PKMate - Công ty sản xuất băng dính đóng hàng theo yêu cầu

Với nhà máy tại Hưng Yên và văn phòng tại Hà Nội, PKMate trực tiếp sản xuất băng dính đóng hàng, chủ động bố trí nguồn cung và kế hoạch gia công cho shop online, kho vận và doanh nghiệp. Đơn vị cung cấp các dòng băng dính OPP trắng trong, đục, vàng chanh, hàng dễ vỡ, đồng thời nhận in logo, in chữ và tùy chỉnh quy cách theo yêu cầu. Lợi thế sản xuất trực tiếp giúp PKMate phối hợp với khách hàng từ khâu lựa chọn thông số, thống nhất mẫu in đến lên lịch giao hàng, đáp ứng nhu cầu đóng gói thường xuyên và các đơn đặt riêng.

Chủ động nguồn cung từ nhà máy sản xuất băng dính tại Hưng Yên

Đối với shop online, kho vận và doanh nghiệp sản xuất, nguồn băng dính ổn định giúp duy trì tiến độ đóng gói, đặc biệt khi lượng đơn hàng tăng cao. Bên cạnh giá mua, khách hàng cần quan tâm đến sự đồng nhất về quy cách, khả năng bổ sung hàng và lịch giao phù hợp với kế hoạch sử dụng.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh PKMate đặt nhà máy và kho hàng tại thôn Chí Trung, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Việc trực tiếp tổ chức sản xuất giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp nguyên liệu, kế hoạch gia công và đóng gói theo thông số đã thống nhất. Khách hàng có thể trao đổi trực tiếp về khổ rộng, chiều dài cuộn, số lượng hoặc yêu cầu in logo, in chữ để được tư vấn phương án phù hợp.

Với các đơn hàng định kỳ, PKMate phối hợp cùng khách hàng dự kiến sản lượng và phân chia lịch giao theo từng đợt, giúp chủ động bổ sung vật tư và cân đối lượng hàng lưu kho. Khi phát sinh nhu cầu gấp, đơn vị kiểm tra hàng sẵn có và khả năng bố trí sản xuất trước khi xác nhận tiến độ.

Làm việc trực tiếp với nhà sản xuất cũng giúp khách hàng trao đổi rõ yêu cầu kỹ thuật và đối chiếu báo giá theo từng quy cách. Đây là cơ sở để shop và doanh nghiệp lựa chọn lượng đặt mua phù hợp, kiểm soát chi phí đóng gói và chuẩn bị nguồn vật tư cho hoạt động lâu dài.

Sản xuất băng dính đóng hàng cho shop, kho vận và doanh nghiệp

Mỗi đơn vị có yêu cầu khác nhau về bao bì, sản lượng và phương pháp đóng gói. Với định hướng sản xuất theo nhu cầu thực tế, công ty sản xuất băng dính PKMate tư vấn lựa chọn sản phẩm, quy cách và nội dung in phù hợp với hai nhóm khách hàng chính:

Shop online, thương mại điện tử và bán lẻ: PKMate cung cấp băng dính OPP trắng trong, đục, vàng chanh và hàng dễ vỡ, phục vụ dán thùng carton, niêm phong bao bì và nhận biết kiện hàng. Với các shop muốn đồng bộ hình thức đóng gói, doanh nghiệp nhận in logo, tên thương hiệu, hotline hoặc thông điệp riêng trên băng keo. Quy cách, màu in và số lượng đặt được trao đổi trước khi xác nhận phương án sản xuất.

Nhà máy, kho vận và doanh nghiệp xuất khẩu: PKMate tiếp nhận yêu cầu về bề mặt carton, đặc điểm kiện hàng, sản lượng sử dụng và phương pháp dán thủ công hoặc bằng máy để tư vấn quy cách. Các thông số như khổ rộng, chiều dài, độ dày và kích thước lõi được thống nhất theo nhu cầu vận hành. Với điều kiện sử dụng đặc thù như kho lạnh, độ ẩm cao hoặc vận chuyển dài ngày, cần xác nhận khả năng đáp ứng và thử mẫu trước khi đặt số lượng lớn.

Băng dính dán thùng PKMate có độ bám dính tốt trên bề mặt carton sạch, khô, phù hợp với nhu cầu đóng gói thường xuyên tại shop, kho hàng và xưởng sản xuất. Sản phẩm giúp giữ kín đường dán, thuận tiện khi niêm phong kiện hàng. PKMate tư vấn quy cách phù hợp với trọng lượng kiện, dụng cụ sử dụng và điều kiện vận chuyển, giúp khách hàng sử dụng vật tư hiệu quả.

Quy trình kiểm soát chất lượng và đồng hành cùng doanh nghiệp

PKMate triển khai quy trình 5 bước: Tiếp nhận yêu cầu – Chuẩn bị nguyên liệu – Sản xuất – Kiểm tra chất lượng (QC) – Đóng gói và bàn giao, nhằm duy trì sự đồng đều giữa các lô hàng.

Với đơn hàng OEM hoặc sản xuất số lượng lớn, việc gửi mẫu được thống nhất trước để khách hàng kiểm tra độ bám dính, độ kéo giãn, khổ rộng, độ dày và chiều dài cuộn. PKMate cam kết cung cấp đúng quy cách, số mét và định lượng đã thỏa thuận, giúp doanh nghiệp chủ động dự trù ngân sách vật tư và kế hoạch đóng gói.

Kết hợp văn phòng tại Hà Nội với nhà máy tại Hưng Yên, PKMate tiếp tục phát triển mạng lưới cung ứng, phục vụ nhu cầu băng dính của shop bán lẻ, đơn vị chuyển phát, kho vận và nhà máy sản xuất. Năng lực sản xuất trực tiếp cùng khả năng gia công theo yêu cầu là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh PKMate:

Văn phòng giao dịch: Tầng 5 HH-01, Tòa IP3, Số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội

Nhà máy và Kho hàng: Thôn Chí Trung, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Hotline: 1900 3182 – 0961 169 494 – 0868 607 366

Website: https://pkmate.com/