Elmall - Đơn vị cung cấp đèn LED Rạng Đông chính hãng, đồng hành cùng các công trình trên toàn quốc

Elmall là nhà phân phối ủy quyền chính thức của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo Chứng nhận số RĐ/TT/240146. Với lợi thế phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất, Elmall chủ động nguồn hàng sẵn kho với số lượng lớn, đa dạng sản phẩm và công suất, đồng thời cung cấp mức giá cạnh tranh cùng đầy đủ giấy tờ, chứng từ VAT, CO, CQ.

Bên cạnh đó, Elmall sở hữu hệ thống 7 showroom tại các thành phố lớn trên toàn quốc, kết hợp với nền tảng trực tuyến rangdongmall.com, qua đó mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc và xây dựng quy trình làm việc phù hợp với từng nhu cầu, từ mua sắm dân dụng đến các dự án chiếu sáng quy mô lớn.

Elmall cung cấp đèn LED Rạng Đông chính hãng với nền tảng trực tuyến rangdongmall.com

Nguồn hàng đa dạng và giá bán ưu đãi nhờ lợi thế phân phối trực tiếp từ NSX

Elmall cung cấp đa dạng sản phẩm đèn LED Rạng Đông từ đèn nhà xưởng, đèn panel, đèn pha đến đèn đường, đáp ứng nhiều nhu cầu từ dân dụng đến công trình. Riêng với nhóm chiếu sáng ngoài trời, dòng đèn led đường phố 100w được nhiều chủ đầu tư lựa chọn cho đường nội bộ, khuôn viên cơ quan và lối đi trong khu dân cư vì cân bằng tốt giữa độ sáng và mức tiêu thụ điện .

Với các đơn hàng số lượng lớn, Elmall áp dụng chính sách giá theo quy mô và theo từng sản phẩm, đồng thời cung cấp hóa đơn VAT, CO, CQ và chính sách bảo hành chính hãng. Với những dự án như triển khai các tuyến đường lớn hoặc khu công nghiệp sử dụng dòng đèn đường led 150w, Elmall có thể báo giá theo số lượng và chuẩn bị sẵn hồ sơ chất lượng phục vụ nghiệm thu. Nhờ vậy, quá trình lựa chọn và triển khai dự án thuận tiện hơn.

“Việc trở thành nhà phân phối ủy quyền của Rạng Đông giúp Elmall chủ động hơn về nguồn hàng, chính sách giá và hồ sơ sản phẩm. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp sản phẩm chính hãng với mức giá phù hợp, đồng thời hỗ trợ nhà thầu và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình triển khai công trình”, đại diện Elmall chia sẻ.

Hệ thống 7 showroom và nền tảng Rạng Đông Mall

Để mở rộng khả năng phục vụ khách hàng, Elmall hiện vận hành hệ thống 7 showroom tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Gia Lai và TP.HCM. Mạng lưới này tạo điều kiện để khách hàng tham khảo sản phẩm trực tiếp, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng.

Song song với hệ thống cửa hàng, rangdongmall.com đóng vai trò là kênh trực tuyến chuyên biệt về thiết bị chiếu sáng của Rạng Đông. Website cung cấp thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật, danh mục theo công suất và các giải pháp chiếu sáng, giúp khách hàng chủ động tìm hiểu trước khi liên hệ hoặc đặt hàng.

Hệ thống đại lý phân phối đèn LED Rạng Đông chính hãng, uy tín.

“Chúng tôi không chỉ tập trung phát triển kênh bán hàng trực tuyến mà còn đầu tư vào hệ thống cửa hàng để khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm trực tiếp, được tư vấn và hỗ trợ sau mua. Việc có điểm tiếp nhận bảo hành tại cửa hàng cũng giúp quá trình sử dụng sản phẩm của khách hàng thuận tiện hơn”, đại diện Elmall cho biết.

Quy trình làm việc hướng đến yêu cầu của từng công trình

Với các dự án chiếu sáng, Elmall không chỉ đơn thuần cung cấp thiết bị mà còn mang đến quy trình làm việc toàn diện, bám sát yêu cầu thực tế của từng công trình. Đội ngũ Elmall sẽ đồng hành cùng khách hàng trong các giai đoạn, từ khâu khảo sát hiện trạng, tư vấn giải pháp, lựa chọn cấu hình, báo giá, đến giao hàng và chăm sóc sau bán hàng.

Quy trình này giúp hạn chế tình trạng lựa chọn đèn chỉ dựa trên công suất, thay vào đó là sự tính toán kỹ lưỡng các yếu tố kỹ thuật như độ cao lắp đặt, diện tích bao phủ, khoảng cách cột, điều kiện môi trường và yêu cầu về độ rọi (Lux). Hơn thế nữa, Elmall còn linh hoạt tư vấn giải pháp chiếu sáng chuyên biệt cho từng phân khu và trực tiếp hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác nghiệm thu. Điển hình cho năng lực triển khai trọn gói và chuyên nghiệp này chính là sự thành công của dự án chiếu sáng tại Trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Elmall hợp tác thành công cung cấp đèn đường LED cho Trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Một trong những dự án thể hiện năng lực tư vấn và cung ứng của Elmall là công trình nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại Trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng. Tại đây, Elmall đồng hành từ khâu khảo sát, tư vấn thiết kế đến khâu cung cấp đèn LED Rạng Đông chính hãng cho khu vực lối đi ngoài trời, với yêu cầu vừa đảm bảo ánh sáng ổn định, vừa phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.

Trong dự án, Elmall lựa chọn đèn led đường phố 100w Rạng Đông CSD08 4000K cho các tuyến lối đi ngoài trời. Sản phẩm có cấp bảo vệ IP66, IK08, tích hợp socket Nema và khả năng dimming 5 mức công suất, qua đó đáp ứng yêu cầu về độ bền, an toàn và tối ưu năng lượng.

Đèn đường 100W Rạng Đông CSD08 cho hệ thống chiếu sáng tại Trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

“Mỗi công trình có đặc thù riêng về diện tích, vị trí lắp đặt, yêu cầu ánh sáng và tiến độ. Vì vậy, Elmall ưu tiên tư vấn theo nhu cầu thực tế thay vì chỉ cung cấp sản phẩm theo công suất. Đội ngũ sẽ đồng hành từ khâu khảo sát, lựa chọn giải pháp đến giao hàng và hỗ trợ sau bán hàng”, đại diện Elmall chia sẻ.

Thay vì chỉ tập trung vào giao dịch sản phẩm, mô hình của Elmall hướng đến việc đồng hành từ bước lựa chọn thiết bị đến cung ứng, bàn giao và hỗ trợ sau bán hàng. Đây cũng là nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối đèn LED Rạng Đông chính hãng và nâng cao năng lực phục vụ các công trình trên toàn quốc.