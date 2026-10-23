Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ kỷ niệm 66 năm ngày thành lập

Chiều 23/10, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày thành lập (26/10/1960 - 26/10/2026).

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn và chú trọng giáo dục y đức cho người học.

Đến nay, hơn 80 nghìn sinh viên đã ra trường, có việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, đạt tỷ lệ 90%. Năm học 2026-2027, nhà trường có trên 3.800 học viên, sinh viên, theo học 8 ngành đào tạo. Trong đó có hơn 2.000 sinh viên chính quy tuyển mới.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn, giàu y đức, tận tâm với người bệnh và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Trong chương trình, tân sinh viên thực hiện nghi thức khoác áo blu, đọc lời thề Hippocrates. Đồng thời nhà trường đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026; trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng thủ khoa đầu vào; các danh hiệu sinh viên xuất sắc và giải Hội thao chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập trường.

Gia Thái - Hoài Vũ