Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm người làm chứng, người biết việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp nhận giải quyết vụ án “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 341, BLHS và Điều 174, BLHS xảy ra ngày 10/3/2022 tại Công ty TNHH Manulife Việt Nam. Vụ án hiện nay đang được tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can trong vụ án theo điếm a, khoản 1, Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Trong thời gian khoảng tháng 2/2022, Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1990; nơi thường trú: KDC Cao Du, phường Âu Cơ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (nay là: KDC Cao Du, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) sử dụng phần mềm word cài trong máy tính để bàn và con dấu giả có tên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để làm ra 30 giấy ra viện giả có thông tin của 20 cá nhân để bán kiếm lời.

Trong đó có 1 giấy ra viện có thông tin người nằm viện là Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1968; nơi thường trú: Thôn Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (nay là: Thôn Thú Y, xã Hoài Đức, TP Hà Nội).

Quá trình xác minh xác định: Ngày 21/9/2020, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1968; nơi thường trú: Thôn Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội có ký hợp đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Manulife Việt Nam, đại lý bán hợp đồng bảo hiểm cho bà Thủy là bà Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 22/12/1991; nơi thường trú: số nhà 100 Ô Cách, tổ 12, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội (nay là: số nhà 100 Ô Cách, tổ 12, phường Việt Hưng, TP Hà Nội); mã số đại lý là LU641.

Ngày 7/3/2022, Công ty TNHH Manulife Việt Nam có nhận được hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm nằm viện của bà Thủy qua phần mềm trực tuyến eClaims, trong hồ sơ có sử dụng Giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, có đặc điểm tương đồng với Giấy ra viện thu giữ của Nguyễn Chí Thành. Sau khi xem xét hồ sơ, đến ngày 10/3/2022, Công ty Manulife đã đồng ý thanh toán bảo hiểm cho bà Thủy số tiền là 3.500.000 đồng. Số tiền đã được chuyển khoản từ tài khoản Công ty Manulife Việt Nam đến tài khoản của Nguyễn Thị Thu Thủy mở tại Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Đan Phượng, Hà Nội.

Quá trình điều tra, bà Thủy và đại lý bán bảo hiểm Nguyễn Thu Hương đều phủ nhận việc sử dụng Giấy ra viện giả để gửi Công ty bảo hiểm. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ chứng minh người trực tiếp thực hiện gửi thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Thu Thủy để Nguyễn Chí Thành làm giả giấy ra viện là ai và ai là người dùng thủ đoạn gian dối sử dụng giấy ra viện giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để lừa đảo Công ty Manulife chiếm đoạt số tiền 3.500.000 đồng.

Đề phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo trên thông tin đại chúng để tìm người làm chứng, người biết việc. Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ án trên đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Phú Thọ (Liên hệ Đ/c Lại Ngọc Tú - Điều tra viên thụ lý chính; SĐT: 0886.090.886).