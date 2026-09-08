Phát triển nông nghiệp cận đô thị theo hướng hiện đại

Phát triển nông nghiệp cận đô thị là giải pháp quan trọng giải quyết những bất cập, hạn chế của quá trình đô thị hóa đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bởi khi tận dụng được các diện tích nhỏ, lô đất trống... tại các vùng cận đô thị để phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thủy văn thì sẽ bảo đảm được sự cân bằng sinh thái, cảnh quan, cũng như tạo hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Tạo vành đai thực phẩm an toàn

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Việt Trì Eco Farm, thôn Hùng Lô, phường Vân Phú chuyên trồng các loại dưa lưới, dưa vàng... Ở đây, dưa được trồng trong nhà màng với hệ thống quạt gió điều hòa nhiệt độ ổn định cùng nhiều thiết bị sản xuất công nghệ cao. Sau mỗi vụ thu hoạch HTX lại làm sạch đất, vệ sinh, dùng thuốc khử trùng, khử bệnh để vào vụ mới. Nhờ đó, giá trị sản phẩm của HTX đạt hàng trăm triệu đồng mỗi vụ sản xuất. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc HTX cho biết: Đối với khu vực ven đô thị, diện tích đất sản xuất nhỏ hẹp, muốn đạt hiệu quả cao, người sản xuất bắt buộc phải có sự lựa chọn các giống cây trồng có giá trị cao, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tối ưu hóa mọi nguồn lực để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất sản xuất.

Thành viên HTX Nông nghiệp công nghệ cao Việt Trì Ecofarm (phường Vân Phú) chăm sóc dưa lưới được trồng trong nhà màng.

Ngành nông nghiệp của tỉnh đang chứng kiến bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Việc triển khai Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026-2030 đã và đang mở ra cơ hội lớn cho người sản xuất, nhất là đối với các khu vực có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp vùng ven đô thị. Qua đó đã định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, khuyến khích sản xuất liền vùng, cùng trà, cùng giống, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; hoa chất lượng cao, tập trung ở các phường, xã: Vân Phú, Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang, Chu Hóa, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Lập Thạch, Tam Dương Bắc, Vĩnh An, Phong Châu, Đà Bắc, Sông Lô...; hình thành các mô hình trồng cây ăn quả, dưa các loại, chuối, thanh long, nho, măng tây xanh, rau xanh, rau gia vị... Việc chuyển đổi các mô hình nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp cận đô thị không chỉ mở ra triển vọng gia tăng giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân, mà còn là hướng đi chiến lược đưa nông nghiệp cận đô thị phát triển bền vững.

Với đặc thù khu vực đô thị và cận đô thị có mật độ dân số cao, nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp, nhất là nhóm sản phẩm hữu cơ gia tăng. Vì vậy, việc phát triển nông nghiệp cận đô thị là xu thế tất yếu, mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả kinh tế - xã hội. Từ đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung mang lại giá trị bền vững.

Để nông nghiệp cận đô thị phát triển bền vững

Lợi ích đã rõ, song nông nghiệp cận đô thị vẫn bị ảnh hưởng bởi phương thức sản xuất truyền thống, quy mô nhỏ lẻ khiến năng suất, chất lượng sản phẩm hạn chế. Ngoài ra, một bộ phận lao động cao tuổi, khó tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, chưa thông thạo kỹ năng tìm hiểu thông tin qua internet nên chủ yếu sản xuất bằng kinh nghiệm truyền thống...

Nông dân xã Tam Dương Bắc chăm sóc rau su su theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để nông nghiệp cận đô thị phát triển bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc; đồng thời ưu tiên xây dựng vành đai xanh, bảo đảm môi trường sống; chú trọng phát triển công nghệ giống, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch gắn với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngành nông nghiệp tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có sức cạnh tranh, vùng nông nghiệp cận đô thị.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhận định: Để phát huy hiệu quả nông nghiệp cận đô thị, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác theo hướng bền vững, hiệu quả, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao... ngành nông nghiệp tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và các quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chế biến tập trung gắn với quy hoạch hạ tầng nông nghiệp; tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp và nâng cao trình độ, tay nghề cho lao dộng nông thôn...

Để đáp ứng các yêu cầu đó, các địa phương có lợi thế về nông nghiệp cận đô thị cần xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, trọng tâm là đầu tư nâng cấp, xây dựng công trình thủy lợi theo quy hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kênh mương, trạm bơm, tạo nguồn nước nuôi trồng thủy sản và tưới, tiêu chủ động cho cây trồng chủ lực, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ HTX. Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, nông dân phát triển sản xuất gắn với chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp; hỗ trợ các công cụ, giải pháp, phần mềm, nền tảng số, thương mại điện tử để ứng dụng trong sản xuất, kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm... góp phần xây dựng nông nghiệp cận đô thị hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường.

Quân Lâm