Lịch trình tham quan Cổng Trời Đông Giang 2 ngày 1 đêm từ Đà Nẵng

Đi về trong ngày thì vội, ở lại một đêm mới thấy hết cái hay của núi rừng. Tour Cổng Trời Đông Giang 2 ngày 1 đêm cho bạn thời gian tham quan hang động thạch nhũ, ngồi bên lửa trại nghe cồng chiêng Cơ Tu, rồi sáng hôm sau thức dậy trong sương sớm và trekking ra thác R'lang. Dưới đây là lịch trình, giá tour và những kinh nghiệm cần biết để chuyến đi thật trọn vẹn.

Cổng Trời Đông Giang điểm hẹn xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang nằm tại thôn A Sờ, xã Bến Hiên, TP Đà Nẵng (trước đây là xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Từ trung tâm Đà Nẵng, quãng đường khoảng 70-80km, đi ô tô mất chừng 2 giờ.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang tuyệt tác giữa đại ngàn.

Vì sao nên ở lại một đêm?

Với diện tích khoảng 120ha, khu du lịch có đủ rừng xanh, suối trong, thác nước, hang động đá vôi, cầu treo, khu nghỉ dưỡng và không gian văn hóa Cơ Tu. Đi một ngày chỉ kịp lướt qua. Ở lại một đêm, bạn có thể chậm lại, tận hưởng buổi tối giữa núi rừng và dành buổi sáng cho những cung đường thiên nhiên. Lịch trình này hợp với gia đình, nhóm bạn và các đoàn công ty muốn gắn kết tập thể.

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ

Lạc vào thế giới hang động

Bước vào hang, ánh sáng dịu lại, hơi đá mát lạnh và những khối thạch nhũ hiện ra với đủ hình thù. Cảm giác như vừa đi qua cánh cửa sang một thế giới khác, rất khác với khung cảnh xanh mướt bên ngoài.

Đi cầu treo, ngâm chân ở thác R'lang

Những cây cầu treo bắc giữa rừng là nơi chụp ảnh được yêu thích, với tán cây hai bên và dòng nước chảy bên dưới. Cuối con đường rừng là thác R'lang, nơi bạn có thể ngồi nghe nước đổ, ngâm chân trong làn nước mát và quên hết chuyện phố thị.

Cầu treo thác Tiên - điểm check in vô cùng đẹp mắt.

Chạm vào văn hóa Cơ Tu

Tại làng văn hóa, bạn được tìm hiểu kiến trúc nhà Gươl, nghề dệt thổ cẩm, đan lát và phong tục của người Cơ Tu. Nếu đúng dịp có chương trình, buổi tối còn có cồng chiêng, giao lưu văn nghệ và chén rượu cần mời khách.

Hòa mình vào làng văn hóa Cơ Tu.

Một đêm yên bình giữa núi rừng

Không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng côn trùng, tiếng suối và bầu trời đêm vùng núi. Hình thức lưu trú tùy gói dịch vụ và tình trạng phòng, bạn nên hỏi kỹ khi đặt tour.

Lịch trình tour Cổng Trời Đông Giang 2 ngày 1 đêm

Ngày 1: Đà Nẵng - Cổng Trời Đông Giang - Làng văn hóa Cơ Tu

- 07h30: Xe và hướng dẫn viên đón khách tại trung tâm Đà Nẵng, phổ biến chương trình rồi khởi hành.

- 09h30: Đến khu du lịch, làm thủ tục tham quan và chụp ảnh tại Cổng Trời, công trình biểu tượng giữa núi rừng.

Du khách đến đây sẽ được xe điện chở miễn phí tham quan khu du lịch.

- 10h30: Khám phá hang Ngầm Trời, ngắm hệ thống thạch nhũ tự nhiên được hình thành qua thời gian dài.

- 12h00: Ăn trưa với hương vị núi rừng, gợi ý gà nướng ống tre, cơm lam, rau rừng chấm muối mè.

- 14h00: Tham quan làng văn hóa Cơ Tu, tìm hiểu nhà truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, đan lát và nếp sinh hoạt của người dân.

- 16h00: Nhận phòng, nghỉ ngơi và tự do tận hưởng không gian thiên nhiên.

- 18h00: Ăn tối theo chương trình, BBQ ngoài trời hoặc buffet tùy gói dịch vụ.

- 19h00: Lửa trại, giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa Cơ Tu (nếu chương trình được tổ chức). Đây là lúc cả đoàn gần nhau hơn.

