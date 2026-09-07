“Chìa khóa” giảm nghèo ở Mường Động

Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế, tăng cường đào tạo nghề, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn là “chìa khóa” giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã Mường Động.

Nông dân thôn Tú Sơn, xã Mường Động chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, gieo trồng các loại cây ngắn ngày.

Sau sáp nhập từ 4 xã, Mường Động có dân số trên 26.000 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 91%. Nhiều lợi thế, động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong hành trình xây dựng nông thôn mới đang được xã khai thác, phát huy, nhất là về hạ tầng giao thông với tổng chiều dài 205km, 100% đường trục xã được cứng hóa, 60% đường thôn, xóm, nội đồng đạt chuẩn. Bên cạnh nông, lâm nghiệp giữ vai trò trụ đỡ, địa phương mở rộng và phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác nhằm khai thác nguồn lực, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Trên địa bàn hình thành một số vùng chuyên canh cây ăn quả, cây lâm nghiệp chủ lực như: Thanh long, cam, bưởi, tre, luồng..., đồng thời tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Các sản phẩm OCOP tiêu biểu hiện có gồm: Thanh long ruột đỏ của Tổ hợp tác cây thanh long Đông Bắc; bưởi Mường Động của HTX Nông nghiệp và Thương mại Mường Động; mật ong rừng Hợp Tiến của HTX Green Life; gà đồi ủ muối của HTX dịch vụ nông nghiệp Liên Khương.

Hàng năm, xã mở hàng chục lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến hội viên nông dân, phụ nữ các thôn. Nhờ ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn quản lý đồng ruộng, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi, giúp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông sản, giảm chi phí và thay đổi tư duy của nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp bền vững. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt gần 141 tỷ đồng, được triển khai thông qua 61 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 21 thôn. Riêng các tổ chức đoàn thể quản lý 14 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 630 khách hàng. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ người dân đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng dịch vụ kinh tế hộ, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trên địa bàn có 38 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tập trung vào các lĩnh vực như: Chăn nuôi lợn đen sinh sản, gà H’Mông thương phẩm, gà đồi; cung cấp dịch vụ vận tải, xây dựng, thương mại. Điển hình trong giải quyết việc làm là Công ty TNHH Anh Dũng 28, thôn Đông Bắc; Công ty TNHH Xây dựng, vận tải Quang Trọng, thôn Kim Đức; Công ty TNHH Tuấn Mường Động, thôn Đồng Ngoài... Một số xưởng may trên địa bàn cũng góp phần tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. 6 tháng đầu năm, xã giải quyết việc làm cho 197 lao động, trong đó, 4 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tính đến cuối năm 2025, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 49,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 13,64%. Đồng chí Lý Thị Khánh - Trưởng Phòng Kinh tế xã cho biết: Để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo năm 2026, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 53,4 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 5,59%, xã đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP, đồng thời quy hoạch các cụm tiểu thủ công nghiệp tại những vị trí thuận lợi về giao thông; xúc tiến đầu tư, kêu gọi dòng vốn ngoài ngân sách để khai thác dịch vụ thương mại và tiềm năng tài nguyên khoáng nóng tại các thôn Mường Thao, Đồng Ngoài.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, Mường Động tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội, vận động các nguồn lực từ xã hội hóa để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Bùi Minh