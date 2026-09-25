Kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026

Ngày 25/9, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương khu vực miền Bắc; các hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, phòng công chứng; đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; các cơ sở y tế, trường học, tổ công nghệ số cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định: Thời gian qua, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam đã có những bước tiến tích cực, hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng trong nhiều lĩnh vực.

Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai, ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc cần tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về chữ ký số, vai trò, lợi ích, giá trị pháp lý của chữ ký số trong bảo đảm an toàn giao dịch điện tử; cập nhật tình hình triển khai và ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh; phổ cập chữ ký số công cộng cá nhân từ “cấp được” đến “dùng được”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giới thiệu cổng kết nối ký số tập trung “eSign” và hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số; chữ ký số từ xa trong hoạt động văn phòng số; ứng dụng dịch vụ tin cậy trong giao kết hợp đồng điện tử; ứng dụng thực tiễn của chữ ký số trong các lĩnh vực ngân hàng, giáo dục, y tế và hợp đồng lao động điện tử.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận các giải pháp về chữ ký số và dịch vụ tin cậy. Đặc biệt, các đại biểu tham dự hội nghị được cấp miễn phí chữ ký số và hướng dẫn kích hoạt, sử dụng chữ ký số thực hiện giao dịch trên điện thoại.

Hội nghị nhằm góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới hình thành hệ sinh thái chữ ký số và dịch vụ tin cậy đồng bộ, thuận tiện và an toàn; qua đó từng bước xây dựng hạ tầng niềm tin số, phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Quang cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thỏa thuận hướng tới thúc đẩy ứng dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thuận tiện, hiệu quả hơn.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ triển khai tại các khu công nghiệp; cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp chữ ký số, hợp đồng điện tử vào hệ thống quản trị hiện có, cùng các chính sách ưu đãi phù hợp.

Lê Hoàng