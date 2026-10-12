Điện Máy Đỏ kết nối thông tin sản phẩm với nhu cầu mua sắm từ xa

Khách mua điện máy từ xa cần biết rõ sản phẩm, đơn vị bán và cách nhận hàng. Điện Máy Đỏ giới thiệu các nhóm thiết bị gia đình cùng thông tin liên hệ, thanh toán và giao nhận, giúp người mua tại Phú Thọ có cơ sở trao đổi trước khi đặt hàng.

Mua tủ lạnh hay máy giặt từ xa cần nhiều thông tin hơn một bức ảnh. Thiết bị có vừa chỗ đặt, ai tiếp nhận yêu cầu và hàng được vận chuyển ra sao? Những câu hỏi này nên được làm rõ trước khi người mua xác nhận đơn hàng.

Điện Máy Đỏ là một địa chỉ để người tiêu dùng tìm hiểu các nhóm điện máy gia đình trên mạng. Website sử dụng tên Tổng kho Điện máy Đỏ Hà Nội, đồng thời bố trí riêng các danh mục tivi, tủ lạnh, máy giặt và thiết bị nhà bếp. Người xem từ Phú Thọ có thể tham khảo thông tin này trước khi trao đổi về khả năng đáp ứng tại địa chỉ nhận hàng của mình.

Website giới thiệu danh mục sản phẩm cùng thông tin đơn vị kinh doanh.

Bắt đầu bằng việc xác định đúng đơn vị

Website do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thịnh Liệt, mã số thuế 0111408605, vận hành. Địa chỉ công bố là Ngõ 42/91 Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Khách có thể gọi 092.999.4646 hoặc gửi email tới thinhliet.ltd@gmail.com để hỏi về sản phẩm và đơn hàng.

Hồ sơ dienmaydo.vn trên hệ thống online.gov.vn của Bộ Công thương ghi nhận tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thịnh Liệt, mã số thuế và địa chỉ tương ứng. Với người chưa đến trực tiếp nơi bán, đây là một nguồn để đối chiếu thông tin doanh nghiệp trước khi liên hệ mua hàng.

Điện Máy Đỏ công khai tên doanh nghiệp, mã số thuế và địa chỉ liên hệ.

Ở bước chọn thiết bị, danh mục tủ lạnh trên Điện Máy Đỏ cho thấy nhiều lựa chọn theo thương hiệu. Người xem nên chuyển từ nhóm hàng sang một vài mã cụ thể để so sánh. Với một chiếc tủ lạnh, kích thước vị trí đặt và lối đưa máy vào nhà là những dữ liệu hữu ích cần chuẩn bị trước khi trao đổi về phương án giao nhận.

Trong chính sách bán hàng, Điện Máy Đỏ cam kết sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ tem nhãn. Doanh nghiệp công bố bồi thường 300% giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái. Cam kết được đặt cạnh thông tin bảo hành theo nhà sản xuất.

Điện Máy Đỏ cũng nêu chính sách đổi sản phẩm trong bảy ngày đầu kể từ khi nhận nếu có lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Sau đó, bảo hành áp dụng theo từng thương hiệu. Với khách mua từ xa, đây là những điều kiện cần được làm rõ theo đúng model trước khi xác nhận đơn.

Giao hàng cần được hiểu theo từng địa chỉ

Trong chính sách giao hàng và đổi trả, website công bố việc hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc qua đơn vị giao hàng. Khách ở ngoài Hà Nội có thể liên hệ để hỏi phương án giao đến địa chỉ của mình. Thời gian, chi phí và phần việc lắp đặt cần được xác nhận theo đơn hàng; khách nên hỏi riêng phí vận chuyển và chi phí lắp đặt.

Phương án giao nhận được trao đổi theo địa chỉ và đơn hàng cụ thể.

Trên trang bảo hành, doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ giao tận nơi tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với khách ở Phú Thọ, địa chỉ cụ thể và điều kiện đưa máy vào nhà là cơ sở để thống nhất lịch giao, chi phí và phần việc lắp đặt.

Quy trình giao hàng được Điện Máy Đỏ giới thiệu gồm tiếp nhận đơn, liên hệ xác nhận, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Khi xác nhận đơn, khách nên kiểm tra lại mã sản phẩm, số lượng, địa chỉ, người nhận và số tiền cần thanh toán. Nếu có thay đổi về lịch nhận hoặc điều kiện vận chuyển, hai bên cần trao đổi trước khi giao.

Về thanh toán, Điện Máy Đỏ giới thiệu tiền mặt, chuyển khoản và trả góp lãi suất 0%. Khách mua từ xa có thể trao đổi để xác định phương án phù hợp với đơn hàng. Kỳ hạn, điều kiện tham gia và tổng khoản phải trả cần được xác nhận khi chọn chương trình trả góp.

Tiếp nối đơn hàng bằng hỗ trợ sau bán

Điện Máy Đỏ có số hỗ trợ kỹ thuật 084.999.4646, bên cạnh số bán hàng 092.999.4646. Khách mua từ xa nên lưu cả hai số cùng thông tin đơn hàng. Website cũng có trang tiếp nhận phản ánh, yêu cầu và khiếu nại để người mua tìm hiểu cách gửi thông tin khi cần hỗ trợ.

Đầu mối kỹ thuật được công bố để khách liên hệ khi cần hỗ trợ.

Theo nội dung trên website, việc tiếp nhận phản ánh gồm gửi yêu cầu, kiểm tra thông tin, phản hồi phương án và thống nhất xử lý. Khách có thể chuẩn bị mã đơn hàng, hóa đơn, hình ảnh hoặc video liên quan. Mô tả rõ vấn đề giúp bộ phận tiếp nhận hiểu tình huống và trao đổi cách giải quyết phù hợp.

Với các thiết bị cần lắp đặt như điều hòa hoặc bình nóng lạnh, người mua có thể xem thêm báo giá vật tư trên website. Giá thiết bị và chi phí vật tư cần được xem cùng nhau để dự tính tổng khoản chi. Khách nên hỏi rõ phần việc đã bao gồm, vật tư có thể phát sinh và người thực hiện lắp đặt tại nơi nhận. Chẳng hạn, vị trí đặt máy ở tầng cao hoặc lối vào hẹp là thông tin nên báo trước. Việc gửi ảnh thực tế và thống nhất bằng tin nhắn giúp hai bên dễ kiểm tra lại nội dung đã trao đổi.

Chính sách sau bán là một phần thông tin dành cho khách mua từ xa.

Qua website, khách tại Phú Thọ có thể tìm hiểu Điện Máy Đỏ, chọn sản phẩm quan tâm và liên hệ để hỏi rõ phương án phục vụ. Trước khi chốt đơn, những nội dung cần thống nhất là mã máy, tổng chi phí, lịch giao và phần việc lắp đặt. Các thông tin rõ ràng từ đầu giúp việc mua điện máy từ xa thuận tiện hơn.