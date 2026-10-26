Để người bệnh đái tháo đường sống khỏe mỗi ngày

Bệnh đái tháo đường đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài, không chỉ kiểm soát đường huyết mà còn phòng ngừa biến chứng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và duy trì thói quen sống lành mạnh. Nghiên cứu tại một số bệnh viện ở Hà Nội cho thấy, để người bệnh sống khỏe mỗi ngày, bên cạnh chuyên môn y tế còn cần sự chủ động của người bệnh và đồng hành của gia đình.

Khi kiểm soát bệnh vẫn còn nhiều thách thức

Người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ điều trị, theo dõi đường huyết thường xuyên và duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp để hạn chế biến chứng. Ảnh: Mai Khôi

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, đòi hỏi người bệnh tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu tại một số bệnh viện ở Hà Nội cho thấy việc kiểm soát bệnh vẫn còn những hạn chế, từ theo dõi đường huyết, sử dụng thuốc đến chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nghiên cứu của ThS. Vũ Thị Thảo Hiền và Lê Hoàng Tú trên 36 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 cho thấy, chỉ 36,1% người bệnh duy trì đường huyết trong khoảng mục tiêu; 47,2% có lúc đường huyết xuống thấp vào ban đêm. Theo nhóm nghiên cứu, theo dõi đường huyết liên tục giúp phát hiện những biến động mà xét nghiệm thông thường có thể bỏ sót, hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng kiểm soát bệnh. Đây là kết quả bước đầu trên nhóm bệnh nhân tại một bệnh viện.

Sức khỏe tinh thần cũng là vấn đề cần quan tâm. Nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Dương Truyền, Ngô Thanh Sơn và Chu Diệu Thúy Hà My tại Bệnh viện Thanh Nhàn trên 203 bệnh nhân đái tháo đường type 2 ghi nhận 46,31% có biểu hiện trầm cảm theo thang điểm Beck, chủ yếu ở mức độ nhẹ. Đáng chú ý, 83,25% người bệnh có bệnh lý đi kèm và 57,64% có biến chứng. Nhóm nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa tình trạng trầm cảm với sự hỗ trợ của gia đình, việc sử dụng thuốc không đều đặn và hình thức điều trị, gợi mở yêu cầu chăm sóc người bệnh toàn diện hơn.

Ở góc độ sử dụng thuốc, nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây của nhóm tác giả Vương Đình Hà, Nguyễn Thị Huyền Thương và Nguyễn Thị Bích Thủy cho thấy, trong 1.956 bệnh nhân đái tháo đường tuýt 2 được khảo sát giai đoạn tháng 4-2024 đến tháng 4-2025, có 1.432 người sử dụng metformin, chiếm 73,2%. Tỷ lệ được theo dõi chức năng thận đạt 88,3%. Nhóm nghiên cứu đánh giá việc sử dụng thuốc cơ bản phù hợp với hướng dẫn, đồng thời nhấn mạnh cần chuẩn hóa việc theo dõi chức năng thận định kỳ.

Những kết quả trên cho thấy quản lý đái tháo đường không chỉ là kê đơn và tái khám, mà còn cần bảo đảm người bệnh biết cách tự chăm sóc, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình điều trị.

Chăm sóc toàn diện, đồng hành lâu dài

Người bệnh cần được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe để nâng cao hiệu quả điều trị đái tháo đường. Ảnh minh hoạ

Ông Đinh Ngọc Hưng, 73 tuổi, ở phường Bồ Đề, đã mắc bệnh đái tháo đường gần 10 năm. Ông chia sẻ: “Tôi luôn chú ý đến sức khỏe từng ngày, ăn uống phải kiêng khem, thuốc men phải tuân thủ, đường huyết cần theo dõi thường xuyên”.

Điều khiến ông Hưng lo lắng nhất là nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến mắt, thận, tim mạch và khả năng lao động. Vì vậy, ông cố gắng thay đổi lối sống, ăn uống hợp lý và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, dù đôi lúc vẫn không tránh khỏi tâm lý bất an.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Ái, cũng thường xuyên nhắc nhở chồng uống thuốc đúng giờ, ăn uống hợp lý và chú ý sức khỏe. “Nhiều khi người bệnh thấy trong người bình thường nên chủ quan, nhưng gia đình vẫn phải thường xuyên nhắc nhở, động viên”, bà chia sẻ.

