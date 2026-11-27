Viettel chính thức cung cấp Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink do Viettel cung cấp giúp khách hàng chủ động kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất khó tiếp cận, trong quá trình di chuyển hoặc khi cần đường truyền dự phòng. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với thiết bị chính hãng có giá ưu đãi trong thời gian đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, cùng chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam.

Ngày 26/11/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Bên cạnh cáp quang và mạng di động 4G, 5G, khách hàng có thêm một phương thức kết nối từ không gian, giúp vượt qua những giới hạn về địa lý, thời gian triển khai và sự phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất.

Sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ từ 20-50 ms, đáp ứng nhiều nhu cầu như gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường, giám sát camera và quản lý hoạt động sản xuất từ xa.

Starlink cho phép khách hàng thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng.

Vượt qua những giới hạn của kết nối trong công việc và cuộc sống

Kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông khó tiếp cận. Tại các khu vực miền núi, hải đảo hay những địa bàn biệt lập, Internet vệ tinh mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chủ trang trại có thể theo dõi hoạt động sản xuất từ xa; giáo viên, học sinh có thể tiếp cận các nguồn học liệu trực tuyến; các cơ sở y tế có thêm điều kiện kết nối với tuyến trên; những khu nghỉ dưỡng xa khu dân cư có thể mang đến cho du khách trải nghiệm kết nối thuận tiện hơn.

Duy trì kết nối trong suốt hành trình. Với thiết bị và gói cước phù hợp, những người làm việc trên các tàu đánh bắt xa bờ, tàu vận tải, tàu du lịch hay giàn khoan ngoài khơi có thể gọi video về cho gia đình, cập nhật thông tin thời tiết và giữ liên lạc với đất liền. Các doanh nghiệp hàng hải có thêm công cụ theo dõi hành trình, giám sát hàng hóa, trao đổi dữ liệu với trung tâm điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn trong mỗi chuyến đi.

Tại các khu vực miền núi, hải đảo hay những địa bàn biệt lập, Internet vệ tinh mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thiết lập kết nối nhanh chóng tại những nơi phát sinh nhu cầu. Thay vì phải chờ triển khai hạ tầng viễn thông, các công trường mới, đoàn khảo sát, đơn vị tổ chức sự kiện ngoài trời hay phóng viên tác nghiệp tại hiện trường có thể chủ động thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn. Với các dòng thiết bị nhỏ gọn và nguồn điện phù hợp như pin dự phòng, năng lượng mặt trời hoặc máy phát điện, khách hàng có thể linh hoạt triển khai dịch vụ ngay cả tại những địa điểm chưa có điện lưới ổn định.

Bổ sung đường truyền dự phòng cho những hoạt động không thể gián đoạn. Đối với nhiều doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở y tế và trung tâm điều hành, gián đoạn kết nối Internet có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Internet vệ tinh Starlink bổ sung một phương thức kết nối không phụ thuộc vào hạ tầng truy nhập mặt đất tại địa điểm sử dụng, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro gián đoạn. Khi thiên tai, bão lũ hoặc sạt lở gây ảnh hưởng đến mạng lưới viễn thông, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cũng có thêm phương án duy trì liên lạc, truyền hình ảnh hiện trường và phối hợp ứng cứu.

An tâm sử dụng Starlink với giải pháp kết nối và dịch vụ hỗ trợ từ Viettel

Không chỉ cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, Viettel mang đến cho khách hàng giải pháp kết nối tổng thể, từ tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị, gói cước đến triển khai và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.

Với năng lực cung cấp đồng thời các dịch vụ cáp quang, 4G, 5G và Internet vệ tinh, Viettel có thể tư vấn khách hàng lựa chọn hoặc kết hợp các phương thức kết nối phù hợp với nhu cầu, điều kiện sử dụng và chi phí đầu tư. Doanh nghiệp có thể sử dụng Starlink làm đường truyền chính tại những địa bàn khó triển khai hạ tầng hoặc làm đường truyền dự phòng bên cạnh hệ thống viễn thông hiện có.

Starlink cho phép duy trì kết nối trong suốt hành trình.

Khi đăng ký Starlink qua Viettel, khách hàng được cung cấp thiết bị chính hãng, dịch vụ được cấp phép tại Việt Nam, giá cước minh bạch và đầy đủ hóa đơn tài chính. Các yêu cầu về bảo hành, đổi trả và hỗ trợ kỹ thuật được tiếp nhận trực tiếp thông qua hệ thống của Viettel, giúp khách hàng hạn chế rủi ro khi mua thiết bị hoặc sử dụng dịch vụ không rõ nguồn gốc.

Với mạng lưới nhân sự kỹ thuật rộng khắp trên toàn quốc, Viettel hỗ trợ khách hàng 24/7 bằng tiếng Việt, từ tư vấn lựa chọn thiết bị, gói cước, hướng dẫn lắp đặt đến tiếp nhận và xử lý sự cố trong quá trình sử dụng.

Đại diện lãnh đạo Viettel Telecom chia sẻ: “Đối với khách hàng, giá trị của công nghệ không nằm ở việc có thêm một phương thức kết nối, mà ở những cơ hội công nghệ đó mở ra trong công việc và cuộc sống. Việc cung cấp Starlink giúp Viettel có thêm khả năng đáp ứng những nhu cầu kết nối mà trước đây rất khó thực hiện. Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng, dù ở đâu, làm công việc gì, cũng có thể lựa chọn được giải pháp kết nối phù hợp với nhu cầu của mình”.