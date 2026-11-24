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Từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức chốt 11 phương thức xét tuyển đại học (giảm 8 phương thức so với trước đây) theo Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành.
https://hanoimoi.vn/11-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-tu-nam-2027-1765821.html
Theo hanoimoi.vn
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