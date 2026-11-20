Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo đính chính

Căn cứ Quyết định số 386.401/QĐ- GROUP, ngày 05 tháng 11 năm 2026 đính kèm Quy chế phiên đấu giá Đấu giá quyền sử dụng đối với 05 thửa đất phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia Group đính chính Khoản 3, Điều 4 của Quy chế phiên đấu giá từ “Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất thì nộp riêng tiền đặt trước từng thửa đất đăng ký, tương ứng với số bộ hồ sơ nộp đăng ký tham gia đấu giá. Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để để đặt trước cho một thửa đất không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều thửa đất vào một phiếu nộp tiền” sửa thành: “Trường hợp người đấu giá đất đăng ký tham gia nhiều thửa đất thì nộp riêng tiền đặt trước từng phiếu, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều thửa đất vào một phiếu nộp tiền”.

Mọi nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 386.401/QĐ- GROUP, ngày 05 tháng 11 năm 2026 đính kèm Quy chế phiên đấu giá.