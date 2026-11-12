Công ty TNHH nhà ở xã hội Tiên Cát công bố công khai thông tin liên quan đến dự án: Khu nhà ở xã hội Tiên Cát thuộc địa bàn phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

Công ty TNHH nhà ở xã hội Tiên Cát bắt đầu mở bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Cát như sau:

Thông tin chung liên quan đến dự án:

Tên Dự án: Khu nhà ở xã hội Tiên Cát.

Địa điểm xây dựng: Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ liên hệ và nộp đơn đăng ký:

Địa chỉ: Văn phòng bán hàng của chủ đầu tư: Tại số 2181 đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0914172579.

Ngày làm việc: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7h30 đến 12h00, Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ ngày lễ).

Thông tin đăng tải trên: Website của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ https://soxaydung.phutho.gov.vn; UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ https://phuongthanhmieu.phutho.gov.vn; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ https://phuthotv.vn.

Khách hàng chỉ đến nộp hồ sơ tại địa điểm duy nhất nêu trên. Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng gồm: Loại hình, diện tích căn hộ nhà ở xã hội.

Khi đi mang theo căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để bên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

Số lượng căn hộ: 316 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, tổng diện tích sàn sử dụng 18.728 m2. Diện tích sàn sử dụng căn hộ chung cư nhà ở xã hội: Từ 29,18 m2 đến 76,53 m2.

Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký, bắt đầu bán - Đợt 1 (dự kiến):

Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ: Từ ngày 03/12/2026 đến hết ngày 03/1/2027 (không bao gồm ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định):

+ Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Thời điểm bắt đầu bán căn hộ nhà ở xã hội dự kiến: Từ ngày 16/1/2027-17/1/2027.

Giá bán nhà ở xã hội dự kiến:

Giá bán căn hộ chung cư Nhà ở xã hội (tạm tính): 28.788.000 đồng/m2 sàn sử dụng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng trên một mét vuông sàn sử dụng).

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký:

Địa chỉ tiếp nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ duy nhất tại: Văn phòng bán hàng Công ty TNHH Nhà ở xã hội Tiên Cát, số 2181 đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Phụ trách tiếp nhận hồ sơ: Ông Quách Thành Công- Số điện thoại: 0912201566.

Phụ trách hỗ trợ pháp lý và giải đáp về hồ sơ: Ông Lê Mai Thanh- Số điện thoại: 0914172579