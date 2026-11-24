Mở rộng nguồn tuyển sư phạm

2026-11-25 09:55:00 Cho phép sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% khối lượng học tập của chương trình đại học ngành phù hợp đăng ký học nghiệp vụ sư phạm là điểm mới đáng chú ý trong chính sách...

Khảo sát công tác phổ cập giáo dục mầm non tại Phú Thọ

2026-11-23 17:35:00 baophutho.vn Chiều 23/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã...

Từ tinh gọn đầu mối đến nâng chất lượng giáo dục ở Dân Chủ

2026-11-22 14:28:00 baophutho.vn Từ 12 cơ sở giáo dục, xã Dân Chủ tổ chức lại thành 3 trường theo từng cấp học, giảm 9 đầu mối nhưng giữ nguyên các địa điểm học tập. Sự thay...

Tầm nhìn và hướng đi mới ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc

2026-11-22 11:01:00 baophutho.vn Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc...

Khai trương điểm thi IELTS tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -...

2026-11-21 11:12:00 baophutho.vn Ngày 21/11, tại phường Vĩnh Phúc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc phối hợp với IDP Việt Nam và Educo Việt Nam...

Tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục

2026-11-21 08:22:00 baophutho.vn Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành GD&ĐT đã triển khai hiệu quả những nhiệm...