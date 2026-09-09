Khoa học kỹ thuật - “đòn bẩy” nâng giá trị rau an toàn ở Phùng Nguyên

Không còn hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống, người dân xã Phùng Nguyên đang từng bước đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng rau an toàn. Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, sơ chế, tiêu thụ đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở ra hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Người dân xã Phùng Nguyên sản xuất rau quanh năm, mang lại thu nhập cao.

Những ngày này, trên các vùng rau của xã Phùng Nguyên, không khí sản xuất diễn ra nhộn nhịp. Từng luống rau được chăm sóc theo quy trình, nhiều loại rau xanh, gia vị được sản xuất gối vụ quanh năm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Người sản xuất ngày càng chú trọng đến chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế thay vì chỉ quan tâm đến năng suất.

Là đơn vị có nhiều năm tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ rau an toàn, HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã đã chủ động đưa khoa học kỹ thuật vào từng khâu của quá trình sản xuất. Từ lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, áp dụng quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón hợp lý đến theo dõi, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sơ chế sản phẩm đều được HTX hướng dẫn, kiểm soát.

Nhờ tổ chức sản xuất bài bản, đến nay, HTX có 5 sản phẩm chứng nhận OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng mà còn là động lực để HTX tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu rau an toàn Tứ Xã trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã cho biết, đơn vị xác định ứng dụng khoa học kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Trong quá trình hoạt động, HTX thường xuyên hướng dẫn các thành viên, hộ liên kết thay đổi phương thức canh tác, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, đồng thời chú trọng sơ chế, bảo quản để sản phẩm giữ được chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

Người lao động HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã sơ chế, đóng gói rau trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hiện nay, mỗi tháng HTX cung ứng ra thị trường hơn 200 tấn rau các loại, doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng. Để duy trì sản lượng ổn định, HTX tổ chức sản xuất theo hướng đa dạng hóa chủng loại, bố trí thời vụ hợp lý, sản xuất gối vụ, qua đó bảo đảm nguồn cung quanh năm. Cùng với đó, việc liên kết giữa HTX và người dân giúp hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi trong áp dụng đồng bộ các quy trình kỹ thuật.

Từ hiệu quả của HTX, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phùng Nguyên đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn những loại rau có giá trị kinh tế cao để đưa vào canh tác. Trong đó, mô hình của bà Nguyễn Thị Đào ở thôn Đoàn Kết là một ví dụ.

Với diện tích 4 sào, gia đình bà Đào duy trì sản xuất quanh năm, tập trung vào các loại rau, gia vị như bông hẹ, lá é, lá mè... Đây là những loại cây có thời gian sinh trưởng phù hợp, có thể luân canh, gối vụ, đồng thời có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định. Nhờ lựa chọn cây trồng phù hợp và tổ chức sản xuất quanh năm, diện tích 4 sào mang lại cho gia đình bà Đào thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Hiệu quả kinh tế từ những luống rau không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập mà còn cho thấy giá trị của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển sản xuất rau an toàn còn góp phần tạo việc làm tại chỗ. HTX tạo việc làm cho 50 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân có thêm điều kiện cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng lao động phải đi làm ăn xa.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đang tạo ra những thay đổi tích cực ở Phùng Nguyên. Từ những vùng đất sản xuất nhỏ lẻ, người dân từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng, mẫu mã, thị trường tiêu thụ. Vai trò của HTX cũng được phát huy rõ nét khi trở thành cầu nối giữa nông dân với thị trường, giúp các hộ sản xuất có định hướng, đầu ra ổn định hơn.

Có thể thấy khoa học kỹ thuật đang trở thành “đòn bẩy” giúp sản xuất nông nghiệp ở Phùng Nguyên chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Những mô hình như HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã hay hộ bà Nguyễn Thị Đào và nhiều hộ dân đang góp phần khẳng định hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Đây cũng là nền tảng để xã Phùng Nguyên tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.

Hoàng Hương