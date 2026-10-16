Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hơn 3 triệu người dân Phú Thọ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã có hơn 3 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ bao phủ 75,03%. Trong đó có gần 2,5 triệu người trên 18 tuổi, hơn 323.000 trẻ em từ 6-18 tuổi và hơn 201.300 trẻ dưới 6 tuổi.

Hơn 3 triệu người dân Phú Thọ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phíNgười dân xã Minh Hòa được khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã.

Kết quả trên cho thấy chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí triển khai trên địa bàn tỉnh đang từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc giúp người dân có điều kiện đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Hơn 3 triệu người dân Phú Thọ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phíNhân viên y tế xã Chí Đám khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn.

Cùng với hoạt động khám sức khỏe, Phú Thọ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe điện tử phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân liên tục. Theo trích xuất số liệu từ hệ thống VNeID của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, tỉnh Phú Thọ đã tích hợp và khởi tạo được 1.532.542/3.960.052 sổ sức khỏe điện tử vào VNeID, đạt tỷ lệ 38,3%.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng khám sàng lọc và đẩy mạnh tích hợp sổ sức khỏe điện tử. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và bền vững.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khám sàng lọc khám sức khỏe định kỳ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Triệu Công an tỉnh Phú Thọ VNeID miễn phí Chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ thông tin dân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long