Bí quyết thiết kế căn hộ dưới 50 m2 tối ưu diện tích cho gia đình trẻ

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ tại đô thị, căn hộ đầu tiên thường là studio hoặc căn hộ một đến hai phòng ngủ có diện tích dưới 50 m2. Diện tích hạn chế không đồng nghĩa với việc phải hy sinh sự tiện nghi nếu các khu vực được bố trí hợp lý.

Thay vì mua sắm quá nhiều nội thất, gia chủ nên ưu tiên những món đồ có nhiều công dụng, tận dụng không gian lưu trữ và sắp xếp các khu vực theo thói quen sinh hoạt. Cách làm này giúp căn hộ nhỏ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của cả gia đình.

Bố trí công năng theo thói quen sinh hoạt

Trước khi lựa chọn nội thất, gia đình nên xác định những hoạt động thường ngày như nấu ăn, làm việc tại nhà, tiếp khách, giặt phơi và vui chơi cùng con nhỏ. Từ đó, có thể bố trí các khu vực dùng chung thay vì chia nhỏ căn hộ thành quá nhiều phòng.

Một số cách sắp xếp phù hợp gồm:

Kết hợp bàn ăn với bàn làm việc nếu gia đình ít sử dụng hai khu vực cùng lúc.

Sử dụng sofa giường để phòng khách có thể trở thành chỗ nghỉ cho khách khi cần.

Tận dụng hành lang làm nơi để sách, giày dép bằng các hệ kệ áp tường.

Kết hợp phòng ngủ với góc làm việc nhỏ bằng bàn gấp hoặc kệ treo tường.

Việc xác định công năng ngay từ đầu giúp gia chủ hạn chế mua sắm nội thất không cần thiết và tránh tình trạng căn hộ chật chội, thiếu chỗ cất đồ.

Nội thất đa năng và cách tận dụng không gian lưu trữ

Nội thất đa năng

Các món đồ tích hợp nhiều công dụng giúp tiết kiệm diện tích đáng kể. Gia chủ có thể lựa chọn giường có ngăn kéo, giường nâng, bàn ăn mở rộng, bàn gấp gắn tường, ghế đôn có ngăn chứa đồ hoặc sofa giường. Nên ưu tiên sản phẩm có kết cấu chắc chắn, dễ sử dụng và phù hợp với diện tích thực tế.

Tủ âm tường và tận dụng chiều cao

Tủ âm tường kịch trần giúp tăng chỗ chứa đồ, đồng thời tận dụng khoảng trống phía trên các hệ tủ thông thường. Những vị trí như hốc tường, gầm cầu thang hoặc khoảng trống phía trên cửa cũng có thể bố trí thêm kệ, tủ nhỏ. Cánh tủ phẳng, đồng màu với tường giúp căn hộ trông gọn gàng hơn.

Gác lửng

Với những không gian có chiều cao trần phù hợp, gác lửng có thể bổ sung chỗ ngủ hoặc khu vực lưu trữ. Tuy nhiên, giải pháp này cần được kiểm tra về khả năng chịu lực, chiều cao sử dụng và quy định của tòa nhà. Gia chủ không nên tự ý xây thêm gác khi chưa được đơn vị chuyên môn đánh giá và ban quản lý chấp thuận.

Hệ tủ âm tường kịch trần và giường có ngăn kéo trong căn hộ nhỏ.

Màu sắc, gương và ánh sáng tự nhiên

Các gam màu sáng như trắng ngà, be, xám nhạt và màu gỗ tự nhiên giúp căn hộ trông rộng, thoáng hơn. Gia chủ nên giữ màu sắc thống nhất cho tường, trần và nội thất lớn, chỉ sử dụng màu nổi bật ở một số chi tiết trang trí. Gương lớn đặt gần hoặc đối diện nguồn sáng cũng giúp không gian có cảm giác sâu và rộng hơn.

Ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng đối với căn hộ diện tích nhỏ. Gia chủ nên giữ khu vực trước cửa sổ thông thoáng, tránh kê tủ cao che khuất nguồn sáng. Một bộcửa sổ nhôm khung mảnh, ô kính lớn giúp tối đa diện tích lấy sáng trên cùng một ô tường, trong khi kiểu mở hất hoặc mở quay vào trong giúp thông gió mà không chiếm chỗ ban công. Rèm voan mỏng hoặc rèm cuốn sáng màu vừa lọc nắng vừa không làm phòng tối đi.

Phòng khách căn hộ nhỏ với tường sáng màu, gương lớn và ô cửa sổ lấy sáng.

Bếp và lô gia: Giữ không gian thông thoáng, tiện sử dụng

Bếp mở giúp căn hộ có cảm giác rộng rãi nhưng dễ khiến mùi thức ăn lan sang phòng khách và phòng ngủ. Gia chủ có thể sử dụng vách kính hoặc cửa trượt để ngăn mùi khi nấu nướng và mở ra khi cần tạo không gian liền mạch. Các bộcửa nhôm kính dạng lùa hoặc xếp trượt phù hợp với vị trí này vì không chiếm diện tích quay cánh, khung thanh mảnh và kính trong giữ được tầm nhìn xuyên suốt.

Lô gia thường được dùng làm nơi giặt phơi. Thay vì xây tường kín, gia chủ có thể bố trí vách kính ngăn với phòng khách hoặc bếp để che khu vực máy giặt, giàn phơi mà vẫn giữ ánh sáng tự nhiên. Kính mờ ở những vị trí cần riêng tư cũng là phương án phù hợp.

Một số gợi ý bố trí theo từng khu vực:

Phòng khách: Sofa giường, bàn trà nâng hạ, kệ treo tường

Phòng ngủ: Giường có ngăn kéo, tủ âm tường kịch trần

Bếp: Tủ chữ I hoặc chữ L, cửa kính trượt ngăn mùi

Lô gia: Máy giặt sấy chồng, giàn phơi thông minh

Hành lang: Kệ sách nông, tủ giày âm tường

Vách kính trượt ngăn bếp và phòng khách giúp hạn chế mùi mà vẫn giữ không gian liền mạch.

Ngoài cách bố trí nội thất, gia chủ cũng cần chú ý đến tiếng ồn và mùi trong căn hộ nhỏ. Máy hút mùi, quạt thông gió nhà vệ sinh, rèm vải và thảm trải sàn giúp không gian sinh hoạt dễ chịu hơn. Một vài chậu cây nhỏ đặt trên bậu cửa hoặc kệ treo cũng tạo điểm xanh mà không chiếm diện tích sàn.

Lưu ý khi thi công và bố trí nội thất

Căn hộ nhỏ cần được đo đạc kỹ trước khi thi công vì sai lệch chỉ vài centimet cũng có thể khiến tủ, giường hoặc cửa không sử dụng thuận tiện. Gia chủ nên lưu ý:

Đo kích thước thực tế trước khi đặt đóng nội thất, ưu tiên thiết kế theo từng vị trí.

Xác định vị trí ổ cắm, công tắc và thiết bị điện theo cách bố trí đồ đạc.

Chừa đủ khoảng trống để mở cửa tủ, kéo ngăn kéo và di chuyển giữa các khu vực.

Không tự ý đập phá tường hoặc thay đổi kết cấu, hệ thống kỹ thuật chung của tòa nhà.

Xin ý kiến ban quản lý trước khi thay đổi cửa, vách ngăn hoặc các hạng mục ảnh hưởng đến mặt ngoài căn hộ.

Căn hộ dưới 50 m2 vẫn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình trẻ nếu được bố trí dựa trên thói quen sử dụng thực tế. Nội thất đa năng, tủ lưu trữ hợp lý, màu sắc sáng và ánh sáng tự nhiên là những yếu tố giúp không gian nhỏ trở nên gọn gàng, thoáng đãng và tiện nghi hơn.