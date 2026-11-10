Du lịch MICE Đà Nẵng: 3 thế mạnh giúp DANAGO bứt phá 2026

DANAGO tạo đà bứt phá trên thị trường du lịch MICE Đà Nẵng năm 2026 nhờ ba thế mạnh: kinh nghiệm tổ chức tour đoàn quy mô lớn, đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn và giá tour cạnh tranh. Đơn vị vẫn luôn là lựa chọn tin cậy của các đoàn có quy mô từ 1.000 đến 2.000 khách.

Trong nhiều năm qua, DANAGO đã tổ chức thành công nhiều tour MICE Đà Nẵng (hình thức du lịch kết hợp hội nghị, tổ chức sự kiện) với số lượng khách ấn tượng. Có thể điểm qua một số đoàn tiêu biểu như Detech Motor (550 khách), Herbalife (350 khách), RikkeiSoft (300 khách) và Hukan Việt Nam (250 khách).

Đoàn 130 khách Mipec Palace & Promes Center tham gia team building.

Bà Trần Thị Thục Linh, Giám đốc điều hành DANAGO chia sẻ: “Để gia tăng lợi ích cho các doanh nghiệp đặt tour du lịch, đơn vị luôn tích cực hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ khách sạn và nhà hàng đạt chuẩn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn và thiết kế lịch trình tour phù hợp với văn hóa của từng doanh nghiệp”.

Am hiểu nhu cầu tổ chức tour MICE của doanh nghiệp

Những năm gần đây, Đà Nẵng trở thành địa điểm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn tổ chức tour MICE nhờ hạ tầng du lịch phát triển, hệ thống khách sạn và trung tâm hội nghị đa dạng. Bên cạnh đó, lợi thế kết nối các điểm đến văn hóa, di sản miền Trung cũng góp phần nâng cao sức hút của thành phố đối với loại hình này.

Dù vậy, số lượng đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực MICE lại không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những đòi hỏi khắt khe của thị trường dành cho MICE.

Đặc biệt, với các đoàn khách lên đến cả nghìn người, việc duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều xuyên suốt hành trình là điều không hề dễ dàng. Đây là lý do nhiều doanh nghiệp lớn thường ưu tiên lựa chọn DANAGO như một địa chỉ an toàn và đảm bảo tiêu chuẩn chuyến đi.

Đoàn 250 khách Hukan Việt Nam tham gia tour MICE 3 ngày 2 đêm.

Là đơn vị chuyên tour MICE với hơn 15 năm kinh nghiệm, DANAGO rất am hiểu về nhu cầu tổ chức du lịch khen thưởng, hội nghị, sự kiện... của các tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, họ luôn đưa ra những tư vấn hữu ích nhằm tiết kiệm ngân sách và đảm bảo chất lượng trải nghiệm cho mỗi đoàn khách.

Năng lực vận hành đoàn MICE lên đến 550 khách

Thời gian vừa qua, DANAGO đã tổ chức thành công tour MICE với số lượng khách ấn tượng. Tiêu biểu nhất là đoàn Detech Motor hơn 550 khách trong hội nghị khách hàng kết hợp tham quan Đà Nẵng trong hành trình 4 ngày 3 đêm. Sau chuyến đi, ban tổ chức và du khách Detech Motor đều dành nhiều lời khen cho công tác tổ chức chuyên nghiệp của DANAGO.

Ngoài ra, không thể không kể đến hành trình 2 ngày 1 đêm tại VinWonders Nam Hội An cùng 300 nhân sự Rikkeisoft vào tháng 8-2025. Đặc biệt, đêm gala thăng hoa do DANAGO khéo léo tổ chức đã tăng thêm phần gắn kết cho mỗi thành viên.

350 khách MICE Herbalife tham gia city tour Đà Nẵng.

