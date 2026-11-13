Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.

5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 38 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

5.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn.

5.2. Vị trí, địa điểm của tài sản: xóm Đoàn Kết, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

5.3. Nhóm, loại, diện tích đất:

- Nhóm đất: Phi nông nghiệp

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Tổng diện tích đất: 7673.7 m2.

5.4. Số lượng tài sản: Quyền sử dụng đất 38 lô đất ở.

5.5. Chi tiết tài sản đấu giá: theo Bảng kê dưới đây:

S

TT

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Vị trí, loại đường

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

Tiền mua hồ sơ

Tiền đặt trước

20%

Bước giá tối thiểu

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

1.

PL-72

173

VT1

318.7

1.115.450.000

200.000

223.090.000

5.000.000

2.

PL-73

173

VT1

213.0

745.500.000

100.000

149.100.000

5.000.000

3.

PL-74

173

VT1

204.8

716.800.000

100.000

143.360.000

5.000.000

4.

PL-75

173

VT1

192.3

673.050.000

100.000

134.610.000

5.000.000

5.

PL-76

173

VT1

231.8

811.300.000

100.000

162.260.000

5.000.000

6.

PL-77

173

VT1

205.2

718.200.000

100.000

143.640.000

5.000.000

7.

PL-78

173

VT1

186.8

653.800.000

100.000

130.760.000

5.000.000

8.

PL-79

173

VT1

195.1

682.850.000

100.000

136.570.000

5.000.000

9.

PL-80

173

VT1

162.1

567.350.000

100.000

113.470.000

5.000.000

10.

PL-81

173

VT1

167.4

585.900.000

100.000

117.180.000

5.000.000

11.

PL-82

173

VT1

172.7

604.450.000

100.000

120.890.000

5.000.000

12.

PL-83

173

VT1

178.0

623.000.000

100.000

124.600.000

5.000.000

13.

PL-84

173

VT1

181.8

636.300.000

100.000

127.260.000

5.000.000

14.

PL-85

173

VT1

184.4

645.400.000

100.000

129.080.000

5.000.000

15.

PL-86

173

VT1

188.4

659.400.000

100.000

131.880.000

5.000.000

16.

PL-87

173

VT1

191.1

668.850.000

100.000

133.770.000

5.000.000

17.

PL-88

173

VT1

193.7

677.950.000

100.000

135.590.000

5.000.000

18.

PL-89

173

VT1

196.4

687.400.000

100.000

137.480.000

5.000.000

19.

PL-90

173

VT1

199.0

696.500.000

100.000

139.300.000

5.000.000

20.

PL-91

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

21.

PL-92

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

22.

PL-93

173

VT1

242.0

847.000.000

100.000

169.400.000

5.000.000

23.

PL-94

173

VT1

242.0

847.000.000

100.000

169.400.000

5.000.000

24.

PL-95

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

25.

PL-96

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

26.

PL-97

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

27.

PL-98

173

VT1

250.0

875.000.000

100.000

175.000.000

5.000.000

28.

PL-100

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

29.

PL-101

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

30.

PL-102

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

31.

PL-103

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

32.

PL-104

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

33.

PL-105

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

34.

PL-106

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

35.

PL-107

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

36.

PL-108

173

VT1

200.0

700.000.000

100.000

140.000.000

5.000.000

37.

PL-109

173

VT1

160.0

560.000.000

100.000

112.000.000

5.000.000

38.

PL-110

173

VT1

217.0

759.500.000

100.000

151.900.000

5.000.000

-

Tổng cộng: 38 thửa

7673.7

5.6. Tài sản trên đất: Không có tài sản trên đất.

5.7. Về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật: Toàn bộ các thửa đất ở đưa ra đấu giá đều tiếp giáp trực tiếp và có mặt tiền hướng ra trục Đường liên xã. Tuyến đường liên xã này đã được nâng cấp kết nối giao thông, thông suốt từ khu vực dự án đến trung tâm xã Yên Trị và các khu vực lân cận.

5.8. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng các lô đất đấu giá:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 26.857.950.000 đồng (hai mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 18/11/2026 đến ngày 01/12/2026, tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 18/11/2026 đến 17h00’ ngày 01/12/2026.

8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 18/11/2026 đến 17h00’ ngày 01/12/2026.

9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số .... tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 11h30’ phút ngày 04/12/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.



 Từ khóa: tỉnh Phú Thọ Yên Trị Đấu giá quyền sử dụng đất lạc Lê Thánh Tông Đoàn kết Phường Hoà Bình CCCD Địa điểm Ngân hàng Agribank
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trả sau khi mua sắm mùa sale: Lợi hay hại

Trả sau khi mua sắm mùa sale: Lợi hay hại
2026-11-13 15:49:00

Mùa sale lớn ập đến, hàng loạt deal giảm 50% xuất hiện khắp nơi, từ sàn thương mại điện tử đến các cửa hàng quen thuộc. Món đồ “để mắt” từ lâu giờ đang ở mức giá tốt nhất,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long