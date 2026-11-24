Khai giảng khóa học Google Ads thực hành 100% trên dự án thật tại IMTA

Kỹ năng triển khai thực tế là yếu tố quan trọng đối với người học Google Ads, đặc biệt trong quá trình thiết lập và tối ưu chiến dịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu học đi đôi với thực hành, IMTA khai giảng khóa học Google Ads với phương pháp thực hành 100% trên dự án thật.

Vai trò của Google Ads trong chiến lược tiếp cận khách hàng

Trong chiến lược marketing trực tuyến, Google Ads đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với người dùng thông qua nhu cầu tìm kiếm trên Google.

Việc khai thác nền tảng này mang lại nhiều lợi thế trong quá trình tiếp cận và phát triển khách hàng như:

Tiếp cận khách hàng tiềm năng: Thông qua từ khóa tìm kiếm, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm, dịch vụ đến với những người đang chủ động tìm kiếm thông tin hoặc có nhu cầu mua sắm.

Mở rộng phạm vi tiếp cận: Quảng cáo cho phép doanh nghiệp tiếp cận người dùng tại nhiều khu vực, mở rộng thị trường và tăng khả năng thu hút khách hàng mới.

Gia tăng cơ hội chuyển đổi: Việc xuất hiện đúng thời điểm người dùng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ tạo điều kiện thúc đẩy các hành động như truy cập website, liên hệ tư vấn hoặc đặt hàng.

Chủ động phân bổ ngân sách: Doanh nghiệp có thể thiết lập mức chi tiêu, lựa chọn chiến lược giá thầu và điều chỉnh ngân sách theo mục tiêu tiếp cận khách hàng.

Đánh giá hiệu quả tiếp cận: Các dữ liệu về lượt hiển thị, lượt nhấp và chuyển đổi cung cấp cơ sở để doanh nghiệp xác định mức độ hiệu quả của từng chiến dịch, từ đó điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Nhờ khả năng kết nối nhu cầu tìm kiếm với hoạt động quảng bá sản phẩm, Google Ads trở thành một kênh quan trọng trong chiến lược thu hút khách hàng của nhiều doanh nghiệp.

IMTA tổ chức khóa học Google Ads với lộ trình bài bản, thực hành 100%

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả Google Ads, kiến thức lý thuyết cần được kết hợp với kỹ năng xử lý các tình huống thực tế.

Nhằm giúp học viên giải quyết những khó khăn trong quá trình tối ưu chi phí và chủ động vận hành chiến dịch, Trung tâm Đào tạo IMTA đã triển khai khóa học Google Ads theo phương pháp đào tạo thực hành, hướng dẫn trực tiếp từng bước.

Chương trình được xây dựng theo lộ trình bài bản, bao gồm nghiên cứu từ khóa, viết mẫu quảng cáo hướng đến chuyển đổi, tối ưu trang đích (Landing Page) và cài đặt các công cụ đo lường như Google Analytics 4 (GA4), Google Tag Manager (GTM).

Điểm khác biệt trong phương pháp đào tạo tại IMTA là học viên có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án kinh doanh của mình để trực tiếp thiết lập, chạy thử nghiệm quảng cáo và nhận hướng dẫn tối ưu ngân sách từ giảng viên.

Quá trình thực hành trên tài khoản thực tạo điều kiện để người học làm quen với thao tác kỹ thuật, xử lý các vấn đề phát sinh và từng bước nâng cao khả năng tự vận hành chiến dịch.

Những giá trị học viên nhận được sau khóa học Google Ads tại IMTA

Việc trực tiếp triển khai chiến dịch trên dự án thực tế tạo cơ hội để học viên chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng vận hành.

Tùy theo mục tiêu công việc, chương trình có thể mang lại những giá trị thiết thực sau:

Nâng cao kỹ năng triển khai quảng cáo: Nắm được quy trình thiết lập và vận hành các chiến dịch Google Search, GDN và YouTube, từ khâu chuẩn bị đến theo dõi kết quả.

Làm chủ công cụ đo lường: Biết cách sử dụng GTM và GA4 để cài đặt theo dõi, ghi nhận chuyển đổi và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động marketing.

Cải thiện tư duy tối ưu: Hiểu cách phân tích từ khóa, giá thầu, trang đích và các chỉ số quảng cáo để xác định nguyên nhân khiến chiến dịch chưa đạt mục tiêu.

Chủ động quản lý ngân sách: Có thêm cơ sở đánh giá chi phí quảng cáo, lựa chọn phương án phân bổ phù hợp và hạn chế những khoản chi chưa mang lại hiệu quả.

Ứng dụng vào công việc thực tế: Vận dụng kiến thức đã học để tự triển khai quảng cáo cho sản phẩm, quản lý chiến dịch tại doanh nghiệp hoặc phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Performance Marketing.

Với chương trình đào tạo kết hợp kiến thức chuyên sâu và thực hành trên dự án, khóa học Google Ads tại IMTA phù hợp với cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp, nhân sự marketing và người muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo số.

Học viên quan tâm có thể liên hệ trực tiếp trung tâm để được tư vấn về nội dung đào tạo, lịch khai giảng và học phí.

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