Xã Đông Thành tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Sáng 21/9, Đảng bộ xã Đông Thành tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Đông Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực. Đảng ủy đã tổ chức 28 hội nghị Thường trực, 11 hội nghị Ban Thường vụ, 9 hội nghị Ban Chấp hành; ban hành 17 nghị quyết, 37 kết luận và 306 văn bản chỉ đạo.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, Đảng bộ đã kết nạp 31 đảng viên, đạt 91,2% kế hoạch năm. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt trên 248 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 72,34%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% và 84% đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, xã tiếp nhận 6.535 hồ sơ, giải quyết 6.171 hồ sơ, tỷ lệ số hóa đạt 99,95%.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

3 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ xã Đông Thành tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Thành trao thiết bị máy tính, máy in cho 22 thôn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Đông Thành trao máy tính, máy in cho 22 thôn trên địa bàn, nhằm giúp các chi bộ từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đảng và hoạt động ở cơ sở.

Đăng Khoa