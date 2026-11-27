{title}
{publish}
{head}
Chiều 27/11, tại xã Bản Nguyên, Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 5 xã: Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Xuân Lũng, Lâm Thao và Phù Ninh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.
Tham dự hội nghị, Tổ đại biểu số 2 có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Ninh; Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên; Bùi Thanh Nam - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 2 đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp thứ 4, 5, 6, 7 của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay và dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.
Cử tri các xã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh tại các kỳ họp cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và đời sống dân sinh.
Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Trong đó, cử tri xã Phùng Nguyên kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí triển khai các hạng mục công trình, hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới; xem xét, quy định cụ thể chế độ đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường 32C tránh, đoạn từ cầu Phong Châu đi chợ Nú, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân.
Cử tri xã Bản Nguyên kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở; phân cấp và cấp kinh phí bảo trì kênh mương thủy lợi cho cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Cử tri xã Lâm Thao kiến nghị tiếp tục quan tâm cải cách hành chính thuế liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Một số cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến dự thảo bảng giá đất năm 2027; công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đất đai tại địa phương.
Cử tri xã Phùng Nguyên phát biểu tại hội nghị.
Cử tri xã Bản Nguyên phát biểu tại hội nghị.
Thay mặt Tổ đại biểu số 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.
Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị Tổ đại biểu số 2 tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Lê Minh
baophutho.vn Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Hồng có quy mô dân số trên 40.000 người, với 30 thôn. Đảng bộ xã hiện có 53...
Tư tưởng về giải phóng con người của Ph.Ăngghen không được trình bày tập trung trong một tác phẩm riêng, mà được luận giải xuyên suốt trong nhiều tác phẩm quan trọng, từ Tuyên...
Bộ Chính trị yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công...
baophutho.vn Ngày 27/11, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị...
baophutho.vn Chiều 27/11, tại xã Bình Xuyên, Tổ đại biểu số 13, HĐND tỉnh khóa XX đã tiếp xúc cử tri 4 phường, xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Xuân Lãng và Bình...
baophutho.vn Ngày 27/11, tại xã Thung Nai, Tổ đại biểu số 15, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 7 xã: Thung...
baophutho.vn Chiều 27/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 của Tỉnh ủy dự, chỉ đạo...