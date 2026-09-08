Sức bật từ kinh tế hộ ở Yên Trị

Từ các cửa hàng bán lẻ, cơ sở dịch vụ đến những vườn cây sản xuất hàng hóa, kinh tế hộ đang góp phần tạo sức bật cho kinh tế ở xã Yên Trị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 121 hộ kinh doanh được cấp phép mới, nâng tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động lên 529. Với nguồn vốn vừa phải, dựa vào đất đai, tay nghề và lao động gia đình, nhiều hộ đã tạo dựng sinh kế, tăng thu nhập, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Gây dựng cơ nghiệp từ nguồn lực gia đình

Nhận thấy cây bưởi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, ông Vũ Văn Thái mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, trở thành một trong những hộ tiên phong trồng bưởi ở thôn Đại Đồng. Từ chọn giống, cắt tỉa, tạo tán đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, ông vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Đến nay, vườn bưởi cho sản lượng ổn định, sản phẩm được thương lái thu mua tại vườn.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn bưởi của gia đình ông Vũ Văn Thái, thôn Đại Đồng, xã Yên Trị mang lại lợi nhuận gần 500 triệu đồng/năm.

Hiện 1ha bưởi của gia đình mang lại lợi nhuận gần 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc khai thác lợi thế đất đai, lựa chọn cây trồng phù hợp và kiên trì đầu tư kỹ thuật. Từ nguồn lực gia đình, ông Thái đã xây dựng được mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị cao hơn so với các loại cây trồng trước đây.

Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Thái còn hướng dẫn người dân trong thôn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi. Ông tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ một mô hình kinh tế hộ, cách làm hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng, góp phần nâng giá trị sản phẩm bưởi Đại Đồng và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Thời gian qua, tận dụng nguồn lực đất đai, tay nghề, vốn tích lũy và lao động tại chỗ, người dân Yên Trị đã chủ động gây dựng sinh kế, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 121 hộ. Trên địa bàn còn có 21 hợp tác xã và 71 doanh nghiệp, góp phần hình thành các mối liên kết trong sản xuất, cung ứng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm.

Kinh tế hộ ở Yên Trị có mặt trên nhiều lĩnh vực, từ trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, cây ăn quả đến may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải, sửa chữa, bán lẻ... Quy mô không lớn, nhưng kinh tế hộ có lợi thế về tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, kinh doanh. Người dân trực tiếp quản lý, tổ chức sản xuất nên có thể điều chỉnh mặt hàng, kế hoạch đầu tư theo nhu cầu thị trường.

Thêm nguồn lực cho kinh tế hộ

Thời gian qua, xã Yên Trị đã phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phù hợp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn đạt hơn 127,1 tỷ đồng, với 1.690 hộ còn dư nợ; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tổng dư nợ hơn 223,1 tỷ đồng, với 1.112 hộ vay. Nguồn tín dụng giúp nhiều gia đình đầu tư cây, con giống, máy móc, phương tiện và bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các lớp tập huấn, hoạt động chuyển giao kỹ thuật và vai trò của hợp tác xã đã giúp người dân thay đổi cách làm, chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, chất lượng, bao bì và truy xuất nguồn gốc.

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị thu hái cây dược liệu phục vụ chế biến.

Theo đồng chí Bùi Huyên - Chủ tịch UBND xã Yên Trị, kinh tế hộ đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, lao động, đất đai và kinh nghiệm của người dân, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, bổ sung nguồn hàng hóa, dịch vụ cho địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, ứng dụng kỹ thuật, đầu tư máy móc, mở rộng quy mô; đồng thời khuyến khích tham gia hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Các giải pháp được triển khai phù hợp với từng lĩnh vực. Trong nông nghiệp, trọng tâm là chuyển giao kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh, nhân rộng mô hình hiệu quả và hoàn thiện các sản phẩm OCOP. Với thương mại, dịch vụ, xã tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định trong kinh doanh, đồng thời khuyến khích quảng bá, bán hàng trực tuyến.

Vốn, kỹ thuật và thị trường được khơi thông sẽ tiếp sức cho cơ nghiệp gây dựng từ mỗi gia đình phát triển. Đó cũng là hướng đi của Yên Trị nhằm phát huy nội lực, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Minh Vũ