Chuyển đổi số
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Cao Sơn trên hành trình số

Từ trụ sở xã đến các thôn, trường học, chuyển đổi số ở Cao Sơn được triển khai với nhiều hình thức. Cán bộ được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, người dân được hỗ trợ sử dụng VNeID, học sinh được trang bị kỹ năng an toàn mạng. Công nghệ từng bước đi vào thực tiễn ở xã vùng cao.

Cao Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tân Minh và Cao Sơn thuộc huyện Đà Bắc (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 124,93km2, dân cư phân tán ở 17 thôn. Địa bàn rộng đặt ra yêu cầu phải đưa hoạt động hướng dẫn kỹ năng số về gần người dân. Từ một thao tác trên điện thoại đến kỹ năng tự bảo vệ trên mạng, chuyển đổi số ở Cao Sơn đã được đưa vào đời sống bằng cách làm gần dân, sát nhu cầu.

Cao Sơn trên hành trình số

Ngày 9/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cao Sơn ra mắt nền tảng “Cao Sơn số”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Cao Sơn trên hành trình số

Cán bộ, công chức xã được hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cao Sơn trên hành trình số

Cán bộ xã tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Cao Sơn trên hành trình số

Người dân được hướng dẫn thao tác trên điện thoại thông minh để tích hợp thông tin, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Cao Sơn trên hành trình số

Với những trường hợp gặp khó khăn về đi lại hoặc sử dụng thiết bị, đoàn viên thanh niên đến tận nhà hỗ trợ.

Cao Sơn trên hành trình số

Học sinh Trường PTDT bán trú THCS Cao Sơn được hướng dẫn nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng.

Nguyễn Yến


Nguyễn Yến

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng VNeID Trí tuệ nhân tạo Môi trường Trường học Công nghệ Học sinh Ứng dụng chuyển đổi số trang bị kỹ năng Hỗ trợ
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