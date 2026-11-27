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Căn 2 phòng ngủ là lựa chọn phổ biến nhất của các gia đình trẻ mua nhà lần đầu. Nhưng cùng là 2 phòng ngủ, hai căn có thể chênh nhau vài trăm triệu đồng và khác hẳn về công năng chỉ vì diện tích, tầng và cách bố trí.
Với vợ chồng trẻ có một đến hai con nhỏ, căn 2 phòng ngủ vừa đủ không gian, vừa nằm trong khả năng tài chính khi có hỗ trợ vay ngân hàng. Tại khu Thủ Đức cũ, các dự án đã bàn giao như căn hộ Urban Green có nhiều mẫu căn 2 phòng ngủ khác nhau, giúp người mua dễ so sánh.
Hồ bơi nội khu, nơi trẻ nhỏ có thể sinh hoạt hằng ngày (ảnh thực tế).
Giá Urban Green và cách tính ngân sách
Giá Urban Green loại 2 phòng ngủ chuyển nhượng hiện khoảng 4,9–5,8 tỷ đồng cho diện tích 65–84m2. Để dễ so sánh, căn 1 phòng ngủ từ khoảng 4,2 tỷ đồng, căn 3 phòng ngủ khoảng 7,25–7,8 tỷ đồng. Cùng một loại căn, giá chênh theo tầng, view và nội thất.
Ngoài giá mua, gia đình cần tính phí quản lý khoảng 18.700 đồng/m2 diện tích sử dụng mỗi tháng, phí gửi xe máy 130.000 đồng/tháng và chi phí vay nếu có.
Mặt bằng căn 2 phòng ngủ B24, tháp The Bliss: tim tường 82,74 m2, thông thủy74,71 m2.
Phân biệt diện tích tim tường và thông thủy
Khi đọc tin rao, người mua sẽ gặp hai con số. Diện tích tim tường tính đến giữa tường, còn diện tích thông thủy là phần sử dụng thực tế, thường nhỏ hơn khoảng 10%. Sổ hồng ghi diện tích thông thủy, và phí quản lý cũng tính theo diện tích này.
Ví dụ trong bộ layout căn hộ Urban Green, căn 2 phòng ngủ mã B02 có diện tích tim tường 84,08 m2, thông thủy 76,70m2; căn B17 tim tường 83,86m2, thông thủy 75,05m2.
Mặt bằng căn 2 phòng ngủ B02: Tim tường 84,08m2, thông thủy 76,70m2.
4 điểm cần nhìn trên mặt bằng Urban Green và các dự án khác
Phòng ngủ có cửa sổ thoáng không: Phòng của trẻ nhỏ nên có ánh sáng tự nhiên và thông gió tốt.
Bếp và phòng khách: Gia đình hay nấu ăn nên chọn bếp có chỗ thoát mùi, không nằm sâu trong căn.
Lô gia: Cần đủ chỗ đặt máy giặt và phơi đồ, điều các gia đình có con nhỏ dùng hằng ngày.
Nhà vệ sinh: Căn 2 phòng ngủ có hai nhà vệ sinh tiện hơn hẳn khi ông bà lên chơi hoặc khi con lớn.
Tiện ích quanh nhà cho trẻ nhỏ
Gia đình có con nhỏ nên đi xem sân chơi, hồ bơi trẻ em, thư viện và khoảng cách đến trường mầm non. Tại Urban Green, trường mầm non nằm ngay khối đế, sân chơi và hồ bơi trẻ em trong nội khu, giúp bố mẹ đi làm yên tâm hơn.
“Gia đình trẻ hay chọn căn theo giá, rồi mới thấy bất tiện khi ở. Tôi thường mở mặt bằng ra cùng khách, chỉ từng góc: Con ngủ ở đâu, phơi đồ ở đâu, ông bà lên thì ở phòng nào. Chọn đúng từ đầu thì ở được rất lâu”, Mr Nghĩa, trưởng phòng Khải Hoàn Land, cư dân căn B12.28, chia sẻ.
Các căn hộ Urban Green 2 phòng ngủ đang chuyển nhượng kèm ảnh thực tế được Mr Nghĩa cập nhật trên website: canhourbangreen.vn
Sân chơi trẻ em trong khuôn viên (ảnh phối cảnh).
Giá và thông tin trong bài mang tính tham khảo tại thời điểm đăng bài.
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