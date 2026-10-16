Hơn 3 triệu người dân Phú Thọ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

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9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã có hơn 3 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ bao phủ 75,03%. Trong đó có gần 2,5 triệu người trên 18 tuổi, hơn 323.000 trẻ em từ 6-18 tuổi và hơn 201.300 trẻ dưới 6 tuổi.
Người dân xã Minh Hòa được khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã.
Kết quả trên cho thấy chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí triển khai trên địa bàn tỉnh đang từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc giúp người dân có điều kiện đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.
Nhân viên y tế xã Chí Đám khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn.
Cùng với hoạt động khám sức khỏe, Phú Thọ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe điện tử phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân liên tục. Theo trích xuất số liệu từ hệ thống VNeID của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, tỉnh Phú Thọ đã tích hợp và khởi tạo được 1.532.542/3.960.052 sổ sức khỏe điện tử vào VNeID, đạt tỷ lệ 38,3%.
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng khám sàng lọc và đẩy mạnh tích hợp sổ sức khỏe điện tử. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và bền vững.
Hồng Nhung
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