iPhone Duo 512GB bất ngờ giữ giá cực tốt: Lựa chọn uy tín cho tín đồ công nghệ

iPhone Duo 512GB hiện thu hút sự chú ý khi mức giá đã dần ổn định sau giai đoạn biến động mạnh trong những ngày đầu mở bán. Đây được xem là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ mức giá giữ ổn định cùng không gian lưu trữ rộng rãi. Cùng tìm hiểu rõ hơn về mẫu điện thoại iPhone Duo 512GB này ngay bên dưới đây.

Giá iPhone Duo 512GB chi tiết tại CellphoneS

iPhone Duo 512GB hiện có giá từ 71.490.000đ tại CellphoneS, phù hợp với người dùng cần dung lượng lưu trữ lớn để phục vụ công việc và giải trí. Để tiện so sánh giữa các phiên bản, dưới đây là bảng giá iPhone Duo theo từng mức dung lượng. Cụ thể:

Mức dung lượng Giá iPhone Duo tại CellphoneS iPhone Duo 256GB 64.990.000đ iPhone Duo 512GB 71.490.000đ iPhone Duo 1TB 84.490.000đ iPhone Duo 2TB 103.990.000đ

Lưu ý: Giá bán chính thức có thể thay đổi theo thời điểm cũng như các chương trình ưu đãi đi kèm.

Nguồn: Sforum

Lý do iPhone Duo 512GB giữ giá tốt hơn so với các bản khác

So với bản 256GB, iPhone Duo 512GB chỉ đắt hơn 6.500.000đ nhưng có gấp đôi dung lượng. Trong khi đó, phiên bản 1TB hay 2TB có giá cao hơn nhiều, phù hợp hơn với người cần lưu trữ rất lớn.

Với dung lượng 512GB, người dùng có thể thoải mái lưu trữ ảnh, video chất lượng cao, ứng dụng và tài liệu công việc trong thời gian dài mà không lo bộ nhớ nhanh đầy. Mức dung lượng này cũng giúp hạn chế việc phải thường xuyên xóa dữ liệu hoặc nâng cấp thêm gói lưu trữ đám mây.

Ai nên xuống tiền mua iPhone Duo 512GB ngay lúc này?

iPhone Duo 512GB phù hợp với những người cần điện thoại màn hình gập cao cấp, cung cấp hiển thị rộng cùng bộ nhớ lưu trữ lớn. Tuy nhiên, mức giá 71.490.000đ đòi hỏi người mua có ngân sách phù hợp cũng như xác định rõ nhu cầu.

Đối tượng yêu thích công nghệ mới: iPhone Duo là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, phù hợp với người muốn sớm trải nghiệm sản phẩm mới.

Đối tượng thường xuyên làm việc trên màn hình lớn: Với màn hình trong 7.6 inch tạo thêm không gian để đọc tài liệu, xem bảng tính hoặc xử lý nhiều tác vụ.

Đối tượng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn: Ở phiên bản 512GB phù hợp với những ai thường xuyên lưu giữ nhiều tài liệu hạn chế việc phải thường xuyên xóa bớt dữ liệu.

Nguồn: Sforum

Mua iPhone Duo 512GB tại CellphoneS

Mua iPhone Duo chính hãng tại CellphoneS, khách hàng có thể nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn như thu cũ đổi mới tại CellphoneS hỗ trợ trợ giá lên đến 5 triệu đồng hoặc ưu đãi thanh toán lên đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, bạn còn được nhận voucher 500.000 đồng để mua các sản phẩm gia dụng như robot hút bụi lau nhà, TV, tủ lạnh hoặc máy giặt. Voucher được gửi qua tin nhắn sau khi mua điện thoại hoặc laptop, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí khi mua sắm.

Nguồn: Sforum

Nhìn chung, iPhone Duo 512GB là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần bộ nhớ rộng rãi, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Với mức giá ổn định cũng giúp phiên bản này trở nên đáng chú ý trong phân khúc điện thoại cao cấp. Nếu đang có ý định sở hữu sản phẩm, bạn có thể đến CellphoneS tham khảo giá bán để được nhân viên hỗ trợ tận tình hơn.

Nguồn: CellphoneS