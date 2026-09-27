Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) và phục vụ Nhân dân, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, quản lý và cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó từng bước hiện đại hóa quy trình KCB, giảm thời gian, thủ tục cho người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, từng bước giảm hồ sơ giấy và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Tại khu vực tiếp đón, những thủ tục đầu tiên của người bệnh được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Người dân có căn cước công dân gắn chip, điện thoại thông minh được cán bộ y tế hướng dẫn sử dụng VNeID mức 2 để thực hiện đăng ký KCB. Việc thanh toán viện phí qua mã QR cũng được áp dụng hiệu quả. Từ tiếp nhận thông tin đến thanh toán, các khâu trong quy trình KCB được trung tâm từng bước chuẩn hóa, số hóa. Với những người chưa quen sử dụng công nghệ, đặc biệt là người cao tuổi, cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, giúp người bệnh tiếp cận các tiện ích số ngay từ khâu đăng ký. Những thay đổi đang góp phần giảm bớt thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân khi đến KCB. Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Hiền Lương cho biết: “Trước đây đi khám bệnh phải làm nhiều thủ tục, giờ được cán bộ hướng dẫn tận tình, từ đăng ký đến thanh toán đều thuận tiện. Người dân thấy việc ứng dụng công nghệ như thế này rất thiết thực”.

Để tạo nền tảng cho những thay đổi đó, Ban Giám đốc trung tâm tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp CĐS phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước xây dựng hệ thống công nghệ phục vụ quản lý và hoạt động chuyên môn. Các phần mềm được triển khai theo hướng hỗ trợ xuyên suốt quy trình KCB, từ tiếp nhận người bệnh, khám lâm sàng đến xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kê đơn và thanh toán. Trong đó, hệ thống thông tin bệnh viện HIS do Vietsen cung cấp hiện được triển khai ở mức 3/7 theo tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế. Hệ thống phục vụ quản lý thông tin người bệnh, hoạt động KCB quản lý viện phí và kết nối dữ liệu phục vụ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế. Việc ứng dụng HIS góp phần chuẩn hóa quy trình, giảm bớt ghi chép thủ công, hỗ trợ cán bộ y tế quản lý thông tin và theo dõi quá trình khám, điều trị. Cùng với HIS, trung tâm triển khai hệ thống thông tin xét nghiệm LIS, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS và bệnh án điện tử EMR. Các hệ thống từng bước tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn, giúp cán bộ y tế quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin thuận tiện. Đặc biệt, trung tâm đang triển khai hệ thống đọc mã code trong xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Việc ứng dụng công nghệ trong các khâu góp phần hạn chế nguy cơ nhầm lẫn do thao tác thủ công, đồng thời tối ưu hóa thời gian thực hiện quy trình chuyên môn. Đối với hoạt động KCB, nơi mỗi thông tin đều liên quan trực tiếp đến quá trình chẩn đoán và điều trị, việc chuẩn hóa dữ liệu bằng công nghệ có ý nghĩa thiết thực.

Trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế, giúp người bệnh dễ dàng tra cứu thông tin, chủ động lựa chọn và sử dụng dịch vụ.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, CĐS còn được trung tâm triển khai trong công tác quản lý, điều hành. Phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán MISA, phần mềm quản lý văn bản và điều hành cùng hệ thống chữ ký số được đưa vào sử dụng, góp phần giảm dần việc sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và từng bước hình thành phương thức quản lý trên môi trường điện tử. Điểm nổi bật trong quá trình này là sự gắn kết giữa ứng dụng công nghệ với cải cách TTHC. Tại khu vực tiếp đón, cán bộ y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Với người cao tuổi hoặc những người chưa quen với công nghệ, nhân viên y tế hỗ trợ từng thao tác trên điện thoại, từ mở ứng dụng VNeID đến thực hiện các bước cần thiết để hoàn tất thủ tục. Qua đó, công nghệ được đưa đến gần người dân, trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong quá trình KCB. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả trực tiếp. Việc triển khai thanh toán qua mã QR giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong quá trình thanh toán chi phí KCB, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời bảo đảm tính nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Những chuyển biến từ thực tiễn cho thấy, CĐS từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa. Dữ liệu được số hóa và quản lý trên hệ thống; quy trình KCB từng bước được chuẩn hóa; cán bộ y tế có thêm công cụ hỗ trợ chuyên môn, trong khi người dân được giảm bớt một số thủ tục và thời gian chờ đợi. Xác định CĐS là quá trình lâu dài, trung tâm tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp các hệ thống phần mềm, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, các tiện ích số phục vụ người bệnh tiếp tục được nghiên cứu, triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu KCB. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc và sự vào cuộc của các khoa, phòng, CĐS từng bước trở thành giải pháp quan trọng trong đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và cải cách TTHC tại trung tâm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Anh Thơ