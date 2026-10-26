Bảo vệ sức khỏe mẹ và bé từ môi trường bệnh viện không khói thuốc

Xây dựng “cơ sở y tế không khói thuốc” không chỉ góp phần thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo môi trường khám, chữa bệnh trong lành, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của hệ thống y tế. Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế và hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã nghiêm túc triển khai các giải pháp, từng bước xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc.

Nhân viên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tuyên truyền, khuyến cáo người nhà bệnh nhân về các bệnh do thuốc lá gây ra.

Bệnh viện hiện có 2 trung tâm, 19 chuyên khoa thuộc lĩnh vực Sản phụ khoa và Nhi khoa, 7 phòng chức năng hỗ trợ. Hệ thống phòng khám, buồng bệnh được thiết kế hợp lý, không gian thoáng đãng với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, mang đến cảm giác thoải mái, an tâm cho người dân khi đến khám và điều trị.

Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã đón tiếp hơn 87.750 lượt bệnh nhân. Là nơi “ươm mầm” những sự sống mới đòi hỏi một môi trường hoàn toàn trong lành. Vì vậy, bệnh viện đã đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức ký cam kết xây dựng cơ quan không khói thuốc. Đối với cán bộ, y bác sĩ, người lao động tại bệnh viện, ngoài đảm bảo tốt vai trò khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, 100% đã ký cam kết không hút thuốc tại nơi làm việc.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, ngoài hệ thống bảng biển, pano tại khu vực khám, chữa bệnh và các điểm ngồi chờ, bệnh viện còn bố trí hệ thống tivi thường xuyên phát các nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe, trong đó có nội dung về tác hại của thuốc lá và những khuyến cáo của bác sỹ đối với người hút thuốc. Các quầy dịch vụ, ăn uống, giải khát trong căng tin, nhà ăn bệnh viện đều niêm yết quy định cấm bán thuốc lá. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng lồng ghép nội dung giáo dục về môi trường không khói thuốc vào các buổi tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà, các lớp học tiền sản, cuộc họp hội đồng người bệnh cấp khoa và cấp bệnh viện.

TS.BS Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết: Xây dựng bệnh viện không khói thuốc không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, bệnh viện cũng gắn nội dung xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc với thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Các giải pháp duy trì môi trường trong lành, sạch sẽ, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chấp hành quy định về xây dựng bệnh viện không khói thuốc được quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà người bệnh.

Sau thời gian triển khai quyết liệt, không gian tại Bệnh viện Sản Nhi đã có những chuyển biến rõ rệt: Khung cảnh sạch đẹp, không khí trong lành, không còn hình ảnh tàn thuốc hay mùi khói thuốc tại các hành lang, phòng bệnh. Sự thay đổi này nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ người dân khi đến thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, để duy trì môi trường hoàn toàn không khói thuốc, sự nỗ lực từ bệnh viện là chưa đủ, mà cần có sự chung tay, tự giác chấp hành từ mỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Qua đó, góp phần duy trì hiệu quả mô hình “Bệnh viện không khói thuốc”, an toàn, trong lành, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và cả cộng đồng.

Thu Hà