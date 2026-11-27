Phế Liệu Việt Nam thu mua cáp điện cũ phục vụ công trình và nhà xưởng

Hoạt động cải tạo hệ thống điện, nâng cấp dây chuyền sản xuất và hoàn thiện công trình thường phát sinh lượng lớn cáp điện không còn sử dụng. Việc thanh lý những cuộn cáp đồng, cáp nhôm hay cáp điện công nghiệp đòi hỏi phương án thu gom phù hợp, đặc biệt đối với các lô hàng có khối lượng lớn. Phế Liệu Việt Nam cung cấp dịch vụ thu mua cáp điện tận nơi, đáp ứng nhu cầu thanh lý vật tư của doanh nghiệp, nhà xưởng và đơn vị thi công.

Phế Liệu Việt Nam thu mua phế liệu phục vụ doanh nghiệp

Phế Liệu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu, phục vụ khách hàng cá nhân, nhà máy, khu công nghiệp và công trình xây dựng. Các dịch vụ chính bao gồm thu mua sắt thép, đồng, nhôm, inox, dây điện, cáp điện cùng nhiều loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Tại các công trình xây dựng, cáp điện dư thừa thường phát sinh sau khi hoàn tất việc lắp đặt hệ thống điện. Trong khi đó, nhà máy và cơ sở sản xuất có thể cần thanh lý hệ thống cáp tháo dỡ khi thay đổi thiết bị hoặc cải tạo dây chuyền. Phế Liệu Việt Nam tiếp nhận những nguồn hàng này, tổ chức khảo sát và trao đổi phương án thu mua căn cứ vào đặc điểm thực tế của từng lô vật tư.

Hoạt động thu mua được triển khai tại nhiều khu vực, trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để xác định khả năng phục vụ, thời gian khảo sát và điều kiện vận chuyển tại địa điểm cần thanh lý.

Thu mua đa dạng các loại cáp điện cũ

Dịch vụ thu mua cáp điện cũ tại Phế Liệu Việt Nam bao gồm cáp đồng, cáp nhôm, cáp điện lực, cáp điện công nghiệp và nhiều loại dây cáp đã qua sử dụng.

Nguồn phế liệu có thể đến từ hệ thống điện nhà xưởng, công trình xây dựng, thiết bị công nghiệp hoặc những lô vật tư tồn kho không còn nhu cầu sử dụng. Mỗi loại cáp có cấu tạo và thành phần kim loại khác nhau nên cần được đánh giá riêng trước khi xác định giá thu mua.

Đối với những lô hàng gồm nhiều chủng loại, Phế Liệu Việt Nam tiến hành kiểm tra thành phần vật liệu, khối lượng và tình trạng cáp để trao đổi mức giá tương ứng. Khách hàng cũng có thể kết hợp thanh lý cáp điện cùng những loại phế liệu kim loại khác, tùy theo khả năng tiếp nhận và phương án thu gom đã thống nhất.

Hỗ trợ thu gom cáp điện tận nơi

Những cuộn cáp điện có kích thước lớn hoặc được tập kết trong khu vực nhà xưởng thường gây khó khăn cho việc bốc xếp và vận chuyển. Để đáp ứng nhu cầu này, Phế Liệu Việt Nam cung cấp dịch vụ thu mua tận nơi, giúp khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch thanh lý.

Quá trình thu mua bắt đầu từ việc tiếp nhận thông tin về chủng loại cáp, khối lượng dự kiến và địa điểm tập kết. Sau khi đánh giá hàng hóa hoặc khảo sát thực tế khi cần thiết, đơn vị trao đổi giá thu mua, phương thức cân đo và điều kiện vận chuyển.

Việc thu gom được thực hiện sau khi hai bên thống nhất các nội dung giao dịch. Đối với cáp điện còn lắp đặt trong hệ thống, công tác ngắt điện và tháo dỡ an toàn cần được hoàn tất trước khi bàn giao.

Cách tổ chức này đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp đang cần giải phóng kho bãi, cải tạo nhà xưởng hoặc hoàn tất việc thanh lý vật tư theo tiến độ công trình.

Phế Liệu Việt Nam chú trọng chất lượng phục vụ

Phế Liệu Việt Nam tập trung xây dựng hoạt động thu mua dựa trên sự rõ ràng trong giao dịch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng. Chủng loại hàng hóa, khối lượng, đơn giá và phương án thu gom được trao đổi trước khi tiến hành bàn giao.

Bên cạnh cáp điện, đơn vị còn thu mua nhiều nhóm phế liệu kim loại và vật tư công nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu thanh lý đồng, nhôm, sắt thép hoặc thiết bị cũ có thể trao đổi cùng một đầu mối để xem xét phương án thu gom tổng hợp.

Phế Liệu Việt Nam tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng có nhu cầu bán cáp điện cũ, cáp điện công trình và vật tư điện công nghiệp, đồng thời tư vấn phương án thu mua căn cứ vào đặc điểm từng lô hàng.

Thông tin liên hệ Phế Liệu Việt Nam - Công Ty TNHH Đức Phát:

Hotline: 0985 738 678

Địa chỉ: WRX8+HWC, khu vực Km3 đường Phan Trọng Tuệ, Đại Thanh, Hà Nội.

Địa chỉ Hà Nội: Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội

Địa chỉ TP.HCM: 107/1 đường M1, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM

Website: https://phelieuvietnam.vn/

Khách hàng có nhu cầu thanh lý cáp điện công trình, cáp đồng, cáp nhôm hoặc vật tư điện công nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để trao đổi báo giá và lịch thu gom.