Thưởng thức show diễn Vũ Điệu Đại Ngàn.

Ngày 2: Trekking rừng - Thác R'lang - Về Đà Nẵng

- 06h30: Thức dậy giữa sương sớm, hít thở không khí núi rừng và ăn sáng.

- 08h00: Trekking nhẹ qua những cung đường rừng, đi cầu treo và khám phá khu vực suối, thác R'lang. Bạn có thể chụp ảnh, ngâm chân hoặc tắm suối ở khu vực được phép.

- 11h00: Về khu nghỉ dưỡng, tắm rửa và trả phòng.

- 12h00: Ăn trưa tại nhà hàng trong khu du lịch.

- 13h30: Tự do mua đặc sản và quà lưu niệm như mật ong rừng, tiêu, chuối sấy, sản phẩm thổ cẩm.

- 14h30: Lên xe về Đà Nẵng.

- 17h00: Về đến điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình.

Lịch trình mang tính tham khảo, có thể điều chỉnh theo thời tiết, tình hình vận hành và quy định của khu du lịch.

Muốn giữ chỗ cho cả nhà hoặc cả nhóm? Xem chi tiết và đặt tour ưu đãi tại đây »»» Tour Cổng Trời Đông Giang 2 ngày 1 đêm

Cách đặt tour nhanh chóng

- Đặt trực tuyến: Vào website https://congtroidongiang.vn /, chọn tour 2 ngày 1 đêm, bấm ĐẶT TOUR NGAY , điền thông tin, số người và ngày khởi hành rồi gửi đăng ký.

- Gọi hotline hoặc zalo: 0933.444.525 để được tư vấn lịch khởi hành, giá tour, phòng nghỉ và thủ tục giữ chỗ.

Kinh nghiệm chuẩn bị cho chuyến đi

- Quần áo gọn nhẹ cho tham quan và trekking, thêm áo khoác mỏng vì đêm và sáng sớm trên núi khá se lạnh.

- Giày bám tốt: Đường rừng, lối vào hang và khu vực thác thường ẩm, dễ trơn.

- Đồ tắm suối: mang thêm quần áo thay và khăn nếu muốn xuống nước.

- Mũ, kem chống nắng, sạc dự phòng để chụp ảnh thoải mái cả hai ngày.

- Xem thời tiết: tháng 10-12 miền Trung thường mưa lớn, nên hỏi lại đơn vị tổ chức trước ngày đi.

- Đi theo hướng dẫn: Không tự ý vào khu vực nguy hiểm hoặc chưa mở cửa tham quan.

Câu hỏi thường gặp

Tour Cổng Trời Đông Giang 2 ngày 1 đêm giá bao nhiêu?

Người lớn 1.900.000 đ/khách với đoàn dưới 5 người và 1.850.000 đ/khách với đoàn từ 5 người. Trẻ em dưới 1m được miễn phí.

Đi 2 ngày 1 đêm có gì khác đi trong ngày?

Bạn có thêm buổi tối lửa trại, giao lưu văn hóa Cơ Tu và buổi sáng trekking ra thác R'lang, những trải nghiệm mà tour 1 ngày không kịp đi.

Trẻ nhỏ đi tour có phù hợp không?

Phù hợp. Trekking ở đây khá nhẹ, nhưng bố mẹ nên chuẩn bị giày bám tốt cho bé và luôn để ý khi bé ở gần suối, thác.

Nên đi Cổng Trời Đông Giang vào mùa nào?

Mùa khô thuận lợi cho trekking và tắm suối hơn. Từ tháng 10 đến tháng 12 thường mưa nhiều, bạn nên theo dõi thời tiết trước khi đi.

Thông tin liên hệ :

KHU DU LỊCH SINH THÁI CỔNG TRỜI ĐÔNG GIANG

- Địa chỉ: Thôn A Sờ, xã Bến Hiên, TP Đà Nẵng

- Hotline: 0933.444.525

- Website: https://congtroidongiang.vn/

- Email: congtroidongiang@gmail.com

Hai ngày giữa đại ngàn là vừa đủ để bạn nạp lại năng lượng, gần thiên nhiên hơn và có thêm kỷ niệm với người thân. Lên kế hoạch cho tour Cổng Trời Đông Giang 2 ngày 1 đêm ngay hôm nay nhé!

Sẵn sàng cho một đêm giữa núi rừng? Gọi 0933.444.525 hoặc đặt tour trực tuyến trên website » để nhận lịch khởi hành và ưu đãi mới nhất.