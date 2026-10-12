Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Hòa Bình

Chiều 12/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa Tổ hợp Khu đô thị sinh thái Thịnh Minh tại xã Thịnh Minh; đồng thời làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình triển khai một số công trình, dự án tại khu vực Hòa Bình.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, các địa phương và đại diện chủ đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ 3 nhóm dự án: Phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình; Hệ thống kênh mương hồ Cánh Tạng giai đoạn 2; Tổ hợp Khu đô thị sinh thái Thịnh Minh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.752 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng. Dự án gồm 3 hạng mục chính: Đường ven hồ Hòa Bình dài 29,18km; cầu Hòa Bình 5 vượt sông Đà cùng đường dẫn và các nút giao; nâng cấp, mở rộng cảng Thung Nai có năng lực tiếp đón 460.000 khách/năm.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Quá trình triển khai gặp khó khăn do giá vật tư, nhiên liệu biến động; hồ sơ phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, trong khi việc thẩm định và đàm phán hiệp định vay vốn ODA có những yêu cầu riêng. Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình - đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trình phê duyệt dự án trong tháng 10/2026.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ điều hành phần thảo luận.

Dự án Hệ thống kênh mương hồ Cánh Tạng (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Qua rà soát, công tác khảo sát, xác định hướng tuyến và chuẩn bị giải phóng mặt bằng cần được các cơ quan, địa phương phối hợp đồng bộ.

Tại xã Yên Thủy, diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng theo hướng tuyến sơ bộ khoảng 5,4ha. Tại xã Đại Đồng, một số nội dung liên quan đến phương án bồi thường, xác định nguồn gốc đất và phạm vi thu hồi đất còn vướng mắc, cần cơ quan chuyên môn hướng dẫn tháo gỡ.

Dự án Tổ hợp Khu đô thị sinh thái Thịnh Minh có tổng diện tích hơn 400ha, định hướng phát triển đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Đến nay, 4 dự án thành phần đã triển khai một số công việc về quy hoạch chi tiết, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất theo từng dự án. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, cả 4 dự án thành phần đều tiếp giáp hồ Đầm Bài - khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an toàn nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch. Điều này ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện thủ tục môi trường, triển khai hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành các dự án.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trao đổi làm rõ các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; chủ động rà soát từng khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, thẩm quyền giải quyết và phương án xử lý. Quá trình tháo gỡ phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục.

Đối với dự án Phát triển hạ tầng du lịch khu vực Hòa Bình, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục môi trường. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với nhà tài trợ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ đàm phán, ký kết hiệp định vay vốn, bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo kết quả triển khai dự án Hệ thống kênh mương hồ Cánh Tạng (giai đoạn 2).

Đối với dự án Hệ thống kênh mương hồ Cánh Tạng (giai đoạn 2), Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư; rà soát hướng tuyến, nhu cầu sử dụng đất, chủ động thực hiện các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với Tổ hợp Khu đô thị sinh thái Thịnh Minh, đồng chí yêu cầu làm rõ phương án xử lý các vướng mắc liên quan đến phạm vi bảo vệ nguồn nước hồ Đầm Bài; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và nhà đầu tư để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Nhà đầu tư phải chủ động huy động nguồn lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại dự án Khu đô thị sinh thái Thịnh Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết đối với từng nội dung; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Đồng chí khẳng định, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ bảo đảm kế hoạch đầu tư mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Mạnh Hùng