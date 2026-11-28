Black Friday 2026: Top 5 laptop cho sinh viên theo ngành học và ngân sách

Black Friday là ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, năm 2026 rơi vào 27/11. Đây là dịp thuận lợi để sinh viên và phụ huynh mua laptop giá tốt. Nội dung dưới đây làm rõ 5 mẫu laptop theo ngành học, ngân sách cùng mẹo săn ưu đãi giúp bạn chọn đúng máy.

Vì sao nên mua laptop vào dịp Black Friday?

Mua laptop dịp Black Friday, bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng, thêm voucher và ưu đãi thanh toán. Black FireDay tại CellphoneS từ 27/11 đến 30/11/2026 có nhóm laptop, PC giảm phổ biến khoảng 20% so với giá niêm yết. Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng qua thẻ tín dụng giúp sinh viên chia nhỏ chi phí theo tháng.

Laptop dưới 40 triệu đồng, gồm cả 5 mẫu trong bài, còn được giảm thêm 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy khoảng giá. Người mua tại CellphoneS còn cơ hội tham gia vòng quay voucher đến 2 triệu đồng ở trang sản phẩm hoặc giỏ hàng. Voucher vòng quay dùng trong 24 giờ và áp dụng cùng chiết khấu Smember.

Bên cạnh đó, khi mua trực tiếp các dòng sản phẩm Apple, 5.000 suất đầu tiên sẽ được giảm ngay 1.000.000đ. Dịp Black Friday này là cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên săn ngay chiếc laptop cấu hình đủ mạnh với giá tốt sau đợt tăng giá linh kiện do thiếu nguồn cung từ giữa cuối năm 2026.

Top 5 laptop sinh viên theo ngành học và ngân sách mùa Black Friday 2026

Cả 5 mẫu laptop dưới đây đều có card đồ họa rời để sinh viên vừa học vừa chơi game. Sinh viên kinh tế, ngôn ngữ, kỹ thuật hay thiết kế, truyền thông đều có mẫu hợp khi săn deal Black Friday laptop.

Dưới 20 triệu: Acer Nitro V 15 cho sinh viên kinh tế, ngôn ngữ

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1JY có giá dưới 20 triệu đồng tại CellphoneS, hợp sinh viên kinh tế, ngôn ngữ cần máy vừa học vừa chơi game. Nhóm ngành này thường làm bảng tính Excel lớn, slide thuyết trình và tra cứu tài liệu liên tục.

Theo Sforum, 16 GB RAM là mức tối thiểu để chạy Excel, Power BI hay SPSS và máy có sẵn 16 GB RAM DDR5. Máy dùng chip AMD Ryzen 5 6600H, card RTX 3050 6 GB cùng màn hình 15,6 inch 165 Hz cho hình ảnh mượt.

Sinh viên CNTT, kỹ thuật nên chọn Acer Aspire 7 hay MSI Cyborg 15?

Sinh viên làm web, app nên chọn Acer Aspire 7, còn sinh viên kỹ thuật chạy phần mềm thiết kế, mô phỏng nặng nên chọn MSI Cyborg 15. Acer Gaming Aspire 7 A715-59G-59RD dùng chip Intel Core 5 210H 8 nhân 12 luồng, 16 GB RAM và card RTX 3050 4 GB.

Theo Sforum, máy mở cùng lúc Chrome, Word, VS Code và Photoshop vẫn chạy mượt. Trong khi đó, MSI Cyborg 15 A13UC-2082VN dùng chip Intel Core i7-13620H 10 nhân 16 luồng, RAM DDR5 và card RTX 3050.

MSI Cyborg 15 có đáy máy và phần bản lề bằng nhựa trong suốt, tạo vẻ ngoài cá tính. Theo bài trên tay của Sforum, tản nhiệt Cooler Boost giữ khu vực kê tay dễ chịu sau nhiều giờ chơi game.

Khoảng 30 triệu, HP Victus 15 và ASUS Gaming V16 hợp ngành thiết kế, truyền thông

Với ngân sách khoảng 30 triệu, sinh viên thiết kế, truyền thông nên chọn HP Victus 15 hoặc ASUS Gaming V16 vì đều có card RTX 4050 6 GB. HP Victus 15-fa2451TX dùng chip Intel Core i5-13420H và 16 GB RAM, đủ cho phần mềm dựng phim như Premiere hay DaVinci.

Theo HP, máy còn trống 1 khe SSD M.2 để lắp thêm ổ chứa file dự án. Trong khi đó, ASUS Gaming V16 V3607VU dùng chip Core 5 210H và màn 16 inch WUXGA 144Hz tỷ lệ 16:10, rộng chiều dọc để xem timeline Premiere.

Theo Sforum, bản cùng chip Core 5 210H và card RTX 4050 chạy Cyberpunk 2077 mức High bật DLSS đạt khoảng 103 FPS. Khi cần chỉnh màu in ấn chuẩn, sinh viên nên nối thêm màn hình rời qua cổng HDMI.

Mua 5 mẫu laptop sinh viên dịp Black Friday tại CellphoneS

Cả 5 mẫu laptop trên đều có bán tại cửa hàng và website CellphoneS. Dịp Black Friday, laptop có card rời như 5 mẫu này giúp sinh viên vừa học vừa chơi game.

Khi mua laptop, thành viên S-Student được giảm 5% tối đa 1 triệu đồng, trả góp 0% và nhận trợ giá thu cũ lên đời đến 3 triệu đồng. Sinh viên hãy ghé cửa hàng CellphoneS gần nhất để được tư vấn chọn máy theo ngành học!

Black Friday 2026 là dịp thuận lợi để chọn laptop theo ngành học và ngân sách. Sinh viên kinh tế, ngôn ngữ chọn Acer Nitro V 15 dưới 20 triệu. Khối ngành CNTT, kỹ thuật nên chọn Acer Aspire 7 hoặc MSI Cyborg 15, còn thiết kế, truyền thông phù hợp với HP Victus 15 hoặc ASUS Gaming V16. Bạn nên chốt máy trong đợt ưu đãi từ 27/11 đến 30/11.

Nguồn: CellphoneS