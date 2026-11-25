Mở rộng nguồn tuyển sư phạm

Cho phép sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% khối lượng học tập của chương trình đại học ngành phù hợp đăng ký học nghiệp vụ sư phạm là điểm mới đáng chú ý trong chính sách phát triển đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, mở rộng nguồn tuyển phải đi đôi với kiểm soát chất lượng và năng lực thực tế của người đứng lớp.

Tiết học của cô trò Trường TH và THCS Nguyễn Viết Thứ (Hà Nội). Ảnh: NTCC

Thêm nguồn lực cho bài toán thiếu giáo viên

Từ ngày 8/12, Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông chính thức có hiệu lực.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là mở rộng đối tượng được tham gia bồi dưỡng. Theo đó, người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đại học ngành đào tạo phù hợp với môn học và cấp học, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT được đăng ký học nghiệp vụ sư phạm.

Đối với một số môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số, đối tượng được mở rộng đến người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo cao đẳng trở lên ngành phù hợp. Riêng môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học, đối tượng là người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đại học ngành phù hợp.

Trước đây, theo các quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 12 năm 2021, người học ngoài ngành sư phạm phải tốt nghiệp đại học mới được tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Điều này khiến sinh viên phải chờ thêm thời gian sau khi hoàn thành chương trình đại học mới có thể chuẩn bị điều kiện về nghiệp vụ để tham gia tuyển dụng giáo viên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), quy định mới giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị nguồn nhân lực, tạo điều kiện thu hút người có chuyên môn ở các lĩnh vực khác tham gia giảng dạy, đặc biệt với những môn học đang thiếu nguồn tuyển như Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.

Thực tế, tình trạng thiếu giáo viên vẫn là thách thức lớn của ngành Giáo dục. Tại phiên giải trình của Quốc hội ngày 20/9/2026, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, cả nước còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non và phổ thông so với định mức, trong đó cấp THCS thiếu nhiều nhất, gần 42.500 giáo viên. Đến tháng 6/2026, các địa phương đã tuyển dụng gần 15.000 giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập, nhưng tình trạng thiếu hụt vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Không hạ chuẩn chất lượng

Thông tư mới tạo điều kiện để sinh viên có thể hoàn thành kiến thức chuyên ngành và chuẩn bị năng lực sư phạm song song. TS Phạm Quang Trung - Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), nhận định quy định mới tạo thuận lợi cho các cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với địa phương dự báo nhu cầu, tổ chức bồi dưỡng sớm và xây dựng nguồn giáo viên kế cận. Tuy nhiên, cần có quy định chặt chẽ về sơ tuyển, bảo đảm ngành đào tạo phù hợp với môn học dự kiến giảng dạy và chất lượng đầu ra của chương trình nghiệp vụ sư phạm.

Bên cạnh đó, nghề giáo có những yêu cầu đặc thù, đòi hỏi người dạy không chỉ vững kiến thức chuyên môn mà còn phải hiểu tâm lý học sinh, có kỹ năng quản lý lớp học và phương pháp giảng dạy phù hợp. Vì vậy, chương trình bồi dưỡng cần dành sự quan tâm thích đáng cho thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Theo Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm 32 tín chỉ, trong đó 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm. Nội dung được thiết kế theo hướng tăng cường năng lực tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, tư vấn và hỗ trợ học sinh; đồng thời bổ sung kiến thức về sư phạm số, công nghệ dạy học và sử dụng AI có trách nhiệm. Thời gian thực hiện chương trình từ 6 đến 18 tháng.

Đáng chú ý, việc xác định ngành đào tạo phù hợp không chỉ dựa vào tên ngành mà phải đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng kiến thức chuyên môn với yêu cầu của môn học, cấp học tương ứng. Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng chịu trách nhiệm về kết quả xác định này.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông tin trường đang rà soát chương trình bồi dưỡng hiện hành, xây dựng đề cương và tài liệu cho chương trình mới, chú trọng thực hành, rèn luyện nghiệp vụ và học phần sư phạm số. Trường cũng dự kiến phối hợp với các cơ sở đào tạo khác để tổ chức lớp học kết hợp trực tiếp, trực tuyến và bảo đảm địa điểm thực tập sư phạm.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GDĐT Bắc Ninh, cho rằng quy định mới tạo điều kiện kết nối giữa các cơ sở đào tạo sư phạm với trường đại học, học viện chuyên ngành. Các trường đào tạo âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ có thể cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn, trong khi trường sư phạm phát huy thế mạnh về khoa học giáo dục, tâm lý học, phương pháp dạy học và thực hành sư phạm để hoàn thiện năng lực nghề nghiệp cho người học.

Hiện Bắc Ninh đang triển khai kế hoạch xét tuyển 597 chỉ tiêu nhà giáo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục chuyên biệt năm 2026. Ngoài ứng viên tốt nghiệp ngành sư phạm, địa phương cũng tuyển người có bằng đại học đúng chuyên ngành cần tuyển và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Mở rộng cánh cửa vào nghề giáo là cần thiết để tận dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nhiều lĩnh vực. Nhưng tấm bằng chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mới chỉ là điều kiện chuẩn bị. Để trở thành người thầy thực sự, mỗi ứng viên còn cần năng lực truyền đạt, sự thấu hiểu học sinh và trách nhiệm với nghề. Đây mới là yếu tố quyết định để chính sách mở rộng nguồn tuyển mang lại hiệu quả lâu dài cho ngành giáo dục.

https://daidoanket.vn/mo-rong-nguon-tuyen-su-pham.html

Theo daidoanket.vn