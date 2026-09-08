Rà soát kỹ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án Khu nhà ở xã hội Trưng Vương

Sáng 8/9, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Trưng Vương và một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Trưng Vương tại phường Việt Trì.

Theo đó, dự án có tổng diện tích đất 12.050 m2, tương đương 1,205 ha; xây dựng 2 tòa chung cư nhà ở xã hội, mỗi tòa gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 56.035 m2. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 468 căn hộ.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng xác định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư của Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS bảo đảm thành phần theo quy định. Dự án đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Sở Xây dựng báo cáo 3 dự thảo quyết định thuộc lĩnh vực quản lý xây dựng. Trong đó, dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp và quy định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh gồm 4 chương, 24 điều.

Việc xây dựng quy chế nhằm phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình khảo sát, thu thập, tổng hợp và công bố thông tin giá; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; bảo đảm thông tin giá xây dựng được công bố kịp thời, khách quan, minh bạch và sát với diễn biến thị trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo quyết định phân cấp công bố thông tin về giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh được xây dựng để thay thế Quyết định số 95/2025/QĐ-UBND ngày 10/11/2025, bảo đảm phù hợp với các quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo dự thảo, Sở Xây dựng được phân cấp thực hiện công bố thông tin về giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Đối với dự thảo quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, nội dung ủy quyền tập trung vào kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; tiếp nhận, quản lý hồ sơ công bố hợp quy; xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Dự thảo cũng quy định việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp; kiểm tra hoạt động chứng nhận, công bố hợp quy; tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ các chỉ tiêu về quy hoạch, đất đai, quy mô đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện triển khai Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Trưng Vương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, đúng quy định, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn.

Đối với các dự thảo quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; nội dung phân cấp, ủy quyền; phương thức phối hợp cũng như thời gian, định kỳ thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan, chuẩn hóa từ ngữ, bảo đảm nội dung các dự thảo rõ ràng, dễ thực hiện, không chồng chéo và phù hợp với thực tiễn quản lý.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại hội nghị; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo quy chế, quyết định và hồ sơ liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định.

Lê Minh