Câu chuyện gia đình ông Hưng cho thấy việc sống chung với bệnh mạn tính đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh và hỗ trợ bền bỉ từ người thân. Tuy nhiên, gia đình không thể thay thế vai trò của nhân viên y tế; người bệnh cần được hướng dẫn cụ thể để tự chăm sóc và nhận biết những vấn đề cần trao đổi với bác sĩ.

Thực tế này được phản ánh trong nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh của nhóm tác giả do bác sĩ Đỗ Thị Duyên đại diện. Trong 225 bệnh nhân được khảo sát, chỉ 68,9% thực hành tiêm insulin đạt yêu cầu; 57,8% chưa được hướng dẫn luân phiên vị trí tiêm và 81,3% mong muốn được hướng dẫn thêm. Nhóm nghiên cứu kiến nghị tăng cường giáo dục sức khỏe, hướng dẫn lại và kiểm tra định kỳ kỹ thuật tiêm insulin.

Theo đó, việc tư vấn không nên chỉ thực hiện khi người bệnh bắt đầu sử dụng insulin. Trong các lần tái khám, nhân viên y tế cần kiểm tra lại thao tác, hướng dẫn những điểm chưa đúng và giải đáp vướng mắc. Người bệnh cũng cần chủ động hỏi khi chưa hiểu rõ, tránh tự thực hiện theo thói quen.

Với công tác theo dõi đường huyết, ThS. Vũ Thị Thảo Hiền và cộng sự tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông kiến nghị tiếp tục triển khai hệ thống theo dõi glucose liên tục phù hợp, đồng thời chuẩn hóa quy trình chỉ định, thu thập và phân tích dữ liệu. Theo nhóm nghiên cứu, cần kết hợp các chỉ số theo dõi với xét nghiệm HbA1c khi phù hợp để đánh giá tình trạng kiểm soát đường huyết đầy đủ hơn. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng chỉ định và gắn với đánh giá chuyên môn của bác sĩ.

Trong khi đó, nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây nhấn mạnh yêu cầu theo dõi chức năng thận định kỳ đối với người sử dụng metformin. Việc lựa chọn thuốc và điều chỉnh liều phải căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh; người bệnh không tự ý thay đổi thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Chăm sóc toàn diện còn cần chú ý đến sức khỏe tinh thần. Kết quả khảo sát tại Bệnh viện Thanh Nhàn gợi mở việc quan tâm hơn đến tâm trạng, khó khăn trong sinh hoạt và khả năng duy trì điều trị của người bệnh. Bên cạnh đánh giá các chỉ số sức khỏe, nhân viên y tế cần tạo điều kiện để người bệnh chia sẻ những vướng mắc và được tư vấn hoặc hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Để các hướng dẫn điều trị đi vào cuộc sống, bệnh viện cần coi tư vấn và hướng dẫn tự chăm sóc là một phần của quá trình quản lý bệnh. Gia đình có thể hỗ trợ người bệnh duy trì lịch tái khám, sử dụng thuốc theo chỉ định và chế độ sinh hoạt phù hợp; đồng thời động viên thay vì tạo áp lực. Sự phối hợp này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi hoặc người có nhiều bệnh lý đi kèm.

Đái tháo đường cần được quản lý lâu dài, với mục tiêu không chỉ kiểm soát đường huyết mà còn hạn chế biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống. Sự kết hợp giữa điều trị chuyên môn, hướng dẫn tự chăm sóc và đồng hành của gia đình sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.

Sáng 24-10, Hội Nội khoa thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành Nội khoa năm 2026, nhân kỷ niệm 62 năm thành lập bệnh viện (15/10/1964 - 15/10/2026). Hội nghị cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa, với nhiều báo cáo về đột quỵ não, đái tháo đường, tiêu hóa, tim mạch; đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn giữa các bệnh viện và y tế cơ sở. Hiện bệnh viện có 500 giường bệnh kế hoạch và 520 cán bộ, viên chức.

https://hanoimoi.vn/de-nguoi-benh-dai-thao-duong-song-khoe-moi-ngay-1762773.html

Theo hanoimoi.vn