Thông báo đấu giá quyền sử dụng 98 thửa đất ở đô thị (lần 2) tại khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

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1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.
5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 98 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1). Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:
STT
Lô đất số
Diện tích
Giá khởi điểm
Tiền hồ sơ
Tiền đặt trước
Bước giá
tối thiểu
(m2)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
1
2
3
4
5
6
7
1
351
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
2
352
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
3
353
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
4
354
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
5
355
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
6
356
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
7
357
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
8
358
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
9
359
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
10
360
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
11
361
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
12
362
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
13
363
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
14
364
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
15
365
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
16
366
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
17
367
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
18
368
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
19
369
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
20
370
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
21
371
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
22
372
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
23
373
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
24
374
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
25
375
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
26
376
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
27
378
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
28
379
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
29
380
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
30
381
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
31
382
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
32
383
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
33
384
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
34
385
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
35
386
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
36
387
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
37
388
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
38
391
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
39
392
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
40
393
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
41
394
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
42
395
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
43
396
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
44
397
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
45
398
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
46
399
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
47
400
80
840.000.000
100.000
252,000,000
10.000.000
48
401
80
1.000.000.000
200.000
300,000,000
10.000.000
49
403
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
50
404
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
51
405
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
52
406
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
53
407
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
54
408
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
55
409
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
56
410
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
57
411
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
58
412
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
59
413
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
60
414
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
61
415
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
62
416
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
63
417
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
64
418
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
65
419
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
66
420
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
67
421
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
68
422
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
69
423
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
70
424
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
71
425
104,2
1.094.100.000
200.000
328,230,000
10.000.000
72
426
104,2
1.302.500.000
200.000
390,750,000
10.000.000
73
613
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
74
614
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
75
615
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
76
616
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
77
617
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
78
618
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
79
619
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
80
620
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
81
427
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
82
428
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
83
429
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
84
430
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
85
431
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
86
432
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
87
433
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
88
434
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
89
435
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
90
436
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
91
437
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
92
438
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
93
439
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
94
440
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
95
441
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
96
442
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
97
443
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
98
444
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).
6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 98 thửa đất: 103.538.400.000 đồng (một trăm linh ba tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng).
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 14/10/2026 đến ngày 29/10/2026, tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá
8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 14/10/2026 đến 17h00’ ngày 29/10/2026.
8.2. Địa điểm: Tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (Địa chỉ: thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước
9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 14/10/2026 đến 17h00’ ngày 29/10/2026.
9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.
9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số ... tại xã Tân Lạc.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 08h30’ phút ngày 03/11/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ:thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá.
Mọi thông tin xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).
>>> Thông báo số 581 của Công ty Đấu giá hợp danh ĐT Thành Phát.pdf
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Chọn quà 20/10 cho vợ và mẹ sao cho vừa ý nghĩa vừa phù hợp với sở thích luôn là điều khiến nhiều đấng mày râu cân nhắc. Mỗi người phụ nữ có mong muốn riêng, vì vậy món quà cần...
Cao điểm cuối năm: Đặt dịch vụ chuyển nhà sớm để có giá tốt và chọn lịch đẹp
Một cành hay ba cành, chậu thấp hay chậu cao, hoa rủ hay hoa đứng đều đem lại ấn tượng khác nhau khi biếu. Chọn theo không gian của người nhận và tính chất dịp tặng sẽ hợp lý...
Khách mua điện máy từ xa cần biết rõ sản phẩm, đơn vị bán và cách nhận hàng. Điện Máy Đỏ giới thiệu các nhóm thiết bị gia đình cùng thông tin liên hệ, thanh toán và giao nhận,...
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện đối mặt với cả cơ hội lẫn thách thức lớn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc tối ưu hóa nguồn tài chính, đặc biệt là...