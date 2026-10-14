DANAGO chuẩn bị ra mắt xe du lịch 16 chỗ tại Đà Nẵng từ 2027

Sau nhiều năm khẳng định vị thế bằng năng lực tổ chức các đoàn MICE quy mô lớn, DANAGO vừa công bố kế hoạch đưa vào khai thác đội xe du lịch 16 chỗ đời mới 2027, mở rộng dịch vụ cho thuê xe tại Đà Nẵng.

Dịch vụ thuê xe 16 chỗ Đà Nẵng của DANAGO đáp ứng đa dạng nhu cầu từ đưa đón sân bay, tham quan thành phố đến các tour liên tuyến như Đà Nẵng - Hội An - Huế. Đây là phương án di chuyển phù hợp với khách Inbound, gia đình, nhóm bạn hay đoàn công ty quy mô vừa và nhỏ nhờ tính chủ động cao về thời gian.

DANAGO đồng hành cùng đoàn 350 khách Herbalife trong hành trình tháng 9-2026.

Bên cạnh đội xe đời mới, đội ngũ tài xế thông thuộc địa hình và giàu kinh nghiệm cũng là yếu tố then chốt, góp phần đảm bảo hành trình di chuyển an toàn, đúng giờ và thuận tiện giữa các điểm tham quan.

Đội xe 16 chỗ đời mới, rộng rãi và tiện nghi

Theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Du lịch DANAGO, đội xe 16 chỗ đời mới 2027 sẽ được đưa vào khai thác tại Đà Nẵng và phục vụ các tuyến điểm ở miền Trung.

Dòng xe mới được chú trọng đầu tư với khoang xe rộng rãi, sạch sẽ cùng ghế ngồi êm ái và điều hòa mát lạnh. Hành khách sẽ được trải nghiệm một hành trình di chuyển thật dễ chịu. Bên cạnh đó là đội ngũ bác tài giàu kinh nghiệm, am hiểu tường tận từng cung đường và luôn đặt tiêu chí an toàn của hành khách lên hàng đầu.

DANAGO cung cấp hệ thống xe du lịch đa dạng từ 4 đến 45 chỗ.

Theo bà Trần Thị Thục Linh, giám đốc điều hành của đơn vị, đội xe 16 chỗ sẽ được khai thác để phục vụ đa dạng các nhu cầu di chuyển như đưa đón sân bay, tour tham quan Đà Nẵng, Hội An, Huế, Mỹ Sơn... Ngoài ra, các tuyến điểm du lịch trọng điểm như Bà Nà Hills, Bán đảo Sơn Trà và Núi Thần Tài cũng nằm trong mạng lưới phục vụ chính của đội xe này.

Hiện nay, bên cạnh dòng xe 16 chỗ chuẩn bị đưa vào vận hành, DANAGO cũng đang cung ứng đa dạng phương tiện vận chuyển từ 4 đến 45 chỗ, bao gồm xe hợp đồng doanh nghiệp, xe limousine sang trọng và các dòng xe chuyên dụng phục vụ sự kiện, hội nghị.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển

Báo cáo thống kê từ ngành du lịch Đà Nẵng cho thấy, phân khúc khách di chuyển theo nhóm gia đình, nhóm bạn và các khách Inbound luôn duy trì đà tăng trưởng cực kỳ bền vững. Nhóm khách hàng này đặt ra tiêu chuẩn rất cao về tính riêng tư, sự vận hành êm ái, tay lái thông thuộc địa hình của tài xế và đặc biệt là sự minh bạch về chi phí trước mỗi chuyến đi.

Việc đầu tư thêm đội xe 16 chỗ đời mới được DANAGO xem là giải pháp nhằm đáp ứng trực tiếp các tiêu chí trên. Đặc biệt, dịch vụ vận chuyển sẽ được tích hợp đồng bộ vào hệ sinh thái lữ hành sẵn có của họ, bao gồm các tour du lịch trọn gói và dịch vụ vé tham quan ưu đãi.

Đoàn công ty SupremeTech 150 khách check in Công viên suối Khoáng nóng Núi Thần Tài.

Ví dụ, một gia đình có thể đặt xe đưa đón sân bay, mua vé Bà Nà Hills và đăng ký tour trong cùng một lịch trình. Đối với các doanh nghiệp, dịch vụ có thể điều chỉnh theo nhu cầu, từ xe riêng, vé điểm tham quan đến chương trình tour, giảm bớt thời gian tự tìm kiếm và đặt từng dịch vụ riêng lẻ.

Về chính sách giá, DANAGO sẽ báo giá trọn gói 100% ngay từ đầu, tuyệt đối không phát sinh phụ phí ẩn. Họ cũng áp dụng các hình thức thanh toán vô cùng linh hoạt như chuyển khoản tiện lợi hoặc tiền mặt sau khi kết thúc hành trình.

Kinh nghiệm vận hành các đoàn MICE quy mô lớn

Kế hoạch mở rộng đội xe vào năm 2027 được xây dựng dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc và kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong ngành lữ hành của DANAGO.

Đơn vị hiện sở hữu đầy đủ giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, đảm bảo các quy chuẩn về an toàn và bảo hiểm du lịch cho hành khách.

Trước đó, DANAGO từng đảm nhận công tác điều phối vận chuyển và tổ chức thành công nhiều đoàn MICE quy mô lớn, tiêu biểu như đoàn Detech Motor (550 khách), Rikkeisoft (300 khách), Hukan Việt Nam (250 khách) hay SupremeTech (160 khách)...

Đoàn MICE Hukan Việt Nam 250 khách check in tại Bà Nà Hills.

Tính đến tháng 10-2026, DANAGO đã ghi nhận hơn 850 lượt đánh giá 5 sao tuyệt đối trên nền tảng Google Maps. Bên cạnh phản hồi tích cực từ khách hàng, họ cũng được nhiều cơ quan báo chí quan tâm và đưa tin về các hoạt động du lịch, tour MICE và những dấu ấn trong quá trình phát triển.

Phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo

Khi sử dụng dịch vụ thuê xe 16 chỗ của DANAGO, khách hàng sẽ làm chủ hoàn toàn mọi lịch trình. Bạn có thể thoải mái trải nghiệm dừng chân tham quan hay thưởng thức ẩm thực địa phương theo tiến độ riêng của đoàn mà không bị gò ép bởi khung giờ cố định.

DANAGO cũng duy trì đội ngũ tư vấn hỗ trợ 24/7, đảm bảo giải đáp và xử lý nhanh chóng mọi yêu cầu từ khách hàng. Việc lấy chất lượng dịch vụ làm tôn chỉ vận hành là động lực giúp đơn vị không ngừng cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn phục vụ của họ.

Đội ngũ DANAGO đồng hành tận tâm, phục vụ chuyên nghiệp.

Bên cạnh các thương hiệu quen thuộc như VINAGO, DNG Travel và DANACAR, DANAGO vẫn giữ vững vị thế là một trong những công ty du lịch Đà Nẵng chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng đoàn khách.

Kế hoạch đưa vào vận hành đội xe 16 chỗ sắp tới là bước phát triển tiếp theo của họ, với mong muốn mang đến những chuyến đi an toàn và giàu trải nghiệm cho du khách khi đến với miền Trung.