa Bến Tre, đáp ứng số lượng lớn.

Với lợi thế xưởng gia công tại nguồn cùng khả năng tùy chỉnh sản phẩm, Cocovietnam.vn đem đến giải pháp cung ứng dừa tươi linh hoạt, phù hợp với nhu cầu vận hành và tiêu chuẩn phục vụ của từng mô hình F&B.

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