Tháng 7-2026, DANAGO tiếp tục ghi dấu ấn khi đồng hành cùng 250 khách hàng Công ty Phan Anh (Hukan Việt Nam) trong hành trình 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng. Chương trình tham quan kết hợp hội nghị và gala dinner đặc sắc đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng các vị khách.

Mới đây, vào tháng 9/2026, hành trình dành cho 350 khách Herbalife tham dự hội nghị và City Tour Đà Nẵng đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường MICE. Sự điều hành chuyên nghiệp và cách phục vụ tận tâm của đội ngũ DANAGO chính là những yếu tố làm nên sự thành công của chương trình.

Chuyên nghiệp trong mỗi hành trình nhờ dịch vụ nhất quán

Hơn 15 năm bền bỉ gieo niềm tin và gặt hái sự hài lòng, DANAGO luôn nhận được những lời khen ngợi từ khách hàng về sự chuyên nghiệp của họ. Họ đã xây dựng một đội ngũ nhân viên trẻ, giàu sức sáng tạo và có trình độ chuyên môn cao.

Mỗi chương trình MICE do DANAGO thiết kế đều được “đo ni đóng giày” kỹ lưỡng, thể hiện trọn vẹn bản sắc và văn hóa riêng của từng doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi thành viên tham gia tour không chỉ tìm thấy sự gắn kết sâu sắc và niềm tự hào về “ngôi nhà chung” của mình, mà còn trở về với nguồn năng lượng mới cùng tinh thần bứt phá mạnh mẽ trong công việc.

DANAGO cũng xây dựng quy trình chuyên biệt đến từng chi tiết nhỏ: từ tư vấn, điều hành tour, cho đến điều phối hướng dẫn viên và tổ chức sự kiện. Các bộ phận đều có sự phối hợp ăn ý, đảm bảo mọi sự kiện diễn ra trọn vẹn, chạm đến cảm xúc cao nhất của du khách.

DANAGO có năng lực điều hành tour MICE lớn chuyên nghiệp.

Lợi thế “thổ địa”, tối ưu chi phí cho khách hàng

Tại những “thủ phủ” du lịch MICE sôi động như Đà Nẵng, thì DANAGO luôn có ưu thế ở khâu tổ chức và hậu cần. Hơn 15 năm gắn bó và phát triển tại thành phố biển, họ chẳng khác nào một “thổ địa” thực thụ khi sở hữu mạng lưới đối tác rộng khắp, dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý.

Theo khảo sát, tính đến ngày 30-10-2026, địa điểm của DANAGO trên Google Maps đã nhận về 100% đánh giá 5 sao hài lòng tuyệt đối. Sự thấu hiểu, chuyên nghiệp và không ngừng sáng tạo đã giúp cho đơn vị đáp ứng những yêu cầu cao nhất của du khách. Vì thế, dù là khách hàng mới hay đã gắn bó nhiều năm, họ vẫn luôn tìm thấy những trải nghiệm hấp dẫn từ thương hiệu lữ hành mình yêu mến.

Năng lực tổ chức đoàn MICE quy mô lớn của DANAGO còn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông. Hơn 50 cơ quan báo đài uy tín đã liên tục đưa tin về các sự kiện do đơn vị thực hiện trong năm 2026.

Team building và gala dinner của đoàn khách MICE Trancy tại Đà Nẵng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cùng nhiều tên tuổi quen thuộc như VINAGO, DNG Travel hay DANACAR, thì DANAGO vẫn khẳng định chỗ đứng là công ty du lịch Đà Nẵng đáng tin cậy nhờ hệ sinh thái dịch vụ trọn gói và đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để doanh nghiệp tổ chức tour MICE kết hợp khen thưởng nhân viên. Chính sách khen thưởng sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi nhân viên vừa có cơ hội nghỉ dưỡng, vừa khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa cùng ẩm thực địa phương. Với năng lực sẵn có, DANAGO sẵn sàng đồng hành để mang đến những hành trình ấn tượng, hấp dẫn với mức giá hợp lý.