Dạ Hợp: Tiên phong hiện thực hóa khát vọng “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ vươn mình”

Khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiêu biểu, giàu bản lĩnh và tâm huyết, chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đoàn đại biểu Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp do Phó Tổng Giám đốc Trần Nha Trang và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Vinh dẫn đầu đã tham dự Chương trình Gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ phát triển”.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh cùng hơn 600 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo người lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

Tầm nhìn chiến lược và động lực tăng trưởng từ Đất Tổ

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh bức tranh kinh tế - xã hội ấn tượng với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 10,01% (xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố) cùng nguồn vốn đầu tư và kim ngạch xuất khẩu bứt phá mạnh mẽ. Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với không gian phát triển rộng mở, kết nối vùng Thủ đô và cửa ngõ Tây Bắc - cấp ủy, chính quyền tỉnh cam kết kiên định đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm 5 trọng tâm: “Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá”.

Chủ trương lớn của tỉnh chính là bệ phóng vững chắc để những doanh nghiệp sở hữu tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy quản trị đổi mới như Dạ Hợp hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số, đóng góp thực chất vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Dạ Hợp vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Hòa chung dòng chảy phát triển năng động ấy, Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu thông qua năng lực quản trị linh hoạt, nhịp độ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Dưới sự chèo lái của Bà Vũ Thị Hợp - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đầy tâm huyết và bản lĩnh, Dạ Hợp đã phát huy mạnh mẽ thế mạnh là chủ đầu tư của hệ sinh thái toàn diện gồm 4 tổ hợp dự án chiến lược, gần 20 dự án thành phần với tổng quy mô quy hoạch lên tới gần 750 ha.

Thông qua các công trình tiêu biểu như Khu Nhà ở công nhân và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến (tên thương mại: Mường Central) do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến (đơn vị thành viên thuộc hệ thống Dạ Hợp) là chủ đầu tư, Tổ hợp Tản Viên Tech Valley, cùng chuỗi dự án nhà ở xã hội và khu đô thị sinh thái hiện đại, Dạ Hợp không ngừng minh chứng vai trò tiên phong kiến tạo không gian sống chất lượng cao, thu hút dòng vốn đầu tư và thúc đẩy giá trị gia tăng bền vững cho tỉnh Phú Thọ.

Một góc dự án Mường Central - một trong những công trình trọng điểm của hệ sinh thái Dạ Hợp, kiến tạo không gian sống hiện đại chất lượng tại tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025, Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Khoảnh khắc đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp trao Bằng khen cho đại diện Ban Lãnh đạo công ty chính là sự khẳng định mạnh mẽ từ Đảng bộ, chính quyền đối với uy tín, bản lĩnh và tầm vóc của Dạ Hợp trong hệ sinh thái kinh tế tỉnh nhà.

Đại diện Công ty Dạ Hợp, Phó Tổng Giám đốc Trần Nha Trang (áo dài hồng đứng thứ tư từ phải sang) vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khép lại chương trình Gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 12/10, mang theo khí thế mới từ chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ vươn mình”, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp đang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển cao hơn với một tư thế chủ động, quyết liệt.

Bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến từ hệ sinh thái các dự án trọng điểm, Dạ Hợp cam kết tiếp tục tiên phong đổi mới, sáng tạo, chung sức cùng tỉnh nhà chinh phục những đỉnh cao tăng trưởng mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.