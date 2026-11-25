Không cần gắn mác Pro, iPhone 17 thường vẫn khiến người dùng xiêu lòng vì điều này

Không cần sở hữu phiên bản Pro, người dùng vẫn có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm hấp dẫn trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Sở hữu thiết kế hiện đại, màn hình chất lượng cùng hiệu năng mạnh mẽ, mẫu máy này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Vậy điều gì khiến phiên bản iPhone này vẫn đủ sức chinh phục người dùng?

iPhone 17 thường có gì ấn tượng?

Không sở hữu thiết kế quá khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17 vẫn tạo được sức hút nhờ những nâng cấp tập trung vào trải nghiệm sử dụng.

Màn hình ProMotion 120Hz lần đầu xuất hiện trên bản thường

Một trong những nâng cấp đáng giá trên iPhone 17 256GB là màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz. Đây là lần đầu tiên Apple mang công nghệ này lên dòng iPhone tiêu chuẩn, thay vì chỉ dành riêng cho các phiên bản Pro như trước. Nhờ đó, những thao tác thường ngày như cuộn trang, chuyển đổi ứng dụng hay chơi game đều có cảm giác mượt mà hơn.

Bên cạnh tần số quét cao, máy còn sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6,3 inch, lớn hơn mức 6,1 inch trên iPhone 16. Tấm nền này cho khả năng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản tốt, đáp ứng nhu cầu xem phim, đọc nội dung hay giải trí.

Hệ thống camera kép 48MP nâng cấp

Hệ thống camera cũng là điểm cộng trên iPhone 17 khi cả camera chính và camera góc siêu rộng đều được nâng cấp lên độ phân giải 48MP. Thay đổi này giúp máy ghi lại nhiều chi tiết hơn, đồng thời mang đến sự linh hoạt khi chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc những khung hình cần góc nhìn rộng.

Khi chụp trong môi trường thiếu sáng, camera iPhone 17 vẫn thể hiện tốt khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết. Các vùng tối được xử lý tương đối rõ ràng, hạn chế tình trạng mất chi tiết, trong khi màu sắc vẫn giữ được sự chân thực.

Ở mặt trước, camera selfie 18MP được tích hợp tính năng Center Stage, hỗ trợ căn chỉnh khung hình linh hoạt khi chụp ảnh hoặc gọi video. Máy cũng hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60fps, mang đến những thước phim có độ chi tiết cao và chuyển động mượt mà.

Hiệu năng mạnh mẽ từ chip Apple A19

Cung cấp sức mạnh cho iPhone 17 là bộ vi xử lý Apple A19, mang đến khả năng xử lý nhanh chóng các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao.Với RAM 8GB, khả năng đa nhiệm cũng được cải thiện, giúp việc chuyển đổi giữa các ứng dụng thuận tiện hơn.

Theo bài kiểm tra hiệu năng được cung cấp, iPhone 17 đạt 2.101.356 điểm AnTuTu. Đây là con số cho thấy sức mạnh xử lý đáng kể của thiết bị trong phân khúc flagship.

Không chỉ phục vụ tốt nhu cầu sử dụng thông thường, iPhone 17 còn có thể xử lý các tựa game đòi hỏi cấu hình cao với nhiều hiệu ứng và chuyển động liên tục. Trải nghiệm thực tế cho thấy hình ảnh được tái hiện mượt mà, thao tác phản hồi nhanh và ít xảy ra hiện tượng giật lag.

Thời lượng pin và sạc nhanh vượt trội

iPhone 17 được trang bị viên pin dung lượng 3.692mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng hỗn hợp trong khoảng một ngày với cường độ vừa phải. Tuy nhiên, nếu thường xuyên chơi game, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng giải trí liên tục, người dùng có thể cần sạc bổ sung để duy trì trải nghiệm.

Trong bài kiểm tra thực tế với các tác vụ như chơi game, lướt TikTok và sử dụng ứng dụng hằng ngày, iPhone 17 tiêu hao khoảng 76% pin sau 4 giờ 38 phút. Kết quả này cho thấy, thời lượng pin chưa thực sự nổi bật nếu máy phải hoạt động liên tục với cường độ cao.

Giá iPhone 17 chi tiết các phiên bản tại CellphoneS

Hiện tại, iPhone 17 có giá khởi điểm từ 28.990.000đ, với hai tùy chọn dung lượng lưu trữ gồm 256GB và 512GB. Mức giá tham khảo của từng phiên bản được cập nhật cụ thể trong bảng dưới đây:

Phiên bản Giá tham khảo iPhone tại Cellphones iPhone 17 256GB 28.990.000đ iPhone 17 512GB 35.490.000đ

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, phiên bản dung lượng cũng như chương trình khuyến mãi tại từng hệ thống bán lẻ.

Có nên mua iPhone 17 không?

iPhone 17 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone có hiệu năng mạnh, màn hình đẹp và camera chất lượng mà không cần chi thêm cho phiên bản Pro. Những nâng cấp như màn hình ProMotion 120Hz, chip Apple A19, camera kép 48MP và bộ nhớ khởi điểm 256GB giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lâu dài.

Nếu đang có ý định sở hữu mẫu máy này, CellphoneS là địa chỉ có thể tham khảo với nhiều ưu đãi đi kèm. Khi mua iPhone 17, người dùng có cơ hội nhận voucher 500.000 đồng để mua robot hút bụi lau nhà, TV, tủ lạnh hoặc máy giặt. Đặc biệt, chương trình trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 2.000.000 đồng cũng giúp giảm bớt chi phí khi nâng cấp lên iPhone 17.

iPhone 17 chứng minh phiên bản tiêu chuẩn vẫn có sức hút riêng nhờ màn hình 120Hz, camera kép 48MP và hiệu năng mạnh mẽ từ chip A19. Dù thời lượng pin chưa thực sự nổi bật, thiết bị vẫn đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đây là lựa chọn tốt cho những ai muốn trải nghiệm iPhone cao cấp mà không cần lên đời Pro.

Nguồn: CellphoneS