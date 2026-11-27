Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Chiều 27/11, tại xã Bản Nguyên, Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 5 xã: Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Xuân Lũng, Lâm Thao và Phù Ninh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị, Tổ đại biểu số 2 có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Ninh; Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên; Bùi Thanh Nam - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 2 đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp thứ 4, 5, 6, 7 của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay và dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri các xã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh tại các kỳ họp cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và đời sống dân sinh.

Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong đó, cử tri xã Phùng Nguyên kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí triển khai các hạng mục công trình, hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới; xem xét, quy định cụ thể chế độ đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường 32C tránh, đoạn từ cầu Phong Châu đi chợ Nú, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân.

Cử tri xã Bản Nguyên kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở; phân cấp và cấp kinh phí bảo trì kênh mương thủy lợi cho cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Cử tri xã Lâm Thao kiến nghị tiếp tục quan tâm cải cách hành chính thuế liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Một số cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến dự thảo bảng giá đất năm 2027; công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai tại địa phương.

Cử tri xã Phùng Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Bản Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu số 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị Tổ đại biểu số 2 tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Lê